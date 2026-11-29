పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
2027లో హరిద్వార్లో అర్ధకుంభం.. ఆరేళ్లకే ఎందుకు వస్తుంది? పురాణ రహస్యం ఇదే!
2027లో హరిద్వార్లో అర్ధకుంభమేళా నిర్వహించనున్నారు. సాధారణంగా కుంభమేళా 12 ఏళ్లకు ఒకసారి జరుగుతుండగా, పూర్ణ కుంభానికి ఆరేళ్ల తర్వాత హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్లలో అర్ధకుంభ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. 2021లో హరిద్వార్లో పూర్ణ కుంభం జరిగిన నేపథ్యంలో, 2027లో ఆరేళ్ల విరామం తర్వాత అర్ధకుంభం జరగనుంది.
2027 ప్రారంభంలో హరిద్వార్లో అర్ధకుంభ మేళా ఘనంగా జరగబోతోంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక వేడుకకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి. దేశం నలుమూలల నుంచి సాధువులు, భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకుంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. సాధారణంగా కుంభమేళా 12 ఏళ్లకు ఒకసారి జరుగుతుంది. కానీ హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్లలో మధ్యలో ఆరేళ్ల తర్వాత అర్ధకుంభం నిర్వహిస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో అర్ధకుంభం కోసం ఆరేళ్ల వ్యవధిని ఎందుకు పాటిస్తారనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది.
క్షీరసాగర మథనం పురాణ కథ, దేవతల 12 రోజుల పోరాటం, గురు-సూర్యుల జ్యోతిష్య లెక్కలతో దీనికి ఎలాంటి సంబంధం వుంది. 2027లోనే హరిద్వార్లో అర్ధకుంభం ఎందుకు వస్తోంది, దీని వెనుక ఉన్న మత విశ్వాసాలేమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోదావరి, కృష్ణా నదీ పుష్కరాలు, కుంభమేళా విశేషాలు, పుణ్యస్నానాలపై భక్తులు ఎప్పుడూ ఆసక్తి చూపుతారు. పవిత్ర నదీ తీరాల్లో స్నానాలు, సాధుసంగతులు, ఆధ్యాత్మిక చింతనకు భారతీయ సంప్రదాయంలో విశేష స్థానం ఉంది. అయితే పండుగలు, పుణ్యస్నానాల తిథులు ప్రాంతీయ పంచాంగాలు, నిర్వాహక సంస్థల నిర్ణయాలను బట్టి మారుతుంటాయి.
2027లోనే అర్ధకుంభం ఎందుకు.. క్షీరసాగర మథన కథ
హరిద్వార్లో గత పూర్ణ కుంభం 2021లో జరిగింది. దానికి ఆరేళ్ల తర్వాత 2027లో అర్ధకుంభం నిర్వహిస్తున్నారు. కుంభ సంప్రదాయంలో పూర్ణ కుంభం, అర్ధకుంభం మధ్య ఆరేళ్ల విరామం పాటిస్తారు. అందుకే దీన్ని అర్ధకుంభం అని పిలుస్తారు. ప్రతి ఆరేళ్లకు ఒకసారి హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్లలో అర్ధకుంభం జరుగుతుంది. ఇది కేవలం మతపరమైన వేడుక మాత్రమే కాదు, సాధువులు, అఘోరాలు, భక్తులు కలిసే మహా ఆధ్యాత్మిక వేదికగా నిలుస్తుంది.
కుంభమేళాకు క్షీరసాగర మథనం పురాణ కథతో అనుబంధం ఉంది. అమృత కలశం కోసం దేవతలు, రాక్షసుల మధ్య పోరాటం జరిగిందని విశ్వాసం. ఆ క్రమంలో అమృత బిందువులు హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్, ఉజ్జయిని, నాసిక్లలో నేలపై పడ్డాయి. దేవతల 12 రోజులను మనుషుల 12 ఏళ్లతో సమానంగా లెక్కిస్తారు. ఆ ఆధారంగానే ఈ నాలుగు పుణ్యక్షేత్రాల్లో కుంభమేళా నిర్వహించే పద్ధతి ఏర్పడింది. పూర్ణ కుంభానికి ఆరేళ్ల తర్వాత వచ్చే వేడుకను ఈ 12 ఏళ్ల చక్రంలో మధ్య ఘట్టంగా భావిస్తారు.
గురు-సూర్యుల లెక్క.. ఆరేళ్ల విరామ మర్మం
కుంభమేళా తేదీలను ఖరారు చేయడంలో దేవగురువు బృహస్పతి, సూర్యుడి స్థానాలకు కీలక పాత్ర ఉంది. జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం 12 రాశుల చక్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి గురువుకు సుమారు 12 ఏళ్లు పడతాయి. హరిద్వార్లో పూర్ణ కుంభానికి ప్రధాన జ్యోతిష్య కలయికగా గురువు కుంభ రాశిలో, సూర్యుడు మేష రాశిలో ఉన్న సందర్భాన్ని పరిగణిస్తారు. ఆ గ్రహస్థితి ఆధారంగానే హరిద్వార్ కుంభ సమయాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
గురువు సుమారు 12 ఏళ్ల ప్రయాణాన్ని కుంభ కాలగణనతో ముడిపెట్టి చూస్తారు. ఆ చక్రంలోని మధ్య ఆరేళ్ల కాలాన్ని అర్ధకుంభ సంప్రదాయంతో కలిపారు. అయితే హరిద్వార్ అర్ధకుంభానికి పూర్ణ కుంభంలా ప్రత్యేకమైన, తప్పనిసరి అరుదైన గ్రహకూటమి ఏదీ నిర్దేశించలేదని గుర్తించాలి. 2027 వేడుక ప్రధానంగా 2021 పూర్ణ కుంభానికి ఆరేళ్ల తర్వాత వచ్చే మత సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా సాగుతోంది.
అమృత స్నాన తేదీలు.. హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్ ప్రత్యేకత
హరిద్వార్ అర్ధకుంభం 2027 జనవరి నుంచి ఏప్రిల్ వరకు కొనసాగుతుంది. మకర సంక్రాంతి అయిన జనవరి 14న తొలి పర్వ స్నానం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 6న మౌని అమావాస్య, ఫిబ్రవరి 11న వసంత పంచమి, ఫిబ్రవరి 20న మాఘ పౌర్ణమి రోజుల్లో స్నానాలు చేస్తారు. మూడు ప్రధాన అమృత స్నానాలను మార్చి 6న మహాశివరాత్రి, మార్చి 8న సోమవతి అమావాస్య, ఏప్రిల్ 14న మేష సంక్రాంతి రోజుల్లో నిర్ణయించారు.
పూర్ణ కుంభం హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్, ఉజ్జయిని, నాసిక్లలో జరిగినా, అర్ధకుంభ ఆచారం ఎక్కువగా హరిద్వార్, ప్రయాగ్రాజ్లతో ముడిపడి ఉంటుంది. హరిద్వార్లో బ్రహ్మకుండ్లో స్నానానికి విశేష మతపరమైన ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. అర్ధకుంభ సమయంలో దేశవ్యాప్తంగా సాధువులు, భక్తులు వచ్చి గంగాస్నానం, పూజలు, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అర్ధకుంభం అనేది ఆత్మపరిశీలన, పవిత్రత, ఆధ్యాత్మిక శక్తితో మమేకమయ్యే పర్వదినం.