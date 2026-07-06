ఆగస్టు 27న యమహా R2 ఇండియన్ లాంచ్? మార్కెట్లోకి కొత్త సూపర్స్పోర్ట్ బైక్
ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ యమహా భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త ఫుల్లీ-ఫెయిర్డ్ (fully-faired) మోటార్సైకిల్ 'YZF-R2'ను ఆగస్టు 27, 2026న లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పాపులర్ R15 బైక్కు ఎగువన నిలవనుంది.
భారతదేశంలోని బైక్ ప్రేమికులకు యమహా సంస్థ ఒక తీపి కబురు అందించబోతోంది. వచ్చే నెలలో సరికొత్త ఫుల్లీ-ఫెయిర్డ్ మోటార్సైకిల్ను లాంచ్ చేయడానికి యమహా సర్వం సిద్ధం చేస్తోంది. ఆగస్టు 27, 2026న జరగబోయే ఒక ప్రత్యేక ఈవెంట్ కోసం కంపెనీ ఇప్పటికే మీడియా ఆహ్వానాలను పంపింది. అయితే అక్కడ ఏ ప్రొడక్ట్ను లాంచ్ చేయబోతున్నారనే విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, అది ఎంతో కాలంగా అంచనా వేస్తున్న 'యమహా YZF-R2' బైక్ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
భారత్లో 'YZF-R2' పేరును యమహా ఇప్పటికే ట్రేడ్మార్క్ చేసింది. ఈ కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ సూపర్స్పోర్ట్ బైక్, మార్కెట్లోకి వస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్ ను శాసిస్తున్న R15 బైక్ను రీప్లేస్ చేయదు, దానితో పాటే కలిసి విక్రయించబడుతుంది.
యమహా R2 ఇంజన్ ఎలా ఉండబోతోంది?
ఈ కొత్త బైక్కు సంబంధించి అందరిలోనూ ఉన్న అతిపెద్ద ప్రశ్న దాని ఇంజన్ గురించే. యమహా R2 బైక్లో సుమారు 200cc లేదా అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ డిస్ప్లేస్మెంట్ కలిగిన సరికొత్త సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ (liquid-cooled) ఇంజన్ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఇప్పటివరకు దీని పవర్, టార్క్ గణాంకాలను అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. అయినప్పటికీ, 155cc ఇంజన్తో వచ్చే R15 V4 మోడల్ కంటే ఇది పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చాలా మెరుగ్గా ఉంటుందని స్పష్టమవుతోంది.
యమహా లైన్-అప్లో దీని స్థానం ఎక్కడ?
యమహా బైక్ లైనప్లో R2 మోడల్, R15 సిరీస్కు ఎగువన (పైన) స్థానం సంపాదించనుంది. ప్రస్తుతం 155cc సెగ్మెంట్లో R15 కి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. అయితే, ఈ బైక్ వాడుతూ మరింత శక్తివంతమైన యమహా బైక్కు అప్గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే వారికి ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్లో సరైన ఆప్షన్లు లేవు. 200cc కేటగిరీలో రాబోతున్న R2 బైక్ ఆ లోటును భర్తీ చేయనుంది. ఇది యమహా యొక్క ఐకానిక్ 'R-సిరీస్' రేసింగ్ డిజైన్తోనే రానుంది.
గట్టి పోటీ ఇవ్వనున్న ప్రత్యర్థులు
ఒకవేళ యమహా R2 నిజంగానే 200cc ఇంజన్తో వస్తే, మార్కెట్లో ఇప్పటికే గట్టి పట్టు సాధించిన కొన్ని పాపులర్ బైక్లతో తలపడాల్సి ఉంటుంది.
- KTM RC 200
- హీరో కరిజ్మా XMR 210 (Hero Karizma XMR 210)
ఇక్కడ ధర (Pricing) అత్యంత కీలకం కానుంది. R15 కంటే ఎక్కువ ఫీచర్లు, పవర్ అందిస్తూనే, ఈ సెగ్మెంట్లోని ఇతర బైక్లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే విధంగా యమహా దీని ధరను నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
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