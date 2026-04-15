టాపర్స్ జాబితాకు సీబీఎస్ఈ స్వస్తి: విద్యార్థులపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకే కీలక నిర్ణయం
సీబీఎస్ఈ 10వ తరగతి ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. అయితే ఈసారి మెరిట్ లిస్ట్ లేదా టాపర్స్ జాబితాను ప్రకటించకూడదని బోర్డు నిర్ణయించింది. విద్యార్థుల మధ్య అనారోగ్యకరమైన పోటీని నివారించేందుకే ఈ అడుగు వేసినట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
బుధవారం (ఏప్రిల్ 15) వెలువడిన సీబీఎస్ఈ (CBSE) 10వ తరగతి ఫలితాల వేళ ఒక ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ప్రతి ఏటా ఫలితాలు రాగానే టీవీల్లో, పేపర్లలో కనిపించే "టాపర్స్" ఫోటోలు, ర్యాంకుల హడావుడి ఈసారి కనిపించలేదు. విద్యార్థుల మానసిక ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ర్యాంకుల వేటలో పడి తలెత్తే ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
అనారోగ్యకరమైన పోటీకి చెక్
సాధారణంగా ర్యాంకుల ప్రకటన వల్ల విద్యార్థులతో పాటు తల్లిదండ్రుల్లో కూడా తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంటోంది. ఒక మార్కు తక్కువ వచ్చినా విద్యార్థులు కృంగిపోతున్న పరిస్థితిని గమనించిన సీబీఎస్ఈ, మెరిట్ లిస్ట్ను పక్కన పెట్టింది.
"విద్యార్థుల మధ్య అనారోగ్యకరమైన పోటీని నివారించేందుకు మెరిట్ లిస్ట్ను ప్రకటించకూడదని బోర్డు గతంలోనే నిర్ణయించింది. ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడే ఈసారి కూడా టాపర్స్ జాబితాను విడుదల చేయడం లేదు" అని సీబీఎస్ఈ తన అధికారిక ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. అంతేకాకుండా, విద్యార్థులకు ఫస్ట్, సెకండ్ లేదా థర్డ్ డివిజన్లు ఇచ్చే పద్ధతికి కూడా బోర్డు స్వస్తి పలికింది.
టాప్ 0.1% విద్యార్థులకు మాత్రమే సర్టిఫికేట్లు
మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకటించకపోయినప్పటికీ, అద్భుతమైన ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులను బోర్డు విస్మరించలేదు. ప్రతి సబ్జెక్టులో అత్యధిక మార్కులు సాధించిన టాప్ 0.1 శాతం విద్యార్థులకు మాత్రమే 'మెరిట్ సర్టిఫికేట్' అందజేయనున్నారు.
- ఈ సర్టిఫికేట్లు నేరుగా విద్యార్థుల 'డిజీలాకర్' (DigiLocker) ఖాతాల్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- రెండో బోర్డు పరీక్షల ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
రీజియన్ వారీగా ఫలితాలు
మొత్తం దేశవ్యాప్త టాపర్స్ జాబితా ఇవ్వనప్పటికీ, ఫలితాల్లో ఏ రీజియన్ (ప్రాంతం) మెరుగ్గా రాణించింది అనే వివరాలను మాత్రం బోర్డు పంచుకుంది. దీనివల్ల ఏ ప్రాంతంలో విద్యా ప్రమాణాలు ఎలా ఉన్నాయి, ఎక్కడ మెరుగుపడాలి అనే విశ్లేషణకు అవకాశం ఉంటుంది తప్ప, వ్యక్తిగత విద్యార్థులపై ర్యాంకుల ఒత్తిడి ఉండదని బోర్డు భావిస్తోంది.
మార్కుల కంటే విజ్ఞానానికి, విద్యార్థి వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నదే సీబీఎస్ఈ ముఖ్య ఉద్దేశమని విద్యా రంగ నిపుణులు కొనియాడుతున్నారు. ర్యాంకుల గోల లేకపోవడం వల్ల విద్యార్థులు తమ తదుపరి విద్యా ప్రణాళికలపై ప్రశాంతంగా దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. సీబీఎస్ఈ టాపర్స్ లిస్ట్ను ఎందుకు విడుదల చేయడం లేదు?
విద్యార్థుల మధ్య అనారోగ్యకరమైన పోటీని నివారించడానికి, వారిపై ఉండే మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి సీబీఎస్ఈ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
2. నాకు మంచి మార్కులు వస్తే మెరిట్ సర్టిఫికేట్ లభిస్తుందా?
సబ్జెక్టుల వారీగా అత్యధిక మార్కులు సాధించిన టాప్ 0.1 శాతం విద్యార్థులకు మాత్రమే బోర్డు మెరిట్ సర్టిఫికేట్లు జారీ చేస్తుంది.
3. డివిజన్లు (1st, 2nd, 3rd) ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు?
ర్యాంకింగ్ వ్యవస్థను సరళతరం చేయడంలో భాగంగా బోర్డు డివిజన్లను కేటాయించడం లేదు. కేవలం మార్కులు లేదా గ్రేడ్లను మాత్రమే స్కోర్కార్డులో పేర్కొంటుంది.
4. నా మెరిట్ సర్టిఫికేట్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
అర్హులైన విద్యార్థులు తమ మెరిట్ సర్టిఫికేట్లను 'డిజీలాకర్' (DigiLocker) యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More