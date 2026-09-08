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ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ 5 రకాల వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండకపోతే జీవితంలో తీవ్ర నష్టాలు తప్పవు!

ఆచార్య చాణక్యుడి నీతి సూత్రాల ప్రకారం జీవితంలో మోసాలు, నష్టాలు, వెన్నుపోట్లు, అనవసర సమస్యలను తప్పించుకోవాలంటే కొన్ని రకాల వ్యక్తులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా బయటకు మధురంగా మాట్లాడి వెనుక కుట్రలు చేసే కపట వ్యక్తులు మన విజయానికి అడ్డంకిగా మారవచ్చని చెబుతారు.

Published on: Sep 8, 2026, 14:00:44 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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జీవితంలో మోసాలు, నష్టాల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే కొందరితో ఎప్పుడూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆచార్య చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎలాంటి స్వభావం గల వ్యక్తులకు దూరం పెట్టాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ 5 రకాల వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండకపోతే జీవితంలో తీవ్ర నష్టాలు తప్పవు!
ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ 5 రకాల వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండకపోతే జీవితంలో తీవ్ర నష్టాలు తప్పవు!

భారతీయ చరిత్రలో ఆచార్య చాణక్యుడిని గొప్ప రాజకీయవేత్తగా, అసాధారణ ఆర్థికవేత్తగా, అపారమైన దూరదృష్టి గల తత్వవేత్తగా కీర్తిస్తారు. ఆయన అందించిన నీతి సూత్రాలు కేవలం ప్రాచీన కాలానికే పరిమితం కాకుండా, నేటి ఆధునిక మానవ జీవితాన్ని సరైన మార్గంలో నడిపించడానికి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నాయి.

చాణక్య నీతిని ఆచరించిన ప్రతి ఒక్కరూ జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అయితే ఈ విధానాలు కొంచెం కఠినంగా అనిపించినప్పటికీ, వాటి అంతరార్థం మాత్రం మనిషిని కష్టాల నుంచి కాపాడటమే. మనిషి తన జీవితంలో ఎదురయ్యే నష్టాలు, వెన్నుపోట్లను తప్పించుకోవాలంటే కొందరి సావాసానికి దూరంగా ఉండాలని చాణక్యుడు స్పష్టం చేశారు.

ఎదుట ఎంతో మధురంగా..

ఎవరైతే మీ ముఖం ఎదుట ఎంతో మధురంగా మాట్లాడుతూ వెనుక మాత్రం మీ పనులను చెడగొట్టడానికి కుట్రలు పన్నుతుంటారో, అటువంటి వారిని వెంటనే వదిలేయాలి. పైకి పాలు నింపినట్లు కనిపించి లోపల విషం నిండిన కుండను ఎలా విసిరికొడతామో, అలాంటి కపట మిత్రులను కూడా అలాగే త్యజించాలి. కేవలం స్వార్థం కోసం మాత్రమే మాట్లాడేవారు కష్టకాలంలో ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేస్తారు.

జీవితంలో ఎవరికి దూరంగా ఉండాలి?

స్వార్థపరులు, దుష్ట స్వభావం గలవారు: కేవలం తమ స్వలాభం కోసమే చూసే మిత్రులను ఏమాత్రం సంకోచించకుండా వదిలేయాలి. ఇలాంటి వారు ఆపద సమయంలో ముందుగా మీ చేయి వదిలేస్తారు.

మూర్ఖులు, అజ్ఞానులు: ఎలాంటి పరిజ్ఞానం లేని మూర్ఖులకు సలహాలు ఇవ్వడం లేదా వారి సావాసం చేయడం అంటే కొని తెచ్చుకున్న తలపోటే. వీరికి గోప్యమైన విషయాలు చెబితే వాటి విలువ తెలియక మీకే ఇబ్బంది తెచ్చిపెడతారు.

అహంకారులు, కోపిష్ఠులు: కోపంలో ఉన్నప్పుడు మంచీ చెడుల విచక్షణ కోల్పోతారు. అలాంటి వారు తమతో పాటు ఇతరుల జీవితాలను కూడా ప్రమాదంలో పడేస్తారు. వీరితో సావాసం ఎప్పుడూ ప్రమాదకరమే.

సోమరిపోతులు: ఎలాంటి ప్రయత్నం చేయకుండా ఇతరుల విజయాలను చూసి ఈర్ష్యపడే స్వభావం గలవారు మీ లక్ష్యాలను పక్కదారి పట్టించే అవకాశం ఉంది.

జీవితంలో ప్రశాంతతను కోరుకునేవారు ఈ ఐదు రకాల మనుషులకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిదని చాణక్య నీతి స్పష్టం చేస్తోంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ 5 రకాల వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండకపోతే జీవితంలో తీవ్ర నష్టాలు తప్పవు!
Home/Rasi Phalalu/ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ 5 రకాల వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండకపోతే జీవితంలో తీవ్ర నష్టాలు తప్పవు!
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