Amarnath yatra 2026: అమర్నాథ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్లు షురూ.. జూలై 3 నుంచి యాత్ర ప్రారంభం
అమర్నాథ్ యాత్ర 2026కు సంబంధించి అడ్వాన్స్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ దేశవ్యాప్తంగా బుధవారం అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. జూలై 3 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ఈ పవిత్ర యాత్ర కోసం భక్తులు బ్యాంకుల వద్ద బారులు తీరుతున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, యాత్ర మార్గాల పూర్తి సమాచారం ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
హిమలింగ స్వరూపుడైన ఆ పరమశివుడిని దర్శించుకునేందుకు వేలాది మంది భక్తులు ఏటా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే అమర్నాథ్ యాత్రకు ముహూర్తం ఖరారైంది. 2026 ఏడాదికి గానూ పవిత్ర అమర్నాథ్ యాత్ర రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను అధికారులు బుధవారం (ఏప్రిల్ 15) నుంచి ప్రారంభించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన బ్యాంకు శాఖల్లో ఆఫ్ లైన్ ద్వారా, అలాగే అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఆన్లైన్ మోడ్లో భక్తులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకుంటున్నారు.
57 రోజుల పాటు సాగనున్న యాత్ర
ఈ ఏడాది అమర్నాథ్ యాత్ర మొత్తం 57 రోజుల పాటు సాగనుంది. జూలై 3వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే ఈ యాత్ర, ఆగస్టు 28న రక్షాబంధన్ (శ్రావణ పూర్ణిమ) పర్వదినం నాటితో ముగుస్తుంది. దక్షిణ కాశ్మీర్లోని హిమాలయ పర్వత శ్రేణుల్లో 3,880 మీటర్ల ఎత్తులో ఉండే అమర్నాథ్ గుహను చేరుకోవడానికి అధికారులు రెండు మార్గాలను అందుబాటులో ఉంచారు.
- నన్వాన్-పహల్గామ్ మార్గం: ఇది దాదాపు 48 కిలోమీటర్ల పొడవైన సాంప్రదాయ మార్గం. అనంత్నాగ్ జిల్లాలో ఉండే ఈ మార్గం ద్వారా వెళ్లడానికి సమయం ఎక్కువ పట్టినప్పటికీ, భక్తులు ఎక్కువగా దీనికే మొగ్గు చూపుతారు.
- బాల్తాల్ మార్గం: గాండెర్బల్ జిల్లాలో ఉండే ఈ మార్గం కేవలం 14 కిలోమీటర్లు మాత్రమే. అయితే, ఇది చాలా నిటారుగా (Steep) ఉండటంతో కాస్త శ్రమతో కూడుకున్నది.
బ్యాంకుల వద్ద బారులు తీరిన భక్తులు
అమర్నాథ్ యాత్ర కోసం నోడల్ ఏజెన్సీగా వ్యవహరిస్తున్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (PNB) శాఖల వద్ద భక్తుల రద్దీ కనిపిస్తోంది. జమ్మూలోని పీఎన్బీ శాఖల వద్ద బుధవారం ఉదయం 8 గంటల నుంచే భక్తులు క్యూ కట్టారు. "రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభమైన మొదటి రోజే భక్తుల నుంచి భారీ స్పందన వస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 556 బ్యాంకు శాఖల్లో ఈ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది" అని పీఎన్బీ జమ్మూ సర్కిల్ హెడ్ పంకజ్ కుమార్ వర్మ తెలిపారు.
గతంలో కంటే ఇప్పుడు కాశ్మీర్లో పరిస్థితులు మెరుగుపడటం, భద్రతా ఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టం చేయడంతో యాత్రికుల సంఖ్య ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో ఉండొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. కేవలం జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచే కాకుండా పంజాబ్, హర్యానా వంటి పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు తరలివస్తున్నారు.
రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ, సౌకర్యాలు
ఈసారి దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 556 బ్యాంకు శాఖల్లో రిజిస్ట్రేషన్ సౌకర్యం కల్పించారు. ఇందులో పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ (310 శాఖలు), జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ (90 శాఖలు), యెస్ బ్యాంక్ (37 శాఖలు), స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (99 శాఖలు) ఉన్నాయి.
యాత్రకు వెళ్లే భక్తులు తప్పనిసరిగా గుర్తింపు కార్డుతో పాటు, అధికారికంగా గుర్తింపు పొందిన వైద్యుల నుంచి పొందిన 'మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్' సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతం కావడంతో ఆక్సిజన్ సమస్యలు తలెత్తకుండా భక్తుల ఆరోగ్యానికి పెద్దపీట వేస్తున్నారు. గత కొన్నేళ్లుగా కాశ్మీర్లో వసతులు మెరుగుపడ్డాయని, భక్తులు ఎటువంటి భయం లేకుండా తరలిరావాలని యాత్రికులు పిలుపునిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. అమర్నాథ్ యాత్ర 2026 ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
అమర్నాథ్ యాత్ర జూలై 3, 2026న ప్రారంభమై.. ఆగస్టు 28, 2026న (రక్షాబంధన్ రోజున) ముగుస్తుంది.
2. రిజిస్ట్రేషన్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి?
మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా శ్రీ అమర్నాథ్ జీ ష్రైన్ బోర్డ్ (SASB) అధికారిక వెబ్సైట్లో లేదా ఆఫ్ లైన్ ద్వారా పీఎన్బీ, ఎస్బీఐ, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ వంటి ఎంపిక చేసిన 556 బ్యాంకు శాఖల్లో చేసుకోవచ్చు.
3. రిజిస్ట్రేషన్ కు ఏయే పత్రాలు అవసరం?
ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడీ వంటి గుర్తింపు కార్డుతో పాటు, ప్రభుత్వం సూచించిన ఫార్మాట్లో ఉన్న తప్పనిసరి ఆరోగ్య ధృవీకరణ పత్రం (Compulsory Health Certificate) అవసరం.
4. యాత్రకు ఏ మార్గం ఉత్తమం?
సమయం తక్కువగా ఉన్నవారు బాల్తాల్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. కానీ ప్రకృతి అందాలను చూస్తూ, సంప్రదాయబద్ధంగా వెళ్లాలనుకునే వారు పహల్గామ్ మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం మంచిది.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More