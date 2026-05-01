Quote of the Day: బ్రూస్ లీ సక్సెస్ మంత్రం: 10 వేల విద్యలు కాదు.. ఒక్క దానిపై పట్టు ఉంటేనే విజయం
Quote of the Day: విజయం సాధించాలంటే వేలకొద్దీ పనులు చేయడం కంటే, ఎంచుకున్న ఒక్క రంగంలో అసాధారణ నైపుణ్యం సాధించడం మిన్న అంటారు మార్షల్ ఆర్ట్స్ లెజెండ్ బ్రూస్ లీ. సాధన, పట్టుదల గురించి ఆయన చెప్పిన ఆ ఒక్క మాట ఇప్పటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది.
Quote of the Day: విజేత అంటే వేల యుద్ధాలు చేసిన వాడు కాదు.. ఒక్క యుద్ధాన్ని వేలసార్లు ఊహించి, ప్రాక్టీస్ చేసిన వాడు. "పదివేల రకాల కిక్కులను ఒక్కోసారి సాధన చేసిన వ్యక్తిని చూసి నేను భయపడను. కానీ, ఒక్క కిక్కును పదివేల సార్లు సాధన చేసిన వ్యక్తిని చూస్తే మాత్రం నాకు భయం వేస్తుంది" అని మార్షల్ ఆర్ట్స్ దిగ్గజం బ్రూస్ లీ ఎప్పుడో చెప్పారు. ఈ మాట కేవలం యుద్ధ విద్యలకే కాదు, మన జీవితాలకు, కెరీర్కు కూడా సరిగ్గా సరిపోతుంది. ఏ రంగంలోనైనా శిఖరాగ్రానికి చేరుకోవాలంటే 'ఏకాగ్రత' (Focus) ఎంత అవసరమో ఈ వ్యాఖ్య స్పష్టం చేస్తోంది.
ఏమిటీ పదివేల కిక్కుల సిద్ధాంతం?
ఈ మాట వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం 'మాస్టరీ' (Mastery). అంటే ఒక పనిలో పరిపూర్ణత సాధించడం. నేటి కాలంలో మనం ఏదో ఒక పని మొదలుపెట్టి, కొద్దిరోజులకే దాన్ని వదిలేసి మరో కొత్త పనిపై దృష్టి పెడుతున్నాం. ఫలితంగా ఏ రంగంలోనూ రాణించలేకపోతున్నాం. కానీ బ్రూస్ లీ దృష్టిలో విజయం అంటే నిలకడ. ఒకే కిక్కును పదివేల సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఆ వ్యక్తిలో ఆ విద్య రక్తంలోనే కలిసిపోతుంది. శత్రువు దాడి చేసినప్పుడు ఆలోచించే సమయం కూడా ఇవ్వకుండా ఆ కిక్ పని చేస్తుంది. అదే నైపుణ్యం అంటే.
సమకాలీన ప్రపంచంలో దీని ప్రాముఖ్యత
ప్రస్తుతం మనం డిజిటల్ యుగంలో ఉన్నాం. సోషల్ మీడియా వాడకం పెరిగాక మనుషుల్లో ఏకాగ్రత (Attention Span) దారుణంగా పడిపోయింది. పదే పదే మారుతున్న ట్రెండ్స్ వెంట పరిగెత్తడం వల్ల దేనిపైనా పట్టు సాధించలేకపోతున్నాం. ఇలాంటి సమయంలో బ్రూస్ లీ చెప్పిన సందేశం ఒక గైడ్లా పనిచేస్తుంది. అమెరికాలోని వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం మన రూపాయిపై ఎలా పడుతుందో తెలిసిన ఆర్థిక వేత్తకు ఉండే విలువ, అన్ని విషయాలు పైపైన తెలిసిన వ్యక్తికి ఉండదు. అలాగే, మీరు చేసే పని ఏదైనా సరే.. అందులో 'నిష్ణాతులు' కావడం ముఖ్యం. కష్టకాలంలో కూడా నిలబడేలా చేసేది మనలోని ఆ అసాధారణ నైపుణ్యమే.
జీవితంలో దీన్ని ఎలా అమలు చేయాలి?
జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే వారు ఈ ఆరు సూత్రాలను పాటించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు:
- లక్ష్యాన్ని ఎంచుకోండి: కుటుంబం, వృత్తి, ఆరోగ్యం లేదా ఆధ్యాత్మికత.. ఏదైనా సరే మీరు మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపడే ఒకే ఒక్క అంశంపై దృష్టి పెట్టండి.
- స్పష్టత ఉండాలి: మీరు చేసే పని ఎందుకు ముఖ్యం? దాని వల్ల కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి? అనే విషయాన్ని ఒక వాక్యంలో రాసుకోండి.
- నాణ్యతకే ప్రాధాన్యం: రోజంతా ఏదో ఒక పని చేస్తున్నాం కదా అని కాకుండా, మీరు అనుకున్న లక్ష్యం దిశగా ఎన్ని అడుగులు వేశారో లెక్క చూసుకోండి.
- అలవాట్లను కాపాడుకోండి: మీ అంతిమ లక్ష్యానికి తోడ్పడే ఒక్క మంచి అలవాటునైనా ప్రాణం కంటే మిన్నగా ప్రేమించండి.
- వట్టి ఆశలు వద్దు: బలమైన పునాది లేని ఆశలు ఎప్పుడైనా కూలిపోవచ్చు. కారణం లేకుండా సాధించే విజయం ఒత్తిడిలో నిలబడదు.
- మూడ్తో సంబంధం లేకుండా: మన మూడ్ బాగున్నప్పుడు మాత్రమే పని చేయడం కాదు, పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా సాధనను ఆపకూడదు.
బ్రూస్ లీ: ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత
బ్రూస్ లీ అంటే కేవలం ఒక నటుడు లేదా ఫైటర్ మాత్రమే కాదు. ఆయన ఒక గొప్ప తత్వవేత్త. తన వృత్తి పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం, నిరంతర సాధన ఆయన్ని ప్రపంచ సినిమా చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలబెట్టాయి. బ్రూస్ లీ తన జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలను, అవమానాలను ఎదుర్కొన్నారు. అయినా సరే, తనపై తనకు ఉన్న నమ్మకంతో 'జీత్ కునే దో' అనే సరికొత్త యుద్ధ విద్యను సృష్టించారు.
నిజమైన విజయం అంటే సౌకర్యవంతమైన జీవితం కాదు, మనం దేని కోసం బతుకుతున్నామో తెలుసుకోవడం. అందుకే, పదివేల దారుల్లో ప్రయాణించడం కంటే.. సరైన ఒకే దారిని ఎంచుకుని అందులో పదివేల మైళ్లు ప్రయాణించండి. విజయం మీ బానిస అవుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
ప్రశ్న 1: బ్రూస్ లీ చెప్పిన ఈ కోట్ ఉద్దేశ్యం ఏమిటి?
జవాబు: ఏదైనా ఒక రంగంలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరుకోవాలంటే అంకితభావం, నిరంతర సాధన (Practice) అవసరమని ఈ కోట్ చెప్తుంది. పదివేల పనులు అరకొరగా చేయడం కంటే, ఒకే పనిని పరిపూర్ణంగా చేయడం వల్ల గొప్ప ఫలితాలు వస్తాయి.
ప్రశ్న 2: విద్యార్థులు ఈ సూత్రాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవచ్చు?
జవాబు: విద్యార్థులు ఒకేసారి అన్ని పుస్తకాలు చదివేయాలని కాకుండా, ఒక సబ్జెక్టులోని మౌలిక అంశాలపై పట్టు సాధించి, దాన్ని పదే పదే రివిజన్ చేయడం వల్ల పరీక్షల్లో అద్భుతమైన మార్కులు సాధించవచ్చు.
ప్రశ్న 3: బ్రూస్ లీ ఎవరు? ఆయన ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
జవాబు: బ్రూస్ లీ ప్రపంచ ప్రసిద్ధ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్, నటుడు, ఫిలాసఫర్. మార్షల్ ఆర్ట్స్ ప్రపంచానికి సరికొత్త రూపునిచ్చిన వ్యక్తిగా ఆయన చరిత్రలో నిలిచిపోయారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More