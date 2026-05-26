New electric scooters : మార్కెట్లోకి ఒకేసారి 4 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు- అదిరిపోయే ఫీచర్లతో..
Warivo Electric scooters : మార్కెట్లోకి ఒకేసారి 4 సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను లాంచ్ చేసింది వారివో ఎలక్ట్రిక్ సంస్థ. అవి.. సీఆర్ఎక్స్ హై స్పీడ్, మెజెస్టీ , పాంజర్, ఎడ్జ్ స్పోర్ట్స్. వీటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
Best electric scooters in India : భారత ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో వేగంగా దూసుకుపోతున్న ప్రముఖ ఈవీ తయారీ సంస్థ ‘వారివో ఎలక్ట్రిక్’.. తాజాగా, ఒకేసారి 4 సరికొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను ఆవిష్కరించింది. డీలర్ల సమావేశంలో కంపెనీ సీఆర్ఎక్స్ హై స్పీడ్, మెజెస్టీ , పాంజర్, ఎడ్జ్ స్పోర్ట్స్ అనే పేర్లతో మోడళ్లను ప్రదర్శించింది. దేశవ్యాప్తంగా 19 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన సుమారు 350 మంది డీలర్ల సమక్షంలో ఈ లాంచ్ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది.
పర్యావరణహిత ప్రయాణాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తూ, విభిన్న కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా వారివో ఎలక్ట్రిక్ ఈ కొత్త స్కూటర్ల లైనప్ను డిజైన్ చేసింది. ఇందులో యువతను ఆకట్టుకునే స్పోర్టీ లుక్ నుంచి ఫ్యామిలీ రైడర్లకు ఉపయోగపడే ప్రాక్టికల్ మోడళ్ల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం:
వారివో కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ల ప్రత్యేకతలు..
1. వారివో సీఆర్ఎక్స్ హై స్పీడ్..
ఈ ఈవెంట్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ఇదే. ఇది అద్భుతమైన వేగం, ఆధునిక ఫీచర్ల కలయికగా వచ్చింది.
టాప్ స్పీడ్: ఈ స్కూటర్ గరిష్టంగా గంటకు 75 కి.మీ వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది.
ఫీచర్లు: ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అధునాతన 'టీఎఫ్టీ డిస్ప్లే' అందించారు. రోజువారీ అవసరాల కోసం ఏకంగా 42 లీటర్ల భారీ బూట్ స్పేస్ (డిక్కీ), ప్రయాణం సౌకర్యవంతంగా ఉండటానికి 830 ఎంఎం పొడవైన సీటును అమర్చారు.
2. మెజెస్టీ అండ్ పాంజర్..
ఈ రెండు ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లను కేవలం స్పోర్టీ లుక్ కోసం కాకుండా.. నిత్య జీవితంలో మన్నిక, ఎక్కువ లగేజీ మోసే సామర్థ్యం, రోడ్డుపై పవర్ఫుల్ లుక్ ఉండేలా ప్రాక్టికల్ డిజైన్తో రూపొందించారు.
3. ఎడ్జ్ స్పోర్ట్స్..
ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ముఖ్యంగా నేటి తరం యువతను టార్గెట్ చేస్తూ వచ్చింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో స్టైలిష్గా తిరగడానికి, రోజువారీ ఆఫీస్ లేదా కాలేజీ ప్రయాణాలకు ఇది పర్ఫెక్ట్గా సరిపోతుంది.
కాగా వీటి రేంజ్, ధరల వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు - 500 డీలర్షిప్లే లక్ష్యం:
"గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో మా బ్రాండ్ 2.5 రెట్లు అద్భుతమైన వృద్ధిని నమోదు చేసింది. డీలర్లు, కస్టమర్లు మాపై ఉంచిన నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనం. ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశవ్యాప్తంగా మా డీలర్షిప్ నెట్వర్క్ను 500 టచ్ పాయింట్లకు విస్తరించడమే మా తదుపరి లక్ష్యం," అని యువరాజ్ గార్గ్, చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ (సీఎంఓ) పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో ఆఫ్టర్-సేల్స్ (సర్వీసింగ్) మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడంతో పాటు స్థానికంగానే విడిభాగాలను తయారు చేయడంపై వారివో సంస్థ దృష్టి పెట్టింది. రాబోయే రోజుల్లో మరింత ప్రీమియం లుక్, మెరుగైన మన్నిక కోసం ఒక మెటల్-బాడీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్పై కూడా కంపెనీ ప్రస్తుతం పని చేస్తోంది.
