    దక్షిణాదిలో తగ్గిన సిమెంట్ ధరలు: నిర్మాణ రంగంలో అసలేం జరుగుతోంది?

    దక్షిణాదిలో సిమెంట్ ధరలు దేశవ్యాప్త సగటు కంటే వేగంగా పడిపోతున్నాయి. మితిమీరిన సరఫరా, నెమ్మదించిన డిమాండ్, దిగ్గజ సంస్థల మధ్య పోటీ ఈ పరిస్థితికి ప్రధాన కారణాలు. దీనిపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.

    Published on: Jan 01, 2026 3:26 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    దేశవ్యాప్తంగా నిర్మాణ రంగంలో కీలకమైన సిమెంట్ ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే, ఉత్తరాది కంటే దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోనే ఈ ధరల పతనం అత్యంత వేగంగా ఉండటం ఇప్పుడు పరిశ్రమ వర్గాల్లో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2025 చివరి నాటికి సిమెంట్ కంపెనీల లాభదాయకతపై ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    గణాంకాలు ఏం చెబుతున్నాయి?

    ఎలారా సెక్యూరిటీస్ నివేదిక ప్రకారం, 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం మూడవ త్రైమాసికంలో (Q3FY26) దేశవ్యాప్తంగా 50 కిలోల సిమెంట్ బస్తా సగటు ధర 1.6 శాతం తగ్గి రూ. 336 వద్ద నిలిచింది. కానీ, దక్షిణాదిలో పరిస్థితి దీనికి భిన్నంగా ఉంది. ఇక్కడ ఏకంగా 3.9 శాతం క్షీణత నమోదై, సగటు ధర రూ. 304 కు పడిపోయింది.

    తమిళనాడు, కేరళ: డిసెంబర్ నెలలో బస్తాకు రూ. 5 వరకు తగ్గింది.

    ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక: ధరల్లో పెద్దగా మార్పు లేకపోయినా, గతంలో పెంచిన ధరలు నిలబడలేదు.

    ధరలు తగ్గడానికి అసలు కారణాలేంటి?

    దక్షిణాదిలో సిమెంట్ ధరల పతనానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    అవసరానికి మించిన సరఫరా (Oversupply): మార్కెట్ అవసరాల కంటే ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండటం.

    నెమ్మదించిన డిమాండ్: గత ఏప్రిల్‌లో బస్తాకు రూ. 20 నుండి రూ. 45 వరకు ధరలు పెరగడంతో, కొనుగోలుదారులు వెనకడుగు వేశారు.

    దిగ్గజాల మధ్య పోరు: అదానీ గ్రూప్ (పెన్నా, ఓరియంట్ సిమెంట్‌ల కొనుగోలు ద్వారా), అల్ట్రాటెక్ (ఇండియా సిమెంట్స్ కొనుగోలు ద్వారా) తమ మార్కెట్ వాటాను పెంచుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ ఆధిపత్య పోరులో ధరలను పెంచడం కంపెనీలకు కష్టంగా మారింది.

    రామ్కో సిమెంట్స్, దాల్మియా భారత్ వంటి ప్రాంతీయ దిగ్గజాలు కూడా ఈ పోటీని తట్టుకోవడానికి ధరల విషయంలో రాజీ పడాల్సి వస్తోంది.

    తక్షణ పరిష్కారం సాధ్యమేనా?

    జనవరి నెలలో ధరలను పెంచాలని డీలర్లు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, అది అంత సులభం కాదని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. "జనవరిలో సంక్రాంతి, పొంగల్ పండుగల వల్ల నిర్మాణ పనులు తాత్కాలికంగా ఆగుతాయి. పైగా కూలీల కొరత కూడా ఉంటుంది. ఇలాంటి సమయంలో ధరల పెంపును మార్కెట్ అంగీకరించడం కష్టం" అని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

    భవిష్యత్తు ఆశలు ఎక్కడ ఉన్నాయి?

    పీఎల్ క్యాపిటల్ నివేదిక ప్రకారం, రాబోయే నాలుగేళ్లలో దక్షిణాదిలో ఉత్పత్తి సామర్థ్యం మరో 46 మిలియన్ టన్నులకు పెరగనుంది. దీనివల్ల సరఫరా సమస్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో ప్రకటించిన భారీ మౌలిక సదుపాయాల (Infrastructure) ప్రాజెక్టులే ఈ రంగానికి ఆశాకిరణాలు.

    "ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల అమలులో గత ఆరు నెలలుగా జాప్యం జరుగుతోంది. ఇవి గనుక వేగవంతమైతే, వచ్చే మూడేళ్లలో సిమెంట్ వినియోగం 61 శాతం నుండి 62 శాతానికి పెరిగే అవకాశం ఉంది" అని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.

    సామాన్య వినియోగదారుడికి ఈ ధరల తగ్గుదల ఊరటనిచ్చే అంశమే అయినా, పరిశ్రమ నిలకడగా ఉండాలంటే డిమాండ్, సరఫరా మధ్య సమతుల్యత తప్పనిసరి అని పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

