    మారుతీ వ్యాగన్ ఆర్: 35 లక్షల మైలురాయి.. ఫేవరెట్ కార్ కావడానికి టాప్ 5 కారణాలు

    మారుతీ సుజుకి వ్యాగన్ ఆర్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. 1999లో లాంచ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు ఈ కారు 35 లక్షల యూనిట్ల ఉత్పత్తి మైలురాయిని దాటింది. హ్యాచ్‌బ్యాక్ మార్కెట్ తగ్గుతున్నా, వ్యాగన్ ఆర్ మాత్రం తన ఆధిపత్యాన్ని ఎలా కొనసాగిస్తుందో చూద్దాం.

    Published on: Dec 18, 2025 3:21 PM IST
    By HT Telugu Desk
    భారతీయ రోడ్లపై అత్యధికంగా కనిపించే కార్లలో మారుతీ వ్యాగన్ ఆర్ ఒకటి. డిసెంబర్ 1999లో పరిచయమైన ఈ 'టాల్‌బాయ్' (Tallboy) కారు, ఇప్పుడు 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని 35 లక్షల ఉత్పత్తి మార్కును తాకింది. ఆల్టో, స్విఫ్ట్ తర్వాత ఈ ఘనత సాధించిన మూడో కారుగా ఇది నిలిచింది. కేవలం మధ్యతరగతి కుటుంబాలకే కాకుండా, టాక్సీ ఆపరేటర్లకు కూడా ఇది మొదటి ప్రాధాన్యతగా మారింది.

    35 లక్షల మైలురాయిని అందుకున్న వాగన్ ఆర్
    35 లక్షల మైలురాయిని అందుకున్న వాగన్ ఆర్

    ఎందుకు ఈ కారు అంటే భారతీయులకు అంత ఇష్టం?

    1. సరసమైన ధర (Affordable Pricing):

    వ్యాగన్ ఆర్ ధర రూ. 4.95 లక్షల నుంచి రూ. 6.95 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో ఉంటుంది. మొదటిసారి కారు కొనాలనుకునే వారికి లేదా ఎంట్రీ లెవల్ కార్ల నుంచి అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే వారికి ఇది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్.

    2. ప్రాక్టికల్ డిజైన్ (Tallboy Design):

    దీని సిగ్నేచర్ టాల్‌బాయ్ డిజైన్ వల్ల కారు లోపల హెడ్ రూమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కారు ఎక్కడం, దిగడం చాలా సులభం. ముఖ్యంగా వృద్ధులకు ఇది చాలా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. నగరాల్లోని ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా నడపడానికి, చిన్న సందుల్లో పార్క్ చేయడానికి దీని కాంపాక్ట్ సైజు ఎంతో సహాయపడుతుంది.

    3. విశాలమైన, ఫీచర్ రిచ్ క్యాబిన్:

    చూడటానికి చిన్నదిగా అనిపించినా, లోపల ఐదుగురు ప్రయాణించడానికి తగినంత స్థలం ఉంటుంది.

    టెక్నాలజీ: టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే.

    భద్రత: ఇప్పుడు కొత్తగా 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లను ప్రామాణికంగా (Standard) ఇస్తున్నారు. అలాగే హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ (HHA), ABS, EBD వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

    4. ఇంజిన్, మైలేజీ:

    వ్యాగన్ ఆర్ 1.0 లీటర్, 1.2 లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.

    మైలేజ్: పెట్రోల్‌పై దాదాపు 25.19 kmpl, సిఎన్‌జి (CNG) పై 34.05 km/kg మైలేజ్ ఇస్తుంది. పెట్రోల్ ఖర్చులు భరించలేని వారికి ఫ్యాక్టరీ ఫిట్టెడ్ CNG కిట్ ఒక వరం.

    5. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు:

    మారుతీ సుజుకికి ఉన్న అతిపెద్ద బలం దాని సర్వీస్ నెట్‌వర్క్. వ్యాగన్ ఆర్ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు చాలా తక్కువ. ఐదేళ్ల పాటు కారును వాడినా, సర్వీస్ ఖర్చు సగటున రూ. 30,000 లోపే ఉంటుంది. దీనికి రీసేల్ వాల్యూ (Resale Value) కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

