Upcoming cars : ఇండియా కోసం హోండా భారీ స్కెచ్! ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీతో పాటు ఈ కొత్త మోడల్స్..
భారతదేశంలో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ, ఈవీ విభాగంలో గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు హోండా శరవేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా రానున్న నెలల్లో హోండా నుంచి భారత రోడ్లపైకి కొన్ని ముఖ్యమైన కార్లు లాంచ్ కాబోతున్నాయి. ఆ వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాము..
ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం హోండా కార్స్ ఇండియా, ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో (ఎఫ్వై2026-27) భారత మార్కెట్లో ఏకంగా 6 సరికొత్త మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టేందుకు భారీ వ్యూహాన్ని సిద్ధం చేసింది. ఇందులో ఇప్పటికే ‘సిటీ ఫేస్లిఫ్ట్’ మార్కెట్లోకి రాగా.. సరికొత్త ‘జెడ్ఆర్-వీ హైబ్రిడ్’ బుకింగ్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. వీటితో పాటు ఒక సరికొత్త ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ, అప్గ్రేడెడ్ ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్, గ్లోబల్ మార్కెట్లోని కొన్ని ప్రీమియం కార్లను భారత్కు తీసుకురావడానికి హోండా సన్నద్ధమవుతోంది. వాటిపై ఇప్పటివరకు ఉన్న వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి..
1. హోండా 0 ఆల్ఫా ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ..
హోండా తమ సరికొత్త '0 ఆల్ఫా' కాన్సెప్ట్ ఆధారిత ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీని భారత రోడ్లపై అధికారికంగా టెస్టింగ్ చేయడం ప్రారంభించింది.
తయారీ: ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును రాజస్థాన్లోని హోండా 'తపుకరా' ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్లో స్థానికంగా తయారు చేయనున్నారు.
లాంచ్ ఎప్పుడు?: దీనిని 2027 మొదటి త్రైమాసికంలో (క్యూ1 2027) మార్కెట్లోకి విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.
డిజైన్ అండ్ ఫీచర్లు: ఇది బాక్స్ షేప్, ఫ్లాట్ టెయిల్గేట్, నిటారైన స్టాన్స్తో రోడ్లపై పవర్ఫుల్ లుక్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో సరికొత్త ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, డిజిటల్ డ్రైవర్స్ డిస్ప్లే, అడ్వాన్స్డ్ కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీలు ఉంటాయి.
పోటీ: ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చాక హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, మారుతీ సుజుకీ ఈ విటారా, టాటా సియెర్రా ఈవీ, ఎంజీ జెడ్ఎస్ ఈవీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వనుంది.
2. హోండా ఎలివేట్ ఫేస్లిఫ్ట్..
ప్రస్తుతం మంచి విక్రయాలతో దూసుకుపోతున్న ఎలివేట్ ఎస్యూవీని సరికొత్త మార్పులతో హోండా అప్గ్రేడ్ చేయనుంది.
లాంచ్ ఎప్పుడు?: ఇది 2026 మధ్య నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
మార్పులు: కారు ముందు భాగంలో కొత్త గ్రిల్, రీడిజైన్ చేసిన బంపర్లు, సరికొత్త అల్లాయ్ వీల్స్ను అందించనున్నారు. క్యాబిన్ లోపల సరికొత్త అప్హోలిస్ట్రీ (సీట్ల డిజైన్) తో పాటు మరిన్ని లగ్జరీ ఫీచర్లు తోడవుతాయి.
ఇంజన్: ఇందులో నమ్మకమైన 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ-ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ను కొనసాగించనున్నారు (6-స్పీడ్ మాన్యువల్/ సీవీటీ ఆటోమేటిక్). కొన్ని నివేదికల ప్రకారం ఇందులో 'స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్' ఇంజన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది, అయితే దీనిపై కంపెనీ ఇంకా అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు.
Honda ZR V : హోండా కొత్త ఎస్యూవీ జెడ్ఆర్- వీ కొంటున్నారా? ఇవి తెలుసుకోండి..
3. గ్లోబల్ కార్ల రీ-ఎంట్రీ..
భారతదేశంలో ప్రీమియం కార్ల లవర్స్ కోసం హోండా తమ గ్లోబల్ పోర్ట్ఫోలియో నుంచి కొన్ని ఐకానిక్ కార్లను సీబీయూ (పూర్తిగా విదేశాల్లో తయారై దిగుమతి చేసుకునే) రూపంలో భారత్కు తీసుకురావాలని పరిశీలిస్తోంది.
ఇందులో భాగంగానే సరికొత్త హోండా సివిక్, సీఆర్-వీ, అకార్డ్, స్పోర్టీ లుక్ ఉన్న ప్రిల్యూడ్ కార్లను తిరిగి భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టే యోచనలో కంపెనీ ఉంది.
ఈ సరికొత్త మోడళ్ల లాంచ్తో హోండా బ్రాండ్ ఇటు లగ్జరీ సెడాన్, అటు పవర్ఫుల్ ఎస్యూవీ, ఫ్యూచరిస్టిక్ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల విభాగాల్లో కస్టమర్లకు భారీ ఆప్షన్లను అందించబోతోంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More