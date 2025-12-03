Edit Profile
    ఎన్ఆర్ఐలు తిరిగి రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి?: అమెరికాలోని భారతీయుల మనోగతం వైరల్

    అమెరికాలో స్థిరపడిన భారతీయులు (ఎన్ఆర్ఐలు) తమ దేశానికి తిరిగి రాకపోవడానికి గల కారణాలను వివరిస్తూ చేసిన ఓ ఇంటర్వ్యూ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్, వ్యక్తిగత గోప్యత, మహిళల భద్రత, ఆర్థిక స్వేచ్ఛ వంటి అంశాల కారణంగానే తిరిగి రావడానికి ఇష్టపడడం లేదని ఈ వీడియోలో తెలిపారు.

    Published on: Dec 03, 2025 1:10 PM IST
    By HT Telugu Desk
    యూఎస్ఏ (USA)లో స్థిరపడిన భారతీయులు తమ స్వదేశానికి తిరిగి రాకూడదని నిర్ణయించుకోవడానికి వెనుక ఉన్న కారణాలను అడిగిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతోంది. అమెరికాలో నివసిస్తున్న ఒక భారతీయ కంటెంట్ క్రియేటర్ చేసిన ఈ వీధి ఇంటర్వ్యూకు నెటిజన్ల నుంచి మిశ్రమ స్పందన వచ్చింది.

    ఎన్ఆర్ఐలు తిరిగి రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి?: అమెరికాలోని భారతీయుల మనోగతం వైరల్ (Instagram/@albeli_ritu)
    ఎన్ఆర్ఐలు తిరిగి రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి?: అమెరికాలోని భారతీయుల మనోగతం వైరల్ (Instagram/@albeli_ritu)

    అమెరికన్ ఎన్ఆర్ఐల సమాధానాలు ఏంటి?

    కంటెంట్ క్రియేటర్ అయిన అల్బెలీ రితు (Albeli Ritu) ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తూ, “ఎన్ఆర్ఐలు చాలామంది భారత్‌కు తిరిగి రాకపోవడానికి కారణం ఏమిటి?” అని ప్రశ్నించారు.

    ఈ ప్రశ్నకు అమెరికాలోని భారతీయ వలసదారులు (NRIs) ఇచ్చిన సమాధానాలు ఆలోచింపజేసేవిగా ఉన్నాయి.

    వ్యక్తిగత గోప్యత (Privacy): మొదటి మహిళ, తన విషయంలో అమెరికాలో లభించే వ్యక్తిగత గోప్యతే (Privacy) ముఖ్య కారణమని స్పష్టం చేసింది. ఇక్కడ తమ జీవితంలో ఇతరుల జోక్యం ఉండదని ఆమె అన్నారు.

    వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్: ఇంకొందరు, ఇక్కడ మెరుగైన ఉద్యోగ-జీవిత సమతుల్యత (Work-Life Balance) లభిస్తోందని తెలిపారు.

    ఆర్థిక స్వేచ్ఛ & భద్రత: మరొక మహిళ... ఏదైనా కొనుగోలు చేయగల ఆర్థిక స్వేచ్ఛ ఇక్కడ ఉందని అన్నారు. భౌతిక విషయాలు (Materialistic things) ఇష్టపడేవారికి భారత్ కంటే అమెరికానే ఎక్కువ సరిపోతుందని అభిప్రాయపడ్డారు.

    మహిళా భద్రత: అత్యంత కీలకమైన అంశంగా, మహిళల భద్రత (Safety for Women) విషయంలో భారత్‌లో ఆందోళన ఉందని పలువురు పేర్కొన్నారు.

    సోషల్ మీడియాలో స్పందనలు

    ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విస్తృత చర్చకు దారితీసింది. కొందరు ఎన్ఆర్ఐల వాదనలతో ఏకీభవించగా, మరికొందరు దీనిని వ్యతిరేకిస్తూ కామెంట్లు చేశారు.

    ఒక నెటిజన్ తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, "యూఎస్‌లో నేను మా సంస్కృతిని చాలా మిస్ అయ్యాను. నా భారత్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. నిస్తేజంగా, ఉపరితలంపై కనిపించే భౌతిక జీవితాన్ని ఇక్కడ గడపలేను. నా ఇండియా, మా సంప్రదాయాలు, నాకు నచ్చిన విధంగా జీవించే స్వేచ్ఛ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం” అని పోస్ట్ చేశారు.

    మరొకరు భిన్నమైన అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు. “అవును, అది నిజమే. అక్కడ ఉన్న భారతీయులు ఎవరూ మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేయరు. ఎందుకంటే మేమంతా ఒకే స్థాయిలో ఉంటాం. కానీ తెల్లజాతీయులు ప్రతిరోజూ మమ్మల్ని జడ్జ్ చేస్తారు, నన్ను నమ్మండి. నేను కొన్ని నెలలు అక్కడే ఉన్నాను. అంతటి ఒంటరితనాన్ని అక్కడ ప్రజలు ఎలా తట్టుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నాకు నా ఇండియా అంటే ఇష్టం. కానీ భారత్‌లో కొన్ని విషయాలు మాత్రం మారాలి” అని పేర్కొన్నారు.

    మరో నెటిజన్ “మహిళల భద్రత, గాలి నాణ్యత (Air Quality) - ఈ రెండే ముఖ్యమైన సమస్యలు. మీకు నైపుణ్యాలు ఉంటే, మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా తగినంత డబ్బు సంపాదించవచ్చు” అని రాశారు.

    అయితే, కొందరు ఈ వీడియోలో లేవనెత్తిన 'జడ్జిమెంట్' అంశాన్ని ప్రశ్నించారు: “ప్రస్తుతం మనం అత్యధికంగా ద్వేషాన్ని పొందుతున్నది ఇక్కడే కదా? మీరు ఇక్కడ దొరకడం లేదంటున్న ఆ తీర్పు చెప్పే (Judgmental) ప్రవర్తన ఏమిటి?” అని ప్రశ్నించారు.

    అల్బెలీ రితు ఎవరు?

    వీడియోను రూపొందించిన అల్బెలీ రితు, ఆమె భర్త ప్రశాంత్, కుమార్తె ఇతికా అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయ కుటుంబం. యూట్యూబ్‌లో ఆమె బయో ప్రకారం, వారు అమెరికాలో వలసదారులుగా, తల్లిదండ్రులుగా తమ అనుభవాలను పంచుకుంటున్నారు.

    ఆమె ఛానెల్‌లో "అమెరికాలో రాణిస్తున్న తోటి భారతీయుల ఇంటర్వ్యూలు, భారతదేశానికి తిరిగి వస్తున్న వారి కథనాలు, అలాగే రెండు సంస్కృతులను సమతుల్యం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటో" వంటి అంశాలు ఉంటాయి.

    ఆ వీడియో ఇక్కడ చూడొచ్చు

