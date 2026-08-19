ఆగస్టు 20 నుంచి విజయాలను చూడనున్న 4 రాశులు, పరిహారాలు
శని సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. శని గ్రహం 2026 ఆగస్టు 20న రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనుంది. ఈ శని సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో శుభ ఫలితాలను తెస్తుందని నమ్ముతారు.
శని నక్షత్ర మార్పులు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయని జ్యోతిషశాస్త్రంలో నమ్ముతారు. శని గ్రహం 2026 ఆగస్టు 20న రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. శని ఈ నక్షత్ర సంచారం కొందరికి సవాళ్లను తీసుకురావచ్చు, అయితే ఇది కొన్ని రాశుల వారికి పురోగతి, ఆర్థిక స్థిరత్వం, కొత్త కెరీర్ అవకాశాలకు కూడా మార్గం సుగమం చేస్తుంది. శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనం పొందే 4 అదృష్ట రాశులు చూడండి.
మకర రాశి
శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం మకర రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, వృత్తిపరమైన పురోగతిని పెంచుతుంది. మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు చాలా కాలంగా ప్రయత్నిస్తున్న పనిలో విజయం సాధిస్తారు. విదేశీ ప్రాజెక్టులు, ఉద్యోగాలు లేదా వ్యాపారాలలో నిమగ్నమైన వారికి ఈ కాలం ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త అవకాశాలు లభించడంతో పాటు మీ వృత్తిలో మీ స్థానం మరింత పటిష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో, పని ప్రదేశంలో మీ గౌరవం, కీర్తి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మంచి వృద్ధి ఉండవచ్చు. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత బలపడవచ్చు. వైవాహిక జీవితంలో మీ జీవిత భాగస్వామి నుండి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది మరియు కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి కొనసాగుతాయి.
మిథున రాశి
శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మిథున రాశి వారికి వృత్తి, వ్యాపార పరంగా మరింత అనుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ ఊపందుకునే అవకాశం ఉంది, కొత్త ఉద్యోగ సంబంధిత అవకాశాలు మీ ముందుకు రావచ్చు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యత లేదా మంచి అవకాశం లభించే అవకాశం ఉంది. పారిశ్రామికవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. ఇది వ్యాపార విస్తరణకు కొత్త మార్గాలను తెరుస్తుంది, ఆదాయ వనరులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో పని సంబంధిత ప్రయాణాలు కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. ప్రయాణాల వల్ల భవిష్యత్తులో ప్రయోజనాలను చేకూర్చే ముఖ్యమైన వ్యక్తులు లేదా పరిచయాలు ఏర్పడవచ్చు. మొత్తంమీద, శని ఈ సంచారం మిథున రాశి వారికి వృత్తిపరమైన పురోగతికి, ఆర్థిక లాభాలకు కొత్త అవకాశాలను తీసుకురాగలదు.
తులా రాశి
శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం తులారాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో మంచి ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. కార్యాలయంలో చాలా కాలంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు క్రమంగా తొలగిపోయి, ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. సహోద్యోగుల పూర్తి మద్దతుతో, మీరు ముఖ్యమైన బాధ్యతలను సులభంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు. మీ పనితీరు, కృషి మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. మీరు మీ పెద్దల నుండి కూడా ప్రశంసలు పొందవచ్చు. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. అదనపు ఆదాయ అవకాశాలు మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తాయి. ఈ కాలంలో మీరు క్రమపద్ధతిలో డబ్బును ఆదా చేయడంలో కూడా విజయం సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి
శని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వృషభ రాశి వారికి వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల ఫలితాలను తీసుకురాగలదు. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కార్యాలయంలో పురోగతికి కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతి లేదా జీతం పెంపు కూడా లభించవచ్చు. మీ పనితీరు, కృషిని ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. మీ పనికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. చాలా కాలంగా తమ కలల ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి అవకాశం లేదా శుభవార్త అందవచ్చు. ఆర్థికంగా కూడా పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయంలో స్థిరత్వం పెరగడంతో పాటు, గతంలో ఉన్న ఆర్థిక ఒత్తిళ్లు క్రమంగా తగ్గుతాయి.
శని పరిహారాలు
జ్యోతిష్య నమ్మకాల ప్రకారం, శని దేవుని అనుగ్రహం పొందడానికి శనివారం నాడు కొన్ని సులభమైన పరిహారాలు చేయవచ్చు. శనివారం నాడు పేదలకు నల్ల నువ్వులు, నల్ల మినుములు లేదా ఆవ నూనె దానం చేయడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
శనివారం రోజున 'ఓం శం శనైశ్చరాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం కూడా శని దేవుడి పూజలో ఒక ముఖ్యమైన పరిహారంగా నమ్ముతారు. రావి చెట్టు కింద ఆవ నూనె దీపం వెలిగించడం కూడా శని దేవుని అనుగ్రహాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు.
ఇది కాకుండా మంగళవారాలు, శనివారాలలో హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం కూడా శని దోష ప్రభావాలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చెబుతారు. ఇటువంటి పరిహారాలను భక్తిశ్రద్ధలతో, క్రమం తప్పకుండా పాటించడం ముఖ్యం.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More