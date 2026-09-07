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ఈరోజే అజ ఏకాదశి.. పూజకు ముందు, తర్వాత పాటించాల్సిన 6 నియమాలు!

సెప్టెంబర్ 7, 2026న వచ్చే అజ ఏకాదశి రోజున శ్రీ మహావిష్ణువుతో పాటు తులసి మాతను భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం విశేషమైనదిగా భావిస్తారు. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించేవారు దశమి సాయంత్రం నుంచే సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం వంటి 6 ముఖ్యమైన నియమాలను పాటించాలని ధర్మశాస్త్రాలు సూచిస్తున్నాయి.

Published on: Sep 7, 2026, 08:00:59 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సనాతన ధర్మంలో ఏకాదశి వ్రతాలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అందులోనూ భాద్రపద మాసంలో వచ్చే అజ ఏకాదశికి ఆధ్యాత్మికంగా అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ 7, 2026 సోమవారం రోజున అజ ఏకాదశి వ్రతం వచ్చింది. మరుసటి రోజు అనగా సెప్టెంబర్ 8న మంగళవారం నాడు ఈ వ్రత విరమణ (పారణ) చేయనున్నారు. ఈ పవిత్రమైన రోజున జగత్ప్రభువు శ్రీ మహావిష్ణువుతో పాటు తులసి మాతను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆరాధిస్తారు. హిందూ సంప్రదాయంలో తులసిని సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. ఈ లక్ష్మీనారాయణులకు పూజ చేయడం వల్ల ఇంటా బయటా సుఖశాంతులు, సిరిసంపదలు వెల్లివిరుస్తాయని భక్తుల నమ్మకం.

ఈరోజే అజ ఏకాదశి.. పూజకు ముందు, తర్వాత పాటించాల్సిన 6 నియమాలు! (AI)
ఈరోజే అజ ఏకాదశి.. పూజకు ముందు, తర్వాత పాటించాల్సిన 6 నియమాలు! (AI)

అజ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరించేటప్పుడు కొన్ని కఠినమైన నియమాలను విధిగా పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఈ నిబంధనలను శ్రద్ధగా పాటిస్తేనే పూర్తి స్థాయి పుణ్యఫలం దక్కుతుందని ధర్మ శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అజ ఏకాదశి రోజు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన ఆరు ముఖ్యమైన నియమాలు ఏమిటో ఇప్పుడు పరిశీలిద్దాం.

1. దశమి నాటి సంయమనం

ఏకాదశి వ్రత నియమాలు కేవలం ఆ రోజుతో సరిపోవు. వ్రతానికి ఒక రోజు ముందు అంటే దశమి తిథి నాటి సాయంత్రం నుంచే నిష్ట ప్రారంభమవుతుంది. దశమి రోజు సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఎలాంటి అన్న పదార్థాలను తీసుకోకుండా కేవలం సాత్విక ఆహారానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.

2. సంకల్పం, శుచిత్వం

ఏకాదశి రోజున పరిశుభ్రతకు, సంకల్పానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ పవిత్ర రోజున బ్రహ్మ ముహూర్తంలోనే నిద్రలేచి తలస్నానం చేసి శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించాలి. ఆ తర్వాత శ్రీహరి విగ్రహం లేదా చిత్రపటం ఎదుట కూర్చుని భక్తితో వ్రత సంకల్పం చేసుకోవాలి.

3. పూజా సామగ్రి విశేషాలు

విష్ణుమూర్తి పూజలో పసుపు రంగు వస్తువులకు విశేషమైన స్థానం ఉంది. భగవానునికి పసుపు రంగు వస్త్రాలు, పసుపు పూలు, దీపారాధన మరియు నైవేద్యంగా పండ్లను సమర్పించాలి. శ్రీహరి పూజలో పసుపు రంగును ఉపయోగించడం అత్యంత శుభప్రదమని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

4. తులసి దళం ప్రాముఖ్యత

ఏకాదశి రోజు విష్ణుమూర్తికి సమర్పించే ఏ నైవేద్యంలోనైనా తులసి ఆకులను తప్పనిసరిగా చేర్చాలి. తులసి దళాలు లేకపోతే శ్రీహరి పూజ అపూర్ణంగా మిగిలిపోతుందని నమ్ముతారు. స్వామికి తులసి అంటే ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనది.

5. నిరంతర నామ స్మరణ

ఏకాదశి పూజా సమయంలో మంత్ర పఠనానికి ఎంతో శక్తి ఉంటుంది. పూజ చేసే సమయంలో 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ' అనే మహా మంత్రాన్ని నిరంతరం జపించాలి. అదేవిధంగా అజ ఏకాదశి వ్రత కథను పఠించి, భగవానునికి మంగళ హారతులు ఇవ్వాలి.

6. రాత్రి జాగరణ

వీలైనంత వరకు ఏకాదశి రాత్రి సమయంలో నిద్రపోకుండా జాగరణ చేయడం శ్రేయస్కరం. ఈ రాత్రి వేళల్లో భగవన్నామ కీర్తనలు, విష్ణు సహస్రనామ పఠనం చేయడం వల్ల కుటుంబంలో సుఖసంసారాలు వర్ధిల్లుతాయని పెద్దల మాట.

అజ ఏకాదశి పారణ సమయం

అజా ఏకాదశి వ్రత విరమణ (పారణ) సెప్టెంబర్ 8, 2026 నాడు నిర్వహించబడుతుంది. ఈ పారణ చేయడానికి ఉదయం 07:17 గంటల నుంచి ఉదయం 09:53 గంటల వరకు అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం లభిస్తోంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిబంధనల ప్రకారం, ఏకాదశి వ్రతాన్ని విధిగా ద్వాదశి తిథిలోనే విరమించాలి. ద్వాదశి తిథి ముగియకముందే పారణ చేయడం భక్తులకు శ్రేయస్సును తెచ్చిపెడుతుంది.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఈరోజే అజ ఏకాదశి.. పూజకు ముందు, తర్వాత పాటించాల్సిన 6 నియమాలు!
Home/Rasi Phalalu/ఈరోజే అజ ఏకాదశి.. పూజకు ముందు, తర్వాత పాటించాల్సిన 6 నియమాలు!
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