చాణక్య నీతి: జీవితాన్ని కష్టాల కడలిగా మార్చే ఈ 3 విషయాలకు దూరంగా ఉండండి!
ఆచార్య చాణక్యుడి నీతి శాస్త్రం ప్రకారం మనిషి జీవితంలో కష్టాలు, దుఃఖాలకు దారితీసే కొన్ని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అజ్ఞానం, యౌవనంలోని ఆవేశాన్ని తప్పుగా ఉపయోగించడం, పరాధీనంగా లేదా ఇతరుల ఇళ్లలో జీవించడం వంటి మూడు అంశాలను ఆయన హెచ్చరించినట్లు ఈ కథనం వివరిస్తోంది.
ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఒక మంచి ఆలోచన లేదా స్ఫూర్తిదాయకమైన మాట మన రోజును సానుకూల దృక్పథంతో ప్రారంభించేలా చేస్తుంది. మనిషి జీవితంలో ఆనందాన్ని, విజయాన్ని కోరుకోవడం సహజం. అయితే మనలో ఉండే కొన్ని లోపాలు, పరిస్థితులే మన ఇబ్బందులకు అసలు కారణం అవుతుంటాయి. ఈ సత్యాన్ని ఆచార్య చాణక్యుడు ఎప్పుడో తన నీతి శాస్త్రంలో వివరిస్తూ, మనిషి జీవితాన్ని కష్టాల కడలిగా మార్చే కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల గురించి హెచ్చరించారు. వాటిని అర్థం చేసుకుంటే జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక విపత్తుల నుంచి సులభంగా బయటపడవచ్చు.
జీవితాన్ని కష్టాలపాలు చేసే మూడు అంశాలు
ఆచార్య చాణక్యుడు కేవలం విజయవంతమైన మార్గాలను మాత్రమే చెప్పలేదు, ఏ పరిస్థితులు మనిషిని దుఃఖంలోకి నెట్టేస్తాయో కూడా వివరంగా స్పష్టం చేశారు. అజ్ఞానం, యౌవన జోరును దుర్వినియోగం చేయడం, పరాధీనత లేదా ఇతరుల ఇళ్లలో తలదాచుకోవడం వంటివి మనిషికి అతిపెద్ద క్షోభను మిగులుస్తాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ విషయాన్నే ఆయన తన శ్లోకంలో చెప్పారు. ఓ శ్లోకం ద్వారా చాణక్యుడు అజ్ఞానం, యౌవనం, పరాశ్రయ జీవితం అనే మూడు అంశాలను మానవ జీవితంలోని అతిపెద్ద కష్టాలుగా పేర్కొన్నారు.
అజ్ఞానం తెచ్చిపెట్టే అనర్థాలు
జ్ఞానం లేకపోవడం లేదా మూర్ఖత్వం మనిషి జీవితానికి అతిపెద్ద శాపం. సరైన విచక్షణ, ఆలోచన లేని వ్యక్తి ఎప్పుడూ తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రమాదం ఉంది. పది మంది చెప్పే మాటలకు మోసపోయి జీవితాన్ని సంక్షోభంలోకి నెట్టేసుకుంటారు. విద్య కేవలం చదువుకోవడం లేదా డిగ్రీలు సంపాదించడం మాత్రమే కాదు. సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, ఎదురయ్యే అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకోవడం, మంచి చెడుల మధ్య బేరీజు వేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మనిషి ఎప్పుడైతే నేర్చుకోవడం ఆపేస్తాడో, అక్కడే అతని పతనం మొదలవుతుంది.
యౌవనంలోని శక్తిని సరైన దారిలో పెట్టాలి
యువతలో ఉండే అపారమైన ఉత్సాహం, శక్తి ఒక్కోసారి వారి కొంప ముంచుతుంది. ఈ వయసులో ఆలోచనల కంటే ఆవేశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. సరిగ్గా ఇక్కడే ప్రమాదం ఉంటుంది. అదే శక్తిని సరైన కెరీర్, లక్ష్యాలు సాధించడం వైపు మళ్లిస్తే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. కానీ, తొందరపాటు నిర్ణయాలు, అనవసరమైన కోపతాపాలు జీవితాన్ని పెనం మీద నుంచి పొయ్యిలో పడేసినట్లు చేస్తాయి. అందుకే యౌవన కాలంలో మనసును అదుపులో ఉంచుకోవడం ప్రతి ఒక్కరి కనీస బాధ్యత.
నరకంతో సమానం
చాణక్యుడు చెప్పిన వాటిలో అన్నింటికంటే అత్యంత వేదనను కలిగించేది 'పరగృహ నివాసం' అనగా ఇతరుల ఇళ్లలో బతకడం. ఎవరి ఇంట్లోనైనా తలదాచుకోవాల్సి వస్తే, మనిషి తన స్వేచ్ఛను పూర్తిగా కోల్పోతాడు. మనసులో ఉన్నా మాట్లాడలేరు. ప్రతి చిన్న విషయానికి ఇతరుల అభిప్రాయాలపై ఆధారపడాల్సి వస్తుంది. ఇది వ్యక్తి మానసిక ప్రశాంతతను దెబ్బతీస్తుంది. ఆత్మగౌరవాన్ని చంపుకుని బతకడం కంటే పెద్ద నరకం మరొకటి ఉండదు.
ఈ విషయాలన్నింటిని బట్టి ఆచార్య చాణక్యుడు మనకు ఇచ్చే ఏకైక సందేశం ఏమిటంటే.. నిరంతరం కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడం, మన శక్తిని సన్మార్గంలో నడిపించడం మరియు ఎవరి అవసరం లేకుండా స్వయంసమృద్ధిని సాధించడం. ఈ మూడింటిని పాటిస్తే జీవితంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు దరిచేరవు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More