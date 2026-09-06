సెప్టెంబర్ 6-12 వారఫలాలు: ఈ 6 రాశుల వారికి రాజయోగం, వర్షంలా కురియనున్న ధనం!
వారపు రాశిఫలాలు: గ్రహాల కదలిక కారణంగా సెప్టెంబర్ 6-12 వారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సెప్టెంబర్6నుండి 12 వరకు వారం మీకు అదృష్టంగా ఉంటుందా లేదా మరియు ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందా-
జ్యోతిషశాస్త్రంలో గ్రహాల గమనాన్ని బట్టి ప్రతీ వారానికి సంబంధించిన ఫలాలను అంచనా వేస్తారు. సెప్టెంబర్ 6 ఆదివారం నుంచి సరికొత్త వారం ప్రారంభమవుతోంది. ఈ వారంలో జ్యోతిషశాస్త్ర దృష్ట్యా అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన 'మాళవ్య రాజయోగం', 'హంస రాజయోగం' కలిసి రావడం విశేషం. ప్రముఖ గ్రహాలన్నీ తమ స్వక్షేత్రాల్లో లేదా ఉచ్ఛ స్థానాల్లో సంచరిస్తుండటం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా, అలాగే అన్ని రాశులపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించనుంది.
ప్రస్తుత గ్రహాల స్థితిగతులను పరిశీలిస్తే, విలాసాలకు కారకుడైన శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన తులా రాశిలో సంచరిస్తుండగా, బుధుడు తన స్వరాశి అయిన కన్యా రాశిలో విజయం సాగిస్తున్నాడు. అలాగే సూర్య భగవానుడు సింహ రాశిలోనూ, గురు భగవానుడు ఉచ్ఛ స్థానమైన కర్కాటక రాశిలోనూ కొలువుదీరారు. ఈ అద్భుతమైన గ్రహాల కలయిక వల్ల రాబోయే ఏడు రోజులు కొన్ని రాశుల వారికి జీవితంలో ఒక వరంగా మారబోతున్నాయని తెలుస్తోంది. మరి సెప్టెంబర్ 6 నుంచి సెప్టెంబర్ 12 వరకు ఏయే రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలను అందుకోవాలో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ఈ వారం అన్ని విధాల లాభసాటిగా సాగిపోతుంది. మీరు గత కొంతకాలంగా పడుతున్న కఠినమైన శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఆఫీస్లో మీ పనితీరును పైఅధికారులు గుర్తించి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తారు. ఊహించని విధంగా ధనలాభం కలిగే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం కుటుంబ పరంగా ఎంతో సంతృప్తిని ఇస్తుంది. ఇంట్లో సుఖసంసారాల వాతావరణం నెలకొంటుంది. సంవత్సరాలుగా వివిధ కారణాల వల్ల నిలిచిపోయిన ముఖ్యమైన పనులన్నీ మళ్లీ వేగంగా పుంజుకుంటాయి. ఆర్థికంగా ఎదురుచూస్తున్న సహాయం అందడంతో మీ పనులన్నీ సజావుగా సాగిపోతాయి.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం అనేక రకాల శుభవార్తలు మోసుకొస్తుంది. మీ పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు లభించడంతో పాటు అందరి ప్రశంసలకు పాత్రులవుతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు మరింత ఇనుమడడమే కాకుండా, ఆర్థిక పురోగతికి మార్గం సుగమమవుతుంది.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా తిరుగు ఉండదు. మీ సంపాదన పెరగడంతో పాటు పొదుపు చేసే మార్గాలు కూడా మీకు లభిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మీకు ఎన్నో నూతన సవాళ్లు, బాధ్యతలు ఎదురవుతాయి. వీటిని మీరు సమర్థవంతంగా నిర్వహించడం ద్వారా భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందుకుంటారు.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం గృహ లేదా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే యోగాలు బలపడుతున్నాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారికి ఇది మంచి సమయం. అయితే, గ్రహాల ప్రభావం వల్ల మీ ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం కొద్దిగా శ్రద్ధ వహించడం అవసరం. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలను కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకుండా తగిన జాగ్రత్తలు పాటించండి.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి ఈ వారం అడుగుపెట్టిన ప్రతీ రంగంలోనూ జయభేరి మోగుతుంది. మీరు తలపెట్టిన పనులన్నీ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతుతో మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో బంధం మరింత బలపడి, వైవాహిక జీవితం ఎంతో మధురంగా సాగిపోతుంది.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More