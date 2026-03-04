రూపాయికి యుద్ధం సెగ.. డాలర్తో పోలిస్తే ఆల్ టైమ్ కనిష్టానికి పతనం.. కారణాలివే
పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న యుద్ధ మేఘాలు భారత కరెన్సీని కుదిపేశాయి. బుధవారం నాటి ట్రేడింగ్లో అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ 92.41 వద్ద ఆల్టైమ్ కనిష్టానికి పడిపోయింది. ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, విదేశీ పెట్టుబడుల తరలింపు రూపాయిని బలహీనపరిచాయి.
పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య దాడులు తీవ్రం కావడంతో భారత రూపాయి విలువ బుధవారం కుప్పకూలింది. ముడిచమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్కు డిమాండ్ పెరగడంతో రూపాయి విలువ ఎన్నడూ లేని విధంగా 92.41 వద్ద చరిత్రాత్మక కనిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.
రూపాయిని కుదిపేసిన చమురు సెగ
మంగళవారం 91.47 వద్ద ముగిసిన రూపాయి విలువ, బుధవారం ఉదయమే 92 మార్కును దాటేసింది. చివరకు బ్లూమ్బర్గ్ డేటా ప్రకారం 92.15 వద్ద స్థిరపడింది. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా సరఫరా గొలుసు దెబ్బతింటుందనే ఆందోళనతో ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్కు 2 డాలర్ల కంటే ఎక్కువ పెరిగాయి. భారత్ తన చమురు అవసరాల కోసం దిగుమతులపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడటం వల్ల, చమురు ధరలు పెరిగిన ప్రతిసారీ రూపాయిపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది.
రిజర్వ్ బ్యాంక్ జోక్యం
రూపాయి విలువ మరీ వేగంగా పడిపోకుండా ఉండేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) రంగంలోకి దిగింది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల ద్వారా డాలర్లను విక్రయిస్తూ ఒడిదుడుకులను అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది. అయితే, ఆర్బీఐ ఒక నిర్దిష్ట స్థాయి వద్ద రూపాయిని ఆపడం కంటే, పతనం వేగాన్ని తగ్గించడంపైనే దృష్టి పెట్టిందని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారు?
"ప్రస్తుతానికి ఈ యుద్ధం ఎప్పుడు ముగుస్తుందనే దానిపై స్పష్టత లేదు. పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగి, ముడిచమురు ధరలు బ్యారెల్కు 90 డాలర్లకు చేరితే.. రూపాయి విలువ 93 లేదా 94 స్థాయికి పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది" అని మెక్లే ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ డిప్యూటీ సీఈఓ రితేష్ భన్సాలీ వివరించారు.
కర్యూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ ట్రెజరీ హెడ్ వీఆర్సీ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. "అస్థిరత కొనసాగుతున్నంత కాలం రూపాయి 92-93 మధ్య ఊగిసలాడవచ్చు. ఆర్బీఐ నిరంతరం మార్కెట్ను గమనిస్తూ ఒడిదుడుకులను నియంత్రించే ప్రయత్నం చేస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు.
హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేత.. భారత్కు పెను ముప్పు
భారతదేశానికి ఇది ఒక పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఎందుకంటే భారత్ దిగుమతి చేసుకునే ముడిచమురులో సుమారు 50 శాతం 'హార్ముజ్ జలసంధి' (Strait of Hormuz) గుండానే వస్తుంది. ప్రపంచంలోని మొత్తం చమురు రవాణాలో ఐదో వంతు ఈ మార్గం ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇరాన్ ఈ మార్గాన్ని అడ్డుకుంటే, భారత్కు చమురు సరఫరా నిలిచిపోయి ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రంగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.
గత ఏడాది (2025)లో 5 శాతం నష్టపోయిన రూపాయి, ఈ 2026 ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు ఇప్పటికే 2 శాతం మేర విలువ కోల్పోయింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. రూపాయి విలువ పతనం కావడానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల ముడిచమురు ధరలు పెరగడం, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్కు విపరీతమైన డిమాండ్ రావడం వల్ల రూపాయి విలువ పడిపోయింది.
2. ముడిచమురు ధరలకు, రూపాయికి సంబంధం ఏమిటి?
భారత్ తన చమురు అవసరాల్లో 80 శాతం కంటే ఎక్కువ దిగుమతి చేసుకుంటుంది. చమురు ధరలు పెరిగితే మనం ఎక్కువ డాలర్లను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది, తద్వారా డాలర్కు డిమాండ్ పెరిగి రూపాయి విలువ తగ్గుతుంది.
3. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) భారత్కు ఎందుకు ముఖ్యం?
భారత్కు వచ్చే ముడిచమురులో 50 శాతం ఈ సముద్ర మార్గం ద్వారానే వస్తుంది. ఇక్కడ ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే చమురు సరఫరా నిలిచిపోయి ధరలు మరింత పెరుగుతాయి.