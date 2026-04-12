    TS Inter Results 2026 : మళ్లీ బాలికలే టాప్.. గ్రూపుల వారీగా ఉత్తీర్ణత శాతం ఇలా

    TS Inter Results 2026 : తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు 2026 వెలువడ్డాయి. ఈసారి కూడా బాలికలే పైచేయి సాధించారు.

    Published on: Apr 12, 2026 12:19 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    తెలంగాణలో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులు ఎంతో ఉత్కంఠగా ఎదురుచూస్తున్న ఇంటర్మీడియట్ వార్షిక పరీక్షల ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఈసారి ఫలితాల సరళి గత నాలుగేళ్లతో పోలిస్తే గణనీయంగా మెరుగుపడటం విశేషం. ప్రతి ఏటా లాగే ఈసారి కూడా బాలికలు తమ ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నారు. గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంత విద్యార్థుల మధ్య పోటీ ఆసక్తికరంగా మారింది.

    తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల 2026
    తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల 2026

    గ్రూపుల వారీగా ఉత్తీర్ణత ఇలా..

    ఈ ఏడాది కూడా సైన్స్ గ్రూపు విద్యార్థులు మెరుగైన ఫలితాలు సాధించారు. సెకండియర్‌లో గ్రూపుల వారీగా చూస్తే:

    • MPC: 78.01 శాతం ఉత్తీర్ణతతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
    • BPC: 76.04 శాతంతో తర్వాతి స్థానంలో ఉంది.
    • MEC: 67.91 శాతం మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణులయ్యారు.
    • CEC: 49.39 శాతానికి పరిమితమైంది.
    • HEC: 49.25 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.

    ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాల్లో ఎంపీసీ (75.51 శాతం), బైపీసీ (72.39 శాతం) విద్యార్థులు రాణించగా, హెచ్ఈసీ విద్యార్థులు కేవలం 34.34 శాతంతో వెనుకబడ్డారు.

    గ్రేడ్ల వారీగా వివరాలు

    సెకండియర్ జనరల్ రెగ్యులర్ విద్యార్థులలో 'A' గ్రేడ్ (75 శాతం కంటే ఎక్కువ మార్కులు) సాధించిన వారు 2,13,179 మంది ఉన్నారు. 'B' గ్రేడ్ (60 శాతం నుండి 75 శాతం) 69,641 మందికి లభించింది. వొకేషనల్ స్ట్రీమ్‌లో కూడా ఈసారి మెరుగైన ఫలితాలు వచ్చాయి, సెకండియర్‌లో 71.15 శాతం మంది పాస్ అయ్యారు.

    • ఈ సంవత్సరం ఇంటర్‌ ఫస్ట్ ఇయర్ పరీక్షలకు 4,89,123 మంది విద్యార్థులు హాజరు అయ్యారు. 3,23,807 మంది ఉత్తీర్ణత సాధించారు. బాలికల్లో ఉత్తీర్ణత శాతం 74.4 కాగా.. బాలురు ఉత్తీర్ణత శాతం 57.69గా ఉంది.
    • ఇక సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్ పరీక్షలకు మొత్తంగా 5,07,948 మంది విద్యార్థులు హాజరు అయ్యారు. 3,58,490 మంది (70.58 శాతం) ఉత్తీర్ణత సాధించారు.
    • బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం చూసుకుంటే 78.65గా ఉంది. అదే బాలురు ఉత్తీర్ణత 62.50 శాతంగా నమోదైంది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈసారి ఉత్తీర్ణత శాతం పెరిగిందని చెప్పుకోవాలి.
    • 2025లో ఇంటర్‌ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉత్తీర్ణత 66.91 శాతంగా ఉంది. అయితే ఈసారి 66.94 శాతంతో స్వల్పంగా పెరిగింది.
    • అదే 2025లో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాల.. ఉత్తీర్ణత శాతం 72.43గా ఉండగా.. ఈసారిగా 75.61 శాతంగా నమోదైంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

