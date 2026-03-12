వెండి ధరల పతనం: డాలర్ జోరుతో వెనకడుగు.. వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై ఆవిరవుతున్న ఆశలు
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలపడటం, యుద్ధం కారణంగా చమురు ధరలు మండిపోతుండటంతో వెండి ధరలు నేడు తగ్గుముఖం పట్టాయి. ద్రవ్యోల్బణం భయాల మధ్య వడ్డీ రేట్లు ఇప్పట్లో తగ్గకపోవచ్చన్న సంకేతాలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి.
బంగారం బాటలోనే వెండి కూడా నష్టాల బాట పట్టింది. గురువారం నాడు దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో వెండి ధరలు తగ్గాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా డాలర్ విలువ పెరగడం, ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందన్న ఆశలు సన్నగిల్లడం ఈ పతనానికి ప్రధాన కారణాలుగా కనిపిస్తున్నాయి.
మార్కెట్లో ప్రస్తుత ధరలు (MCX & Spot):
లోహం - ఎంసీఎక్స్ (MCX) ధర -మార్పు (%)
- వెండి 1 కేజీ ధర - ₹ 2,66,174 తగ్గుదల 0.86%
- బంగారం 10 గ్రాముల ధర - ₹ 1,61,081 తగ్గుదల 0.40%
- స్పాట్ వెండి (ఔన్సు) - $ 85.49 తగ్గుదల 0.30%
- స్పాట్ బంగారం (ఔన్సు) - $ 5,172.86 తగ్గుదల 0.10%
ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణాలేంటి?
- బలమైన డాలర్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 0.1% పెరిగింది. డాలర్ బలపడితే, ఇతర దేశాల కరెన్సీల్లో బంగారం, వెండి కొనడం భారంగా మారుతుంది. దీంతో డిమాండ్ తగ్గి ధరలు పడిపోతాయి.
- చమురు మంట - ద్రవ్యోల్బణం భయం: అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. చమురు ధర బారెల్కు $200 చేరుకోవచ్చని ఇరాన్ హెచ్చరించడం ప్రపంచ దేశాలను వణికిస్తోంది. చమురు ధరలు పెరిగితే రవాణా ఖర్చులు పెరిగి ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ఇలాంటి సమయంలో కేంద్ర బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించే సాహసం చేయవు.
- వడ్డీ రేట్లపై సందిగ్ధత: అమెరికాలో ద్రవ్యోల్బణం (CPI) ఫిబ్రవరిలో 2.4% గా నమోదైంది. ఇది అంచనాల మేరకే ఉన్నా, యుద్ధం వల్ల ధరలు మళ్లీ పెరిగే ముప్పు ఉండటంతో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించకపోవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. సాధారణంగా వడ్డీ రేట్లు తగ్గితేనే బంగారం, వెండి ధరలు పెరుగుతాయి.
యుద్ధ క్షేత్రంలో ఏం జరుగుతోంది?
అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ వర్సెస్ ఇరాన్ యుద్ధం నేటికి 13వ రోజుకు చేరుకుంది. హార్ముజ్ జలసంధిలో నౌకల రాకపోకలు నిలిచిపోవడంతో చమురు నిల్వలు నిండిపోయి, ఉత్పత్తిని నిలిపివేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. బ్రెంట్ క్రూడ్ 7.13% పెరిగి బారెల్కు $98.5 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఐఈఏ (IEA) తన అత్యవసర నిల్వలను విడుదల చేయాలని పిలుపునిస్తోందంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
ఇన్వెస్టర్లు ఇప్పుడు శుక్రవారం విడుదల కాబోయే పర్సనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ (PCE) గణాంకాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దీని ఆధారంగా వడ్డీ రేట్లపై మరింత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. వెండి ధరలు ఇప్పుడు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?
డాలర్ విలువ పెరగడం, అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు ఇప్పట్లో తగ్గవన్న భయాల వల్ల వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి. యుద్ధం వల్ల చమురు ధరలు పెరగడం కూడా మార్కెట్పై ఒత్తిడి పెంచుతోంది.
2. వెండి ధరలు మళ్లీ పెరిగే అవకాశం ఉందా?
యుద్ధం మరింత తీవ్రమైతే సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా బంగారం, వెండికి మళ్ళీ డిమాండ్ పెరగవచ్చు. అయితే ప్రస్తుతం డాలర్ బలంగా ఉండటం ధరలను నియంత్రిస్తోంది.
3. చమురు ధరలకు, వెండి ధరలకు సంబంధం ఏమిటి?
చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడానికి బ్యాంకులు వడ్డీ రేట్లను పెంచడం లేదా తగ్గించకుండా ఉండటం చేస్తాయి. ఇది వెండి ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.