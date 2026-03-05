Edit Profile
    బంగారం ధరల భగ్గు: 5,200 డాలర్ల దిశగా పసిడి పరుగు.. యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌తో వెండి కూడా ధగధగ

    Gold, silver rates today: పశ్చిమాసియా యుద్ధం పసిడి ధరలకు రెక్కలు తొడిగింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం 5,187 డాలర్లకు చేరగా, వెండి 85 డాలర్ల మార్కును తాకింది. హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత, భౌగోళిక ఉద్రిక్తతల మధ్య ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

    Published on: Mar 05, 2026 7:07 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ముంబై/వాషింగ్టన్: పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు ప్రపంచ మార్కెట్లను కుదిపేస్తున్నాయి. అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య మొదలైన పోరు ఆరో రోజుకు చేరినా, ఎక్కడా తగ్గే సూచనలు కనిపించకపోవడంతో ఇన్వెస్టర్లు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ అనిశ్చితి మధ్య సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా భావించే బంగారం, వెండి ధరలు గురువారం భారీగా పుంజుకున్నాయి.

    బంగారం ధరల భగ్గు: 5,200 డాలర్ల దిశగా పసిడి పరుగు.. యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌తో వెండి కూడా ధగధగ (An AI-generated image)
    బంగారం ధరల భగ్గు: 5,200 డాలర్ల దిశగా పసిడి పరుగు.. యుద్ధం ఎఫెక్ట్‌తో వెండి కూడా ధగధగ (An AI-generated image)

    రికార్డు స్థాయిల దిశగా పసిడి

    గురువారం ఆసియా ట్రేడింగ్ సమయంలో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర 1 శాతం పెరిగి 5,187 డాలర్ల వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. వెండి ధర కూడా ఏకంగా 2.5 శాతం ఎగబాకి 85.12 డాలర్ల వద్ద నిలిచింది. యుద్ధం కారణంగా స్టాక్ మార్కెట్లు ఒడిదుడుకులకు లోనవుతుండటంతో, ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను పసిడి వైపు మళ్లిస్తున్నారు.

    ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణాలివే:

    • యుద్ధం తీవ్రత: ఇరాన్‌పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వైమానిక దాడులు.. ప్రతిగా ఇరాన్ క్షిపణి దాడులతో ఆ ప్రాంతం అట్టుడుకుతోంది.
    • హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత: అంతర్జాతీయ ఇంధన రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హార్ముజ్ జలసంధి మూతపడటం ప్రపంచ సరఫరా వ్యవస్థను దెబ్బతీసింది. ఇది మార్కెట్లో తీవ్ర ఆందోళనకు దారితీసింది.
    • డాలర్ బలహీనత: ఇతర కరెన్సీలతో పోలిస్తే అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్ 98 స్థాయికి పడిపోవడం, విదేశీ కొనుగోలుదారులకు బంగారం మరింత ఆకర్షణీయంగా మారింది.

    ముందుముందు పరిస్థితి ఏంటి? నిపుణులు ఏమంటున్నారు?

    బంగారం, వెండి ధరల్లో తీవ్ర ఒడిదుడుకులు ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉందని ఎల్‌కేపీ సెక్యూరిటీస్ కమోడిటీ అండ్ కరెన్సీ రీసెర్చ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జతీన్ త్రివేది విశ్లేషించారు. "పశ్చిమాసియా సంక్షోభం, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య విఫలమైన అణు చర్చల కారణంగా మార్కెట్లో అనిశ్చితి కొనసాగుతోంది. గోల్డ్ ధరలు 5,400 డాలర్ల నుంచి 5,000 డాలర్ల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో కదలాడుతున్నాయి" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    ఎన్‌రిచ్ మనీ సీఈఓ పొన్ముడి ఆర్ అభిప్రాయం ప్రకారం.. పసిడి మార్కెట్లో బుల్లిష్ ట్రెండ్ (ధరల పెరుగుదల) ఇంకా బలంగానే ఉంది. "బంగారం ధర 5,100 - 5,200 డాలర్ల వద్ద గట్టి మద్దతును పొందుతోంది. ఒకవేళ 5,400 - 5,600 డాలర్ల స్థాయిని దాటితే, సరికొత్త రికార్డులను చూడవచ్చు. అలాగే వెండి కూడా 96 - 100 డాలర్ల మార్కును దాటితే, 115 డాలర్ల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది" అని ఆయన వివరించారు.

    అమెరికా ఫెడ్ నిర్ణయం

    మరోవైపు, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై అంచనాలు మారాయి. గతంలో జూలైలో రేట్లు తగ్గుతాయని భావించినా, ఇప్పుడు ఆ గడువు సెప్టెంబర్‌కు మారినట్లు మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. యుద్ధం ముగిసే వరకు ఈ లోహాల ధరల్లో స్థిరత్వం రావడం కష్టమేనని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs):

    బంగారం ధర ఎందుకు పెరుగుతోంది?

    ప్రధానంగా అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి కారణంగా ఇన్వెస్టర్లు బంగారాన్ని సురక్షితమైన ఆస్తిగా భావిస్తున్నారు.

    హార్ముజ్ జలసంధి ప్రభావం ఏమిటి?

    ప్రపంచ చమురు రవాణాలో ఇది కీలక మార్గం. ఇది మూతపడటం వల్ల ఇంధన సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడి, ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై భారం పడుతోంది, ఇది పరోక్షంగా బంగారం ధరలను పెంచుతోంది.

    ముందుముందు ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉందా?

    ప్రస్తుతానికి ధరలు పెరిగే సూచనలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ నిపుణుల ప్రకారం, బంగారం 5,400 డాలర్ల మార్కును దాటితే మరిన్ని కొత్త రికార్డులు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

