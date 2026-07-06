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    ఆగస్టు 27న యమహా R2 ఇండియన్ లాంచ్? మార్కెట్లోకి కొత్త సూపర్‌స్పోర్ట్ బైక్

     ప్రముఖ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ యమహా భారత మార్కెట్లో తన సరికొత్త ఫుల్లీ-ఫెయిర్డ్ (fully-faired) మోటార్‌సైకిల్ 'YZF-R2'ను ఆగస్టు 27, 2026న లాంచ్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇది ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న పాపులర్ R15 బైక్‌కు ఎగువన నిలవనుంది.

    Published on: Jul 06, 2026 6:04 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    భారతదేశంలోని బైక్ ప్రేమికులకు యమహా సంస్థ ఒక తీపి కబురు అందించబోతోంది. వచ్చే నెలలో సరికొత్త ఫుల్లీ-ఫెయిర్డ్ మోటార్‌సైకిల్‌ను లాంచ్ చేయడానికి యమహా సర్వం సిద్ధం చేస్తోంది. ఆగస్టు 27, 2026న జరగబోయే ఒక ప్రత్యేక ఈవెంట్ కోసం కంపెనీ ఇప్పటికే మీడియా ఆహ్వానాలను పంపింది. అయితే అక్కడ ఏ ప్రొడక్ట్‌ను లాంచ్ చేయబోతున్నారనే విషయాన్ని అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, అది ఎంతో కాలంగా అంచనా వేస్తున్న 'యమహా YZF-R2' బైక్ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నాయని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.

    యమహా బైక్స్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)
    యమహా బైక్స్ (ప్రతీకాత్మక చిత్రం)

    భారత్‌లో 'YZF-R2' పేరును యమహా ఇప్పటికే ట్రేడ్‌మార్క్ చేసింది. ఈ కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ సూపర్‌స్పోర్ట్ బైక్, మార్కెట్లోకి వస్తే ప్రస్తుతం మార్కెట్ ను శాసిస్తున్న R15 బైక్‌ను రీప్లేస్ చేయదు, దానితో పాటే కలిసి విక్రయించబడుతుంది.

    యమహా R2 ఇంజన్ ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఈ కొత్త బైక్‌కు సంబంధించి అందరిలోనూ ఉన్న అతిపెద్ద ప్రశ్న దాని ఇంజన్ గురించే. యమహా R2 బైక్‌లో సుమారు 200cc లేదా అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ డిస్‌ప్లేస్‌మెంట్ కలిగిన సరికొత్త సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ (liquid-cooled) ఇంజన్‌ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది. కంపెనీ ఇప్పటివరకు దీని పవర్, టార్క్ గణాంకాలను అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు. అయినప్పటికీ, 155cc ఇంజన్‌తో వచ్చే R15 V4 మోడల్ కంటే ఇది పర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చాలా మెరుగ్గా ఉంటుందని స్పష్టమవుతోంది.

    యమహా లైన్-అప్‌లో దీని స్థానం ఎక్కడ?

    యమహా బైక్ లైనప్‌లో R2 మోడల్, R15 సిరీస్‌కు ఎగువన (పైన) స్థానం సంపాదించనుంది. ప్రస్తుతం 155cc సెగ్మెంట్‌లో R15 కి విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. అయితే, ఈ బైక్ వాడుతూ మరింత శక్తివంతమైన యమహా బైక్‌కు అప్‌గ్రేడ్ అవ్వాలనుకునే వారికి ప్రస్తుతం ఇండియన్ మార్కెట్లో సరైన ఆప్షన్లు లేవు. 200cc కేటగిరీలో రాబోతున్న R2 బైక్ ఆ లోటును భర్తీ చేయనుంది. ఇది యమహా యొక్క ఐకానిక్ 'R-సిరీస్' రేసింగ్ డిజైన్‌తోనే రానుంది.

    గట్టి పోటీ ఇవ్వనున్న ప్రత్యర్థులు

    ఒకవేళ యమహా R2 నిజంగానే 200cc ఇంజన్‌తో వస్తే, మార్కెట్లో ఇప్పటికే గట్టి పట్టు సాధించిన కొన్ని పాపులర్ బైక్‌లతో తలపడాల్సి ఉంటుంది.

    • KTM RC 200
    • హీరో కరిజ్మా XMR 210 (Hero Karizma XMR 210)

    ఇక్కడ ధర (Pricing) అత్యంత కీలకం కానుంది. R15 కంటే ఎక్కువ ఫీచర్లు, పవర్ అందిస్తూనే, ఈ సెగ్మెంట్‌లోని ఇతర బైక్‌లకు గట్టి పోటీ ఇచ్చే విధంగా యమహా దీని ధరను నిర్ణయించాల్సి ఉంటుంది.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/ఆగస్టు 27న యమహా R2 ఇండియన్ లాంచ్? మార్కెట్లోకి కొత్త సూపర్‌స్పోర్ట్ బైక్
    Home/News/ఆగస్టు 27న యమహా R2 ఇండియన్ లాంచ్? మార్కెట్లోకి కొత్త సూపర్‌స్పోర్ట్ బైక్
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