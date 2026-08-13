ఆగస్టు 20న శని భగవానుడి నక్షత్ర మార్పు.. అక్టోబర్ వరకు 3 రాశులకు అదృష్టం
శని గ్రహ సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాలలో గణనీయమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఈ మార్పు శుభ ప్రభావం అక్టోబర్ వరకు కొనసాగుతుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక రంగాలలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. శని అనుగ్రహం వల్ల అదృష్టం చూడబోయే రాశుల గురించి తెలుసుకోండి.
ఆగస్టు నెలలో శని నక్షత్ర మార్పు జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన కానుంది. ప్రస్తుతం మీన రాశిలో ఉన్న శని, 2026 ఆగస్టు 20న రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. రేవతి నక్షత్రానికి అధిపతి బుధుడు, ఈ నక్షత్రం వాక్కు, వ్యాపారం, తెలివితేటలు, సంభాషణకు సంబంధించినది. అందువల్ల శని ఈ నక్షత్ర మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు తిరిగి ఊపందుకోవచ్చు. శని ఈ నక్షత్ర సంచారం వల్ల ఏ రాశుల వారి అదృష్టం మారుతుందో చూద్దాం.
సింహ రాశి
శని గ్రహ సంచారం సింహరాశి వారికి ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ అదృష్టం బలపడుతుంది. మీరు చేపట్టే పనిలో విజయం సాధించే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. మీరు చాలా కాలంగా చేస్తున్న కఠోర శ్రమ ఇప్పుడు మంచి ఫలాలను ఇవ్వవచ్చు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు కొత్త అవకాశాలను ధైర్యంగా స్వీకరిస్తారు. ఉద్యోగ రంగంలో మీ పని, సామర్థ్యాలు మంచి గుర్తింపు పొందవచ్చు. కొత్త బాధ్యతలు పొందడంతో పాటు, పదోన్నతి లేదా మంచి ఉద్యోగ అవకాశాల గురించి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ కెరీర్లో మీరు ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మార్పులు మీకు అనుకూలంగా జరగవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు దొరకవచ్చు.
మకర రాశి
శని గ్రహ సంచారం మకర రాశి వారికి మంచి ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి కావచ్చు. మీరు చేపట్టే ముఖ్యమైన పనులలో విజయం సాధిస్తారు. ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకోవడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. ఉద్యోగ రంగంలో మీ కష్టానికి, చిత్తశుద్ధితో కూడిన ప్రయత్నాలకు మీ పెద్దలు ప్రశంసలు అందించవచ్చు. మీ పనికి మంచి గుర్తింపు లభించడంతో పాటు మీకు కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక ముఖ్యమైన పని ఈ కాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి కావచ్చు.
మీన రాశి
శని సంచారం మీన రాశి వారికి మంచి, శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కొన్ని శుభవార్తలు మీ మనసుకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. అదృష్టం కలిసిరావడం వల్ల ముఖ్యమైన పనులు ఒక్కొక్కటిగా పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. సామాజిక రంగంలో మీ హోదా, గౌరవం పెరగవచ్చు. మీ పని, విజయాలు ప్రజలచే ప్రశంసించే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ ప్రభావం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రంగంలో మీ స్థానం మరింత బలపడవచ్చు. మీ కష్టానికి తగిన ఫలాలు లభించడంతో మీ కెరీర్లో మంచి పురోగతిని చూస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి. కొత్త అవకాశాల వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు. ఈ కాలంలో ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో సానుకూల మార్పులు ఉంటాయి.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More