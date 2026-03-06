Edit Profile
    దుబాయ్‌లో భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు: యుద్ధం తెచ్చిన వింత పరిస్థితి.. భారత్‌పై ప్రభావం ఎంత?

    పశ్చిమాసియా యుద్ధం కారణంగా దుబాయ్‌లో బంగారం సరఫరా నిలిచిపోయింది. విమానాలు రద్దు కావడంతో గోల్డ్ నిల్వలు పేరుకుపోయి, అక్కడ అంతర్జాతీయ ధరల కంటే తక్కువకే విక్రయిస్తున్నారు. భారత్‌లో ప్రస్తుతానికి నిల్వలు ఉన్నా, యుద్ధం కొనసాగితే కొరత తప్పకపోవచ్చు.

    Published on: Mar 06, 2026 6:23 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు ప్రపంచ వ్యాపార రంగాలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 'సిటీ ఆఫ్ గోల్డ్'గా పేరుగాంచిన దుబాయ్‌లో ప్రస్తుతం ఒక వింత పరిస్థితి నెలకొంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటే, దుబాయ్‌లో మాత్రం భారీ డిస్కౌంట్లకు విక్రయించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మొదలైన ఈ పోరు విమాన రాకపోకలను స్తంభింపజేయడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    దుబాయ్‌లో భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు: యుద్ధం తెచ్చిన వింత పరిస్థితి
    దుబాయ్‌లో భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు: యుద్ధం తెచ్చిన వింత పరిస్థితి

    ఔన్స్‌పై $30 వరకు తగ్గింపు

    సాధారణంగా దుబాయ్ నుంచి ఆసియా దేశాలకు, ముఖ్యంగా భారత్‌కు భారీగా బంగారం ఎగుమతి అవుతుంటుంది. అయితే యుద్ధం కారణంగా గగనతలం (Airspace) పాక్షికంగా మూతపడటంతో ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి. విమానాలు రద్దు కావడం, విమాన బీమా (Insurance) ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడంతో వ్యాపారులు బంగారాన్ని బయటకు పంపలేకపోతున్నారు.

    బంగారాన్ని నిల్వ ఉంచడం కంటే, డిస్కౌంట్‌కైనా సరే విక్రయించడం మేలని అక్కడి ట్రేడర్లు భావిస్తున్నారు. లండన్ అంతర్జాతీయ ధరతో పోలిస్తే అక్కడ అవున్సుపై సుమారు 30 డాలర్ల వరకు తగ్గింపు ఇస్తున్నట్లు మార్కెట్ వర్గాల సమాచారం.

    భారత్‌పై ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?

    దుబాయ్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ప్రధాన దేశాల్లో భారత్ ఒకటి. సరఫరా మార్గాల్లో అడ్డంకుల వల్ల భారత మార్కెట్లో ఫిజికల్ గోల్డ్ లభ్యత తగ్గవచ్చని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

    "చాలా రవాణా కన్సైన్‌మెంట్లు దారిలోనే నిలిచిపోయాయి. దీనివల్ల భారత మార్కెట్లో స్వల్పకాలికంగా బంగారం కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది" అని ప్రముఖ గోల్డ్ డీలర్ సంస్థ 'ఆగ్మాంట్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్' పరిశోధనా విభాగం హెడ్ రేనిషా చైనానీ పేర్కొన్నారు.

    అయితే, భారతీయ వినియోగదారులకు తక్షణమే ఇబ్బంది రాకపోవచ్చు. ఎందుకంటే జనవరి నెలలో భారీగా దిగుమతులు జరగడం వల్ల ప్రస్తుతానికి నిల్వలు పుష్కలంగా ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ ఈ యుద్ధం మరికొన్ని నెలల పాటు కొనసాగితే మాత్రం మన దగ్గర ధరలు మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందని మెటల్స్ ఫోకస్ కన్సల్టెంట్ చిరాగ్ షేత్ హెచ్చరించారు.

    $5,000 మార్కును దాటిన ధరలు

    ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఆల్-టైమ్ గరిష్టాల వద్ద కదలాడుతోంది. ఈ ఏడాదిలోనే సుమారు 20 శాతం మేర లాభపడిన బంగారం, ప్రస్తుతం ఔన్స్ ఒక్కంటికి 5,000 డాలర్ల మార్కును దాటేసింది. డాలర్ బలపడటం, యుద్ధం కారణంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి ఇన్వెస్టర్లను బంగారం వైపు మళ్ళిస్తోంది.

    మరోవైపు, ముడి బంగారం (Doré) లభ్యత కూడా తగ్గిపోవడంతో రిఫైనరీలు ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. భారత్‌లోని అతిపెద్ద రిఫైనరీ 'MMTC-PAMP' సైతం తమ ముడి సరుకు సరఫరాలో అంతరాయం కలుగుతోందని, లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు 60 నుండి 70 శాతం వరకు పెరిగాయని వెల్లడించింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    1. దుబాయ్‌లో బంగారం ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి?

    యుద్ధం వల్ల విమానాలు రద్దు కావడంతో ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి. నిల్వలు పెరిగిపోవడంతో వ్యాపారులు లండన్ ధరల కంటే తక్కువకే (సుమారు $30 తగ్గింపుతో) బంగారాన్ని విక్రయిస్తున్నారు.

    2. భారత్‌లో బంగారం కొరత ఏర్పడుతుందా?

    ప్రస్తుతానికి జనవరిలో చేసుకున్న దిగుమతుల వల్ల స్టాక్ అందుబాటులో ఉంది. కానీ సరఫరా మార్గాలు త్వరగా తెరుచుకోకపోతే రానున్న నెలల్లో కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.

    3. ప్రస్తుతం బంగారం అంతర్జాతీయ ధర ఎంత ఉంది?

    2026 నాటి తాజా పరిస్థితుల ప్రకారం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర అవున్సుకి 5,000 డాలర్ల పైన ట్రేడ్ అవుతోంది.

    This story has been published from a wire agency feed without modifications to the text. Only the headline has been changed.
    © 2026 HindustanTimes