చంద్రగ్రహణానికి ముందు రేవతి నక్షత్రంలోకి శని భగవానుడు.. 4 రాశులపై ప్రభావం!
శని ఆగస్టు 20న రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. శని తన వక్రగమనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ నక్షత్రాన్ని మారుస్తుంది. రేవతి నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ఏ నాలుగు రాశుల వారికి శని అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందో చూడండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శనికి చాలా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. శనిని కర్మ ప్రదాత, న్యాయనిర్ణేత అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ శని ఆగస్టు 20 గురువారం నాడు రేవతి నక్షత్రంలోకి మొదటి దశలోకి ప్రవేశిస్తుంది. శని ఈ నక్షత్ర మార్పు చంద్రగ్రహణానికి ముందు జరుగుతుంది. 2026 సంవత్సరంలో చివరి చంద్రగ్రహణం ఆగస్టు 28, శుక్రవారం నాడు సంభవిస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని ప్రస్తుతం వక్రగతిలో ఉంది. శని అక్టోబర్ 9 వరకు ఈ నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. ఈ కారణంగా మేషం, కర్కాటక రాశులతో సహా 4 రాశుల వారు సుమారు 50 రోజుల పాటు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శని నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఈ రాశుల వారు తమ వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు.
మేష రాశి
ఈ శని సంచారం మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి ఖర్చులు, మానసిక ఒత్తిడి, అనవసర ప్రయాణాలకు కారణమవుతుంది. సరిగ్గా ఆలోచించకుండా పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడమే మంచిది. ఈ సమయంలో మేష రాశి వారికి ధార్మిక పనుల పట్ల ఆసక్తి పెరగవచ్చు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి పనిలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు, మీ మాటల పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించి, సరిగ్గా ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది. మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో వ్యాపార, వాణిజ్య రంగాలలో కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. కానీ తొందరపడకుండా జాగ్రత్తగా ఆలోచించిన తర్వాతే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. మేష రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా సుదూర ప్రయాణాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. శని అశుభ ప్రభావం కారణంగా మేష రాశిలో జన్మించిన వారు ఈ కాలంలో తమ ఖర్చులను పెంచుకోవలసి రావచ్చు.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి శని రాశి మారడం వల్ల అదృష్టం, విద్య, సుదూర ప్రయాణాలు, ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వంటి విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే ఉన్నతాధికారులతో అపార్థాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ధైర్యంగా పనులు చేసి పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకోవడం మంచిది. కోర్టు లేదా ప్రభుత్వ పనులకు సంబంధించిన పత్రాల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండండి. అలాగే ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారు పెట్టుబడులు పెట్టే ముందు సరిగ్గా పరిశీలించుకోవడం, ఎలాంటి ఒత్తిడికి లోనై ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఈ కాలంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారు తమ కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
వృశ్చిక రాశి
కర్మ ప్రదాత అయిన శని తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకుని రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నందున, వృశ్చిక రాశి వారు జీవితం, పిల్లలు, ప్రేమ జీవితం, ఇతర విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో వృశ్చిక రాశి వారికి పనిలో చాలా పెద్ద బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ పనులను పూర్తి చేయడానికి మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సమయం పట్టవచ్చు. అదేవిధంగా సరైన సమాచారం పొందకుండా స్టాక్ మార్కెట్ లేదా లాటరీ సంబంధిత రంగాలలో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల భారీ నష్టాలు రావచ్చు. శని రాశిలో ఈ మార్పు కారణంగా ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులు తమ చదువుపై దృష్టి పెట్టడానికి చాలా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. ఈ సమస్య గురించి త్వరగా చర్చించి, పరిష్కారాలు కనుగొనడం ద్వారా పరిస్థితిని చక్కదిద్దుకోవచ్చు.
మకర రాశి
శని సంచారం సమయంలో మకర రాశిలో జన్మించిన వారు కష్టపడి పనిచేయడం, వృత్తి, ఆర్థిక విషయాలలో ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో పనిలో ఉండే అధిక బాధ్యతల కారణంగా మకర రాశి వారు ఒత్తిడికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, ఉద్యోగ మార్పు లేదా పెద్ద వ్యాపారానికి సంబంధించిన ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం ముఖ్యం. సుమారు 50 రోజుల పాటు మకర రాశి వారు తమ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. లేకపోతే మీరు చిన్న విషయాలకే కోపానికి గురై, అది మీ సంబంధాలలో విభేదాలకు, ఉద్రిక్తతలకు దారితీయవచ్చు. మీ సోదరులు, సోదరీమణులు లేదా మీ సన్నిహిత స్నేహితులతో మాట్లాడేటప్పుడు సహనంతో ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఈ కాలంలో మకర రాశి వారు వాహనాలు నడిపేటప్పుడు, ప్రయాణించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటం కూడా ముఖ్యం. ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి మంచి బడ్జెట్ను రూపొందించుకోవడం, అనవసరమైన ఖర్చులను నియంత్రించడం ద్వారా మీరు ఈ కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More