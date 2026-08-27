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రాఖీ కట్టేందుకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. సమయాలు తెలుసుకోండి!

శ్రావణ పూర్ణిమ తిథి కబ్ సే కబ్ తక్ హై: ప్రతి సంవత్సరం శ్రావణ పూర్ణిమ రోజున రక్షా బంధన్ పండుగను జరుపుకుంటారు. ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు 27 న శ్రావణ పూర్ణిమ వ్రత. ఈ రోజు లేదా రేపు రక్షా బంధన్ పండుగ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారో తెలుసుకోండి.

Published on: Aug 27, 2026, 09:30:31 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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అన్నాచెల్లెళ్ల అనుబంధానికి చిహ్నంగా నిలిచే రక్షాబంధన్ పండుగ తేదీపై ఉన్న ఉత్కంఠ వీడింది. ఈ ఏడాది శ్రావణ పూర్ణిమ, చంద్రగ్రహణం, భద్ర తదితర యోగాల నేపథ్యంలో రాఖీ ఎప్పుడు కట్టాలనే దానిపై స్పష్టత వచ్చేసింది.

రాఖీ కట్టేందుకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. సమయాలు తెలుసుకోండి!
రాఖీ కట్టేందుకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. సమయాలు తెలుసుకోండి!

శ్రావణ పూర్ణిమ, రక్షాబంధన్ ప్రాముఖ్యత

హిందూ సంప్రదాయంలో శ్రావణ పూర్ణిమకు అత్యంత విశిష్టత ఉంది. ఈ పవిత్ర రోజునే దేశవ్యాప్తంగా రక్షాబంధన్ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. సోదరుడి క్షేమం కోరుతూ సోదరి కట్టే రక్షా రేఖ వారి మధ్య బంధాన్ని మరింత బలపరుస్తుంది. ఈ ఏడాది శ్రావణ పూర్ణిమ తిథి ఆగస్టు 27న ఉదయం ప్రారంభమై, ఆగస్టు 28, 2026 ఉదయం వరకు కొనసాగుతుంది. అయితే పండుగ ఆచారాల ప్రకారం ఉదయ తిథి, భద్ర రహిత కాలాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

రాఖీ ఎప్పుడు కట్టాలి?

శాస్త్ర ప్రకారం పండుగలను ఉదయ తిథిలో ఆచరించడం ఆనవాయితీ. ఆగస్టు 27న పూర్ణిమ తిథితో పాటు చంద్రోదయం ఉండటంతో ఆ రోజు శ్రావణ పూర్ణిమ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. అయితే రక్షాబంధన్ విషయానికి వస్తే భద్ర లేని పూర్ణిమను ఉత్తమంగా భావిస్తారు. ఆగస్టు 27 రోజంతా భద్ర ప్రభావం ఉండటంతో ఆ రోజు రాఖీ కట్టడం నిషిద్ధం. ఆగస్టు 28 ఉదయానికి భద్ర ముగియడంతో పాటు ఉదయవ్యాపి పూర్ణిమ లభిస్తుంది. అందువల్ల ఆగస్టు 28నే రక్షాబంధన్ జరుపుకోవడం శ్రేయస్కరం అని ప్రముఖ జ్యోతిష్యులు పండిత నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ వెల్లడించారు.

ఆగస్టు 28న రాఖీ కట్టడానికి శుభ ముహూర్తాలు

ఆగస్టు 28న భద్ర లేకపోవడంతో రోజంతా పండుగ జరుపుకోవడానికి వీలవుతుంది. అయినప్పటికీ అత్యంత శుభప్రదమైన సమయాల్లో రాఖీ కట్టడం వల్ల మంచి ఫలితాలుంటాయి.

ఉత్తమ ముహూర్తం: ఉదయం 05:57 గంటల నుంచి ఉదయం 09:48 గంటల వరకు.

మధ్యాహ్న ముహూర్తం: మధ్యాహ్నం 12:04 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12:53 గంటల వరకు.

ఈ ముహూర్తాల్లో సోదరులకు రాఖీ కట్టడం అత్యంత శుభప్రదం. అయితే ఈ సమయంలో రాహుకాలం (ఉదయం 10:46 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:22 వరకు) గమనించి దాన్ని మినహాయించి ముహూర్తాన్ని ఎంచుకోవాలి.

చంద్రగ్రహణ ప్రభావం ఉంటుందా?

ఆగస్టు 28న ఈ ఏడాది రెండోది, చివరిదైన చంద్ర గ్రహణం ఏర్పడనుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 06:53 గంటలకు ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 12:32 గంటలకు ముగియనుంది. అయితే ఈ గ్రహణం పగటిపూట సంభవించనున్న కారణంగా భారతదేశంలో కనిపించదు. గ్రహణం దృశ్యమానం కాని కారణంగా ఎలాంటి సూతక్ కాలం వర్తించదు. కాబట్టి రక్షాబంధన్ పండుగపై ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం ఉండదు. భయం లేకుండా పండుగను జరుపుకోవచ్చు.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/రాఖీ కట్టేందుకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. సమయాలు తెలుసుకోండి!
Home/Rasi Phalalu/రాఖీ కట్టేందుకు శుభ ముహూర్తాలు ఇవే.. సమయాలు తెలుసుకోండి!
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