ICSE Result 2026 : ఐసీఎస్ఈ, ఐఎస్సీ ఫలితాలు ఈరోజు వస్తాయా? అధికారిక ప్రకటనతో క్లారిటీ..
ICSE 10th result 2026 date : ఐసీఎస్ఈ క్లాస్ 10, ఐఎస్సీ క్లాస్ 12 ఫలితాలు ఏప్రిల్ 22న విడుదల అవుతాయని సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఇది ఫేక్ న్యూస్ అని సీఐఎస్ఈ తేల్చిచెప్పింది. ఇలాంటివి నమ్మొద్దని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులకు హెచ్చరికలు ఇచ్చింది.
ISC results 2026 date : విద్యార్థులకు కీలక సమాచారాన్ని అందించింది కౌన్సిల్ ఫర్ ది ఇండియన్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ (సీఐఎస్సీఈ). 2026 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఐసీఎస్ఈ (10వ తరగతి), ఐఎస్సీ(12వ తరగతి) ఫలితాలు ఈరోజు (ఏప్రిల్ 22) మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదలవుతాయని సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారాన్ని బోర్డు తీవ్రంగా ఖండించింది. ఆ వైరల్ నోటీసుతో కౌన్సిల్కు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది.
ప్రతి ఏటా బోర్డు ఫలితాల విషయంలో విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులలో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంటుంది. దీన్ని ఆసరాగా చేసుకుని కొందరు ఆకతాయిలు సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు నోటీసులను సృష్టిస్తున్నారు. మీడియా నివేదిక ప్రకారం.. ఈ నోటీసు పూర్తిగా నకిలీదని అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
మరి ఫలితాలు ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది?
గత కొన్నేళ్ల ట్రెండ్ను పరిశీలిస్తే, సీఐఎస్సీఈ ఏప్రిల్ చివరి వారంలో లేదా మే మొదటి వారంలో ఫలితాలను విడుదల చేస్తోంది. 2026 ఫలితాలను కూడా ఏప్రిల్ చివరి వారంలోనే వెల్లడించే అవకాశం ఉందని అధికారులు సూచనప్రాయంగా తెలిపారు.
గత ఏడాది (2025): ఏప్రిల్ 30న ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి.
2024లో: మే 6న ఫలితాలు వెల్లడయ్యాయి.
అందువల్ల విద్యార్థులు కంగారు పడకుండా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా వచ్చే సమాచారాన్ని మాత్రమే నమ్మాలని అధికారులు కోరుతున్నారు. ఈ ఏడాది ఐసీఎస్ఈ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 17 నుంచి మార్చి 30 వరకు, ఐఎస్సీ పరీక్షలు ఫిబ్రవరి 12 నుంచి ఏప్రిల్ 3 వరకు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే.
గత మూడేళ్ల ఫలితాల విశ్లేషణ..
బోర్డు పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత శాతం ఏటా మెరుగవుతూ వస్తోంది. కిందటి సంవత్సరాల గణాంకాలు (క్లాస్ 10) ఇలా ఉన్నాయి:
2025 :- 99.02%, ఏప్రిల్ 30న విడుదలయ్యాయి.
2024 :- 99.47%, మే 6 న విడుదలయ్యాయి.
2023 :- 98.94%, మే 14న విడుదలయ్యాయి.
గత ఏడాది క్లాస్ 12లో కూడా 99.34 శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించి రికార్డు సృష్టించారు.
ఐసీఎస్ఈ, ఐఎస్సీ ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవడం ఎలా?
ఫలితాలు విడుదలైన తర్వాత విద్యార్థులు కింద పేర్కొన్న దశల ద్వారా తమ మార్కులను తెలుసుకోవచ్చు:
ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ cisce.orgని సందర్శించండి.
హోమ్ పేజీలో "ICSE" లేదా "ISC" సెక్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
'2026 Result Link' పై క్లిక్ చేయాలి.
మీ యూఐడీ, ఇండెక్స్ నంబర్ నమోదు చేసి 'Show Result' పై క్లిక్ చేయండి.
మీ మార్కుల జాబితా స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్లోడ్ చేసుకుని భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
గమనిక: ఫలితాల కోసం కేవలం cisce.org లేదా results.cisce.org వెబ్సైట్లను మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -
1. 2026 ICSE, ISC ఫలితాలు ఈరోజు విడుదలవుతాయా?
లేదు, ఈరోజు (ఏప్రిల్ 22) ఫలితాలు విడుదలవుతాయని జరుగుతున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవం. బోర్డు అలాంటి ప్రకటన ఏదీ చేయలేదు.
2. ఫలితాలు ఎప్పుడు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది?
అధికారుల సమాచారం ప్రకారం ఏప్రిల్ చివరి వారంలో ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ను గమనిస్తూ ఉండాలి.
3. ఫలితాలను చెక్ చేసుకోవడానికి ఏ వివరాలు అవసరం?
విద్యార్థులు తమ యూఐడీ నంబర్, ఇండెక్స్ నంబర్ను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
4. గత ఏడాది (2025) ఉత్తీర్ణత శాతం ఎంత?
2025లో 10వ తరగతిలో 99.02 శాతం, 12వ తరగతిలో 99.34 శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
