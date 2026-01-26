Edit Profile
    110శాతం సుంకాలు.. 10శాతానికి- దేశంలో భారీగా తగ్గనున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు!

    ఐరోపా సమాఖ్యతో కుదరనున్న స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందంలో భాగంగా విదేశీ కార్లపై దిగుమతి సుంకాలను 110% నుంచి తొలుత 40%కి, ఆ తర్వాత 10శాతానికి తగ్గించేందుకు భారత్ సిద్ధమైంది. దీనివల్ల లగ్జరీ కార్ల ధరలు తగ్గడమే కాకుండా భారత ఎగుమతులకు కొత్త మార్కెట్లు లభించనున్నాయి.

    Published on: Jan 26, 2026 2:04 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న భారత్ - ఐరోపా సమాఖ్య (ఈయూ) స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (ఎఫ్​టీఏ) ఒక కొలిక్కి వచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా ఐరోపా నుంచి దిగుమతి అయ్యే కార్లపై భారత్ భారీగా సుంకాలను తగ్గించనుందని ఓ అంతర్జాతీయ మీడియా నివేదిక వెల్లడించింది. బహుశా మంగళవారం నాడే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది.

    దిగిరానున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు..
    దిగిరానున్న లగ్జరీ కార్ల ధరలు..

    ధరలు ఎలా తగ్గనున్నాయి?

    తాజా ప్రతిపాదనల ప్రకారం, ఐరోపాలో తయారై 15,000 యూరోల (సుమారు రూ. 13.5 లక్షలు) కంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన ప్యాసింజర్ వాహనాలపై దిగుమతి సుంకాన్ని ప్రస్తుతమున్న 110% గరిష్ట స్థాయి నుంచి 40%కి తగ్గించనున్నారు. కాలక్రమేణా ఈ సుంకాన్ని మరింతగా తగ్గించి 10%కి పరిమితం చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. దీనివల్ల వోక్స్‌వ్యాగన్, మెర్సిడెస్ బెంజ్, బీఎండబ్ల్యూ వంటి ప్రముఖ ఐరోపా తయారీదారులకు భారత మార్కెట్లోకి సులభంగా ప్రవేశించే అవకాశం లభిస్తుంది.

    అయితే, ఈ చర్చలు అత్యంత రహస్యంగా జరుగుతున్నాయని, చివరి నిమిషంలో మార్పులు చేర్పులు ఉండవచ్చని సమాచారం.

    చాలా ఏళ్లుగా సాగుతున్న ఈ చర్చలు ఈ వారంలో అధికారికంగా ముగిసి, తుది ఆమోదం పొందే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది.

    "ఇది ఒక మైలురాయి లాంటి ఒప్పందం. దీనివల్ల ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం పెరగడమే కాకుండా, ఆగస్టు చివరి నుంచి అమెరికాలో భారీ టారిఫ్‌లను ఎదుర్కొంటున్న భారతీయ వస్త్రాలు, ఆభరణాల ఎగుమతులకు గొప్ప ఊతం లభిస్తుంది. ఆటో పరిశ్రమకు కూడా ఊతమందిస్తుంది," అని ఇరుపక్షాల అధికారులు భావిస్తున్నారు.

    భారత ఆటో మార్కెట్‌పై ప్రభావం..

    పూర్తిగా తయారైన కార్లపై (సీబీయూ) భారత్ ప్రస్తుతం 70% నుంచి 110% వరకు దిగుమతి సుంకాలను విధిస్తోంది. దీనివల్ల ప్రపంచంలోనే అత్యంత రక్షణాత్మక ఆటో మార్కెట్లలో ఒకటిగా భారత్ నిలుస్తోంది. అమెరికా, చైనా తర్వాత భారత్ ప్రపంచంలోనే మూడవ అతిపెద్ద కార్ల మార్కెట్ అయినప్పటికీ, అధిక సుంకాల వల్ల విదేశీ కంపెనీలు తమ అన్ని రకాల మోడళ్లను ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టలేకపోతున్నాయి.

    ఫలితంగా దేశీయ సంస్థల సేల్స్​పై పెద్దగా ప్రభావం ఉండదు.

    ఈ ఒప్పందం కింద, ఏడాదికి గరిష్టంగా 2,00,000 పెట్రోల్/డీజిల్ వాహనాల దిగుమతిపై సుంకాన్ని తక్షణమే 40%కి తగ్గించాలని దిల్లీ ప్రతిపాదించింది.

    ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పరిస్థితి ఏంటి?

    అయితే, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మాత్రం తొలి ఐదేళ్ల పాటు ఈ రాయితీల నుంచి మినహాయించారు. దేశీయంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈవీ వ్యవస్థను కాపాడటం, టాటా మోటార్స్, మహీంద్రా వంటి స్వదేశీ కంపెనీలు పెట్టిన పెట్టుబడులకు రక్షణ కల్పించడమే దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. ఐదేళ్ల కాల పరిమితి ముగిసిన తర్వాతే ఈవీలపై కూడా సుంకాలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.

    ప్రస్తుతం ఏటా 44 లక్షల యూనిట్లు అమ్ముడవుతున్న భారత కార్ల మార్కెట్లో ఐరోపా బ్రాండ్ల వాటా కేవలం 4% కంటే తక్కువే. సుజుకీ మోటార్‌తో పాటు స్వదేశీ దిగ్గజాలు టాటా, మహీంద్రాలే మొత్తం అమ్మకాల్లో దాదాపు మూడింట రెండు వంతుల వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

    ఐరోపా కంపెనీలకు కలిగే ప్రయోజనం..

    దిగుమతి సుంకాలు తగ్గడం వల్ల ఐరోపా కంపెనీలు తమ కార్లను ఇక్కడ పోటీ ధరలకు విక్రయించగలవు. స్థానికంగా తయారీ ప్లాంట్లను విస్తరించడానికి ముందే వివిధ రకాల మోడళ్లను భారతీయ వినియోగదారులకు పరిచయం చేసే అవకాశం వీరికి లభిస్తుంది. 2030 నాటికి భారత ఆటో మార్కెట్ ఏడాదికి 60 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా వేస్తున్న తరుణంలో.. గ్లోబల్ తయారీదారులు భారత్‌లో సరికొత్త పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నారు.

