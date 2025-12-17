బీమా రంగంలో పెను మార్పులు: ‘సబ్ కా బీమా-సబ్ కా రక్ష’ బిల్లుతో సామాన్యుడికి భరోసా
భారత బీమా రంగంలో దశాబ్దాల కాలంలో ఎన్నడూ చూడని అతిపెద్ద సంస్కరణలకు కేంద్రం శ్రీకారం చుట్టింది. 100% విదేశీ పెట్టుబడులు, పాలసీదారుల రక్షణే ధ్యేయంగా వచ్చిన 'సబ్ కా బీమా-సబ్ కా రక్ష' బిల్లు-2025 విశేషాలు, ప్రయోజనాలపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
భారతదేశ బీమా రంగం (Insurance Sector) ఒక సరికొత్త శకంలోకి అడుగుపెట్టబోతోంది. 2047 నాటికి దేశంలోని ప్రతి పౌరుడికీ బీమా రక్షణ కల్పించాలనే ('Insurance for All') లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘సబ్ కా బీమా-సబ్ కా రక్ష (బీమా చట్టాల సవరణ) బిల్లు, 2025’ను లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టింది. దశాబ్దాల కాలంలో ఈ రంగంలో రాబోతున్న అతిపెద్ద సంస్కరణగా దీన్ని నిపుణులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
ప్రధానంగా 1938 నాటి బీమా చట్టం, 1956 నాటి ఎల్ఐసీ (LIC) చట్టం, 1999 నాటి ఐఆర్డీఏఐ (IRDAI) చట్టాల్లో కీలక మార్పులు చేస్తూ ఈ బిల్లును రూపొందించారు.
ఈ బిల్లులోని ముఖ్యాంశాలు ఏమిటి?
కేవలం పెట్టుబడులే కాకుండా, సామాన్య పాలసీదారుడికి గరిష్ట ప్రయోజనం చేకూర్చేలా ఇందులో పలు మార్పులు చేశారు:
100% విదేశీ పెట్టుబడులు (FDI): ప్రస్తుతం బీమా రంగంలో విదేశీ పెట్టుబడుల పరిమితి 74 శాతంగా ఉంది. దీన్ని 100 శాతానికి పెంచడం ద్వారా అంతర్జాతీయ కంపెనీలు నేరుగా భారత్లోకి వచ్చే అవకాశం కలుగుతుంది. దీనివల్ల అత్యాధునిక సాంకేతికత, కొత్త రకం బీమా పాలసీలు అందుబాటులోకి వస్తాయి.
పాలసీదారులకు పటిష్ట రక్షణ: మోసపూరిత బీమా విక్రయాలను (Mis-selling) అరికట్టేందుకు ఐఆర్డీఏఐకి మరిన్ని అధికారాలు కట్టబెట్టారు. తప్పుడు మార్గాల్లో లాభాలు గడించే సంస్థల నుంచి ఆ సొమ్మును రికవరీ చేసే అధికారం ఇప్పుడు నియంత్రణ సంస్థకు ఉంటుంది.
పేర్లలో స్పష్టత: బీమా కంపెనీలు లేదా ఏజెంట్లు తమ పేర్లలో తప్పనిసరిగా "ఇన్సూరెన్స్" లేదా "అస్యూరెన్స్" అనే పదాలను వాడాలి. దీనివల్ల సామాన్య ప్రజలు ఏది గుర్తింపు పొందిన సంస్థో, ఏది కాదో సులభంగా గుర్తించగలరు.
భారీ జరిమానాలు: నిబంధనలు ఉల్లంఘించే కంపెనీలపై జరిమానాను రూ. 1 కోటి నుండి ఏకంగా రూ. 10 కోట్లకు పెంచారు. ఇది కంపెనీల్లో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచుతుంది.
ఎల్ఐసీకి స్వయం ప్రతిపత్తి: ఎల్ఐసీ (LIC) తన విదేశీ కార్యకలాపాలను అక్కడి చట్టాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడానికి, అలాగే కొత్త జోనల్ ఆఫీసులను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం నుండి ముందస్తు అనుమతి అవసరం లేదు.
'మేనేజింగ్ జనరల్ ఏజెంట్స్' (MGAs) అంటే ఎవరు?
ఈ బిల్లు ద్వారా దేశంలోకి కొత్తగా MGA వ్యవస్థ రాబోతోంది. వీరు కేవలం పాలసీలు అమ్మడమే కాకుండా, రిస్క్ అసెస్మెంట్ (Underwriting) వంటి పనులను కూడా చేస్తారు. సైబర్ దాడులు లేదా వరదల వంటి ప్రత్యేక విపత్తులకు సంబంధించి ప్రత్యేకమైన పాలసీలను రూపొందించడంలో వీరు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు.
సామాన్యుడికి కలిగే లాభమేంటి?
"పెట్టుబడుల నిబంధనలను సరళతరం చేయడం వల్ల అంతర్జాతీయ సంస్థలు భారత్లోకి పెద్ద ఎత్తున నిధులు తీసుకువస్తాయి. ఇది బీమా రంగంలో పోటీని పెంచుతుంది, తద్వారా తక్కువ ప్రీమియంతో మెరుగైన సేవలు ప్రజలకు అందుతాయి," అని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో పేర్కొన్నారు.
అంతేకాకుండా, ఏజెంట్ల కమీషన్లపై నియంత్రణ ఉండటం, పాలసీదారుల విద్య, రక్షణ కోసం ప్రత్యేక నిధిని ఏర్పాటు చేయడం వల్ల వినియోగదారుల్లో నమ్మకం పెరుగుతుంది.
ఇంకా పరిష్కారం కావాల్సిన అంశాలు..
ఇన్ని మార్పులు ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని కీలక అంశాలను ఈ బిల్లులో చేర్చలేదని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఉదాహరణకు:
- కొత్త కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయడానికి అవసరమైన కనీస పెట్టుబడి (రూ. 100 కోట్లు) పరిమితిని తగ్గించలేదు. దీనివల్ల చిన్న కంపెనీలు రావడం కష్టమే.
- కంపోజిట్ లైసెన్సింగ్ (ఒకే లైసెన్స్తో లైఫ్, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ చేయడం) గురించి స్పష్టత లేదు.
ఈ బిల్లు భారత బీమా రంగ చరిత్రలో ఇదొక మైలురాయి. ఈ సంస్కరణలు సక్రమంగా అమలైతే, బీమా అనేది కేవలం పెట్టుబడి సాధనంగానే కాకుండా, ప్రతి కుటుంబానికి ఒక నిజమైన రక్షణ కవచంగా మారుతుంది.