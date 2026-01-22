వారీ ఎనర్జీస్ (Waaree Energies) Q3 ఫలితాలు అదరహో: లాభాల్లో 118% వృద్ధి.. కొనాలా?
రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ రంగంలో దిగ్గజ సంస్థ అయిన వారీ ఎనర్జీస్ (Waaree Energies) డిసెంబర్ త్రైమాసికంలో (Q3 FY26) కళ్లుచెదిరే ఫలితాలను ప్రకటించింది. కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 118% పెరగడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఎగబడ్డారు, ఫలితంగా షేర్ ధర 10% ఎగబాకింది.
Published on: Jan 22, 2026 10:43 AM IST
Q3 ఫలితాల ముఖ్యాంశాలు (డిసెంబర్ 2025 త్రైమాసికం): వారీ ఎనర్జీస్ తన ఆర్థిక ఫలితాల్లో రికార్డు స్థాయి వృద్ధిని నమోదు చేసింది.
- నికర లాభం (Net Profit): గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ. 506.88 కోట్లుగా ఉన్న లాభం, ఇప్పుడు రూ. 1,106.79 కోట్లకు చేరింది (118.35% వృద్ధి).
- ఆదాయం (Revenue): కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం 118.81% పెరిగి రూ. 7,565.05 కోట్లకు చేరుకుంది.
- EBITDA: నిర్వహణ లాభం (EBITDA) 167% పెరిగి రూ. 1,928 కోట్లకు చేరింది. మార్జిన్లు కూడా 25.49%కి మెరుగుపడ్డాయి.
- ఆర్డర్ బుక్: కంపెనీ వద్ద ప్రస్తుతం దాదాపు రూ. 60,000 కోట్ల విలువైన భారీ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి, ఇది భవిష్యత్తు ఆదాయానికి భరోసా ఇస్తోంది.
వ్యాపార విస్తరణ, వ్యూహాలు
కంపెనీ తన తయారీ సామర్థ్యాన్ని (Manufacturing Capacity) శరవేగంగా పెంచుతోంది.
- గుజరాత్ ప్లాంట్లు: చిఖ్లీలో 2.1 GW, సమఖియాలిలో 3 GW సామర్థ్యంతో సోలార్ మాడ్యూల్ తయారీ కేంద్రాలను ప్రారంభించింది.
- ఇన్వర్టర్ ప్లాంట్: సరోధి (గుజరాత్)లో 3.05 GW సామర్థ్యంతో సోలార్ ఇన్వర్టర్ తయారీని మొదలుపెట్టింది.
- బ్యాటరీ తయారీ: 20 GWh అడ్వాన్స్డ్ లిథియం-అయాన్ సెల్ ప్లాంట్ కోసం రూ. 1,003 కోట్లు సమీకరించింది.
- అంతర్జాతీయ విస్తరణ: ఓమన్లోని పాలిసిలికాన్ ఉత్పత్తి సంస్థలో 30 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా అమెరికా, గ్లోబల్ మార్కెట్లలో తన పట్టును బిగిస్తోంది.
స్టాక్ విశ్లేషణ: కొనాలా? అమ్మాలా?
ఫలితాల తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ నిపుణులు (Analysts) తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
- సానుకూల సంకేతాలు: 'లక్ష్మీశ్రీ' రీసెర్చ్ హెడ్ అన్షుల్ జైన్ ప్రకారం, డైలీ చార్ట్లో "కిక్కర్ పాటర్న్" (Kicker Pattern) ఏర్పడింది. ఇది మార్కెట్లో బలమైన కొనుగోలు ఆసక్తిని సూచిస్తుంది.
- టార్గెట్ ధర: షేర్ ధర తన 50 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్ అయిన రూ. 2,895 వైపు వెళ్లే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
- కీలక స్థాయిలు: రూ. 2,530 వద్ద బలమైన మద్దతు (Support) ఉంది. ఈ స్థాయి పైన ఉన్నంత వరకు బుల్లిష్ ట్రెండ్ కొనసాగవచ్చు.
- ముగింపు: వారీ ఎనర్జీస్ ప్రస్తుతం భారత సోలార్ రంగంలో మార్కెట్ లీడర్గా ఉంది. బలమైన ఫండమెంటల్స్, భారీ ఆర్డర్ బుక్ దీర్ఘకాలిక ఇన్వెస్టర్లకు ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయి. అయితే, స్వల్పకాలికంగా లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) జరిగే అవకాశం ఉన్నందున, నిపుణుల సలహాతో పెట్టుబడి పెట్టడం శ్రేయస్కరం.
(గమనిక: ఈ విశ్లేషణ కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు రిస్క్తో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించండి.)