సీనియర్ సిటిజన్లకు మారుతీ శుభవార్త: వ్యాగన్ ఆర్ లో సరికొత్త ‘స్వివెల్ సీట్’
వృద్ధులు, దివ్యాంగుల ప్రయాణ కష్టాలను తీర్చేందుకు మారుతి సుజుకి తన పాపులర్ మోడల్ 'వ్యాగన్ ఆర్'లో వినూత్నమైన 'స్వివెల్ సీట్' (Swivel Seat) సౌకర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. సులభంగా కారు ఎక్కడానికి, దిగడానికి ఉపయోగపడే ఈ టెక్నాలజీ ప్రస్తుతం 11 నగరాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా అందుబాటులోకి వచ్చింది.
భారతీయ రోడ్లపై అత్యధికంగా కనిపించే కార్లలో మారుతి 'వ్యాగన్ ఆర్' (WagonR) ఒకటి. తన 'టాల్ బాయ్' డిజైన్తో సామాన్యుడికి ఇష్టమైన ఈ కారు, ఇప్పుడు వృద్ధులకు, శారీరక సవాలు ఉన్నవారికి (Divyangjan) మరింత చేరువ కానుంది. ప్రయాణంలో వారికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందులను తొలగించేందుకు మారుతి సుజుకి ఒక విప్లవాత్మకమైన 'స్వివెల్ సీట్'ను మార్కెట్లోకి తెచ్చింది.
అసలేమిటీ స్వివెల్ సీట్? దీని ప్రత్యేకత ఏంటి?
సాధారణంగా వృద్ధులు లేదా మోకాళ్ల నొప్పులు ఉన్నవారు కారు ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. ఈ స్వివెల్ సీట్ కారు బయటికి 90 డిగ్రీల వరకు తిరుగుతుంది. దీనివల్ల కారు లోపలికి దూరి కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేకుండా, బయటే సీటుపై కూర్చుని సులభంగా లోపలికి తిరగవచ్చు.
ఈ సరికొత్త ఫీచర్ విశేషాలు:
తక్కువ సమయం: ఈ సీటును అమర్చడానికి కేవలం ఒక గంట కంటే తక్కువ సమయం పడుతుంది.
పాత కార్లకు కూడా: కొత్తగా కొనే వ్యాగన్ ఆర్ కార్లకే కాకుండా, మీ దగ్గర ఇప్పటికే ఉన్న పాత వ్యాగన్ ఆర్ కార్లలో కూడా దీన్ని అమర్చుకోవచ్చు (Retrofitting).
వారంటీ: ఈ సీటుపై తయారీ లోపాల విషయంలో 3 ఏళ్ల వారంటీని కంపెనీ అందిస్తోంది.
భద్రత: ఈ టెక్నాలజీని ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ARAI) పరీక్షించి, పూర్తి సురక్షితమని ధృవీకరించింది. కారు స్ట్రక్చర్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండానే దీన్ని అమరుస్తారు.
బెంగళూరు స్టార్టప్తో జతకట్టిన మారుతి
ఐఐఎం బెంగళూరు (NSRCEL-IIMB) ఇంక్యుబేషన్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా, బెంగళూరుకు చెందిన 'ట్రూ అసిస్ట్ టెక్నాలజీ' (TRUEAssist Technology) అనే స్టార్టప్తో కలిసి మారుతి ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టింది.
"ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయాలన్నదే మా లక్ష్యం. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఇతరుల సహాయం లేకుండా ప్రయాణించేలా చేయడానికే ఈ స్వివెల్ సీట్ను పరిచయం చేశాం. భారతదేశంలో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న మొదటి పది కార్లలో వ్యాగన్ ఆర్ ఒకటి, అందుకే ఈ మార్పును ఈ కారుతోనే మొదలుపెట్టాం" అని మారుతి సుజుకి ఎండీ, సీఈఓ హిసాషి టకేచి పేర్కొన్నారు.
ప్రస్తుతం ఎక్కడ అందుబాటులో ఉంది?
ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రాజెక్టును దేశంలోని 11 ప్రధాన నగరాల్లోని 'మారుతి సుజుకి అరేనా' డీలర్షిప్ల వద్ద ప్రారంభించారు. ఇక్కడ కస్టమర్ల స్పందనను బట్టి త్వరలోనే దేశవ్యాప్తంగా ఈ సౌకర్యాన్ని విస్తరించనున్నారు. వ్యాగన్ ఆర్లో ఉండే హెడ్రూమ్, లెగ్రూమ్ సౌకర్యానికి ఈ స్వివెల్ సీట్ తోడవ్వడం వల్ల ఇది ఒక 'గేమ్ ఛేంజర్' అని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
కేవలం వ్యాపార కోణంలోనే కాకుండా, సామాజిక బాధ్యతతో మారుతి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
