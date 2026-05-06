Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Chanakya Niti: కోడి, కాకి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 9 సూత్రాలు.. ఇవి తెలిస్తే మీ విజయానికి తిరుగుండదు!

    Chanakya Niti: జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే కేవలం పుస్తకాలు చదివితే సరిపోదు, ప్రకృతిని గమనించాలని అంటారు ఆచార్య చాణక్యుడు. కోడి నుంచి 4, కాకి నుంచి 5 అలవాట్లను నేర్చుకున్న వ్యక్తికి ఏ రంగంలోనైనా ఓటమి ఎదురుకాదని చాణక్య నీతి చెబుతోంది. ఆ అద్భుతమైన సూత్రాలు మీకోసం.  

    Published on: May 06, 2026 1:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో విజయం కోసం మనం ఎక్కడెక్కడో వెతుకుతుంటాం. కానీ మన కళ్ల ముందు కనిపించే జీవుల నుంచి కూడా గొప్ప విషయాలను నేర్చుకోవచ్చని 2300 ఏళ్ల క్రితమే ఆచార్య చాణక్యుడు తన 'చాణక్య నీతి'లో పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా మనం రోజూ చూసే కోడి మరియు కాకి నుంచి మనిషి నేర్చుకోవాల్సిన 9 అలవాట్లు ఉన్నాయి. వీటిని పాటించే వ్యక్తి వ్యాపారం, ఉద్యోగం లేదా వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎప్పుడూ వెనకబడడు.

    Chanakya Niti: కోడి, కాకి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 9 సూత్రాలు
    Chanakya Niti: కోడి, కాకి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 9 సూత్రాలు

    చాణక్య నీతి 6వ అధ్యాయంలోని 18, 19వ శ్లోకాలు ఈ విషయాలను స్పష్టంగా వివరిస్తున్నాయి:

    'ప్రత్యుత్థానం చ యుద్ధం చ సంవిభాగం చ బంధుషు ।

    స్వయమాక్రమ్య భుక్తం చ శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్ ॥'

    కోడి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 4 అలవాట్లు

    కోడిని కేవలం ఒక పక్షిలా కాకుండా ఒక క్రమశిక్షణ గల యోధుడిలా చూడాలని చాణక్యుడు అంటాడు.

    1. బ్రహ్మ ముహూర్తంలో నిద్రలేవడం: సూర్యోదయానికి ముందే మేల్కొనే అలవాటు కోడికి ఉంటుంది. ఎవరైతే తెల్లవారుజామునే నిద్రలేస్తారో, వారికి సమయం మరియు శక్తి రెండూ ఎక్కువగా లభిస్తాయి.
    2. పోరాటానికి సిద్ధంగా ఉండటం: ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టి, ఆత్మరక్షణ కోసం కోడి ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది. మనిషి కూడా సవాళ్లను ఎదుర్కోవడానికి నిరంతరం సన్నద్ధం కావాలి.
    3. కలిసి పంచుకోవడం: తన బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆహారాన్ని పంచుకోవడం కోడి లక్షణం. ఇది కుటుంబ ఐక్యతకు నిదర్శనం.
    4. స్వయంకృషి: కోడి ఇతరులపై ఆధారపడదు, తన ఆహారాన్ని తానే వెతుక్కుంటుంది. కష్టపడి సంపాదించడం ద్వారానే ఆత్మగౌరవం లభిస్తుంది.

    'గూఢమైథునచారిత్వం కాలే కాలే చ సఙ్గ్రహమ్ ।

    అప్రమత్తమవిశ్వాసం పంచ శిక్షేచ్చ వాయసాత్ ॥'

    కాకి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 5 అలవాట్లు

    లోకజ్ఞానం మరియు తెలివితేటల విషయంలో కాకి నుంచి నేర్చుకోవాల్సినవి ఎన్నో ఉన్నాయి.

    1. గోప్యత పాటించడం: తన వ్యక్తిగత విషయాలను రహస్యంగా ఉంచుకోవాలి. ముఖ్యంగా శత్రువులకు మన బలహీనతలు తెలియకుండా చూసుకోవడంలో కాకి మేటి.
    2. వనరుల సేకరణ: కష్టకాలం కోసం ముందుగానే ఆహారాన్ని దాచుకుంటుంది. మనిషి కూడా భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేయాలి.
    3. నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండటం: కాకి చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో ఎప్పుడూ గమనిస్తూనే ఉంటుంది. అప్రమత్తత ఉంటేనే మోసపోకుండా ఉండగలం.
    4. అతిగా నమ్మకపోవడం: ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకూడదు. అనుమానం అనేది రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తుంది.
    5. అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడం: సమయం దొరికినప్పుడు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం కాకి నైజం.

    ఆధునిక జీవితంలో చాణక్య సూత్రాల అవసరం

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో మనం చాలా సులభంగా ఇతరులను నమ్మేస్తాం, ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తాం మరియు విలాసాలకు అలవాటు పడిపోతున్నాం. కానీ చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ 9 అలవాట్లు మనల్ని మరింత చురుగ్గా, తెలివైనవారిగా మారుస్తాయి. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ కావాలన్నా, బిజినెస్‌లో రాణించాలన్నా ఈ క్రమశిక్షణే ముఖ్యం. ప్రకృతి మనకు అందించిన ఈ పాఠాలను అర్థం చేసుకుని ముందుకు సాగితే విజయ శిఖరాలను అధిరోహించడం కష్టమేమీ కాదు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Chanakya Niti: కోడి, కాకి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 9 సూత్రాలు.. ఇవి తెలిస్తే మీ విజయానికి తిరుగుండదు!
    News/Rasi Phalalu/Chanakya Niti: కోడి, కాకి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన 9 సూత్రాలు.. ఇవి తెలిస్తే మీ విజయానికి తిరుగుండదు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes