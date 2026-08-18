శని నక్షత్ర సంచారం ప్రభావం.. ఈ రాశుల వారికి ఆస్తులు, ఆదాయం, ఉద్యోగంలో లాభాలు!
దిక జ్యోతిష్య ప్రకారం శని దేవుడు బుధుడి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశులకు అనుకూల ఫలితాలను అందించవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మీన రాశిలో వక్రంగా ఉన్న శని అక్టోబర్ 9 వరకు ఈ నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడని, అనంతరం తదుపరి పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడని పేర్కొంటున్నారు.
వైదిక జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని న్యాయం, కర్మ, అనుశిక్షణకు కారకుడిగా భావిస్తారు. మనిషి చేసిన పనులకు తగిన ఫలితాన్ని ఇచ్చే దేవుడిగా శని భగవానుడిని కొలుస్తారు. జాతకంలో శని ఏ స్థానంలో ఉన్నారనే దానిని బట్టి ఫలితాలు మారుతుంటాయి. తాజాగా శని దేవుడు మిత్ర గ్రహమైన బుధుడి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించారు.
జనసామాన్యానికి ఇది ఎంతో శుభ ఫలితాలను ఇస్తుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం మీన రాశిలో వక్ర స్థితిలో ఉన్న శని, రాబోయే డిసెంబర్లో ప్రత్యక్షంగా సంచారం చేయనున్నాడు. డిసెంబర్లో శని మార్గి కావడం వల్ల మరిన్ని అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. శని ఈ నక్షత్రంలో అక్టోబర్ 9 వరకు సంచారం చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత దీని ద్వితీయ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తారు.
కన్యా రాశి:
బుధుడి నక్షత్రంలోకి శని ప్రవేశించడం వల్ల కన్యా రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. బుధుడితో మిత్రత్వం ఉన్న రాశులకు ఈ కాలంలో విశేషమైన లాభాలు కలుగుతాయి.
శని తన గతిని కాస్త మృదువుగా మార్చుకోవడం వల్ల కన్యా రాశి వారికి పరిస్థితులు గతంలో కంటే మెరుగ్గా మారుతాయి. ఈ సమయంలో కొత్త వాహనాలు లేదా స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసేయోగం బలంగా ఉంది. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు విజయవంతమవుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి శని నక్షత్ర మార్పు అపారమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. మిమ్మల్ని ఆర్థికంగా బలమైన స్థితికి తీసుకువస్తుంది. వ్యాపారం చేసినా లేదా ఉద్యోగం చేసినా ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
దీని వల్ల పొదుపు చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. అలాగే వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ గోచారం ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శని మిమ్మల్ని క్రమశిక్షణతో ఉంచి, భవిష్యత్తులో పెద్ద పొరపాట్లు జరగకుండా కాపాడుతాడు. ఆర్థికంగా సురక్షితమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది.
మకర రాశి:
శని నక్షత్ర మార్పు ప్రభావంతో మకర రాశి వారికి ప్రత్యేకమైన లాభాలు దక్కుతాయి. ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో ఊహించని మలుపులు తిరిగి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ధన సంపాదన పెరగడంతో పాటు సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. వృత్తిపరంగా ఎదురవుతున్న ఒత్తిళ్లు తొలగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి:
ప్రస్తుతం కుంభ రాశిపై శని సాడేసాతి రెండో దశ నడుస్తోంది. ఇదే రాశిలో రావు కూడా సంచరిస్తున్నాడు. అయినప్పటికీ, శని నక్షత్ర మార్పు కుంభ రాశి వారికి కలిసివస్తుంది. శని దేవుడు ధనలాభాన్ని అందించడంతో పాటు మీ పెండింగ్ పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేయిస్తాడు.
అదృష్టం తోడు నిలుస్తుంది. రాహు-శని ప్రభావాల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి, శాంతి చేకూరడానికి కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటించడం మంచిది. ముఖ్యంగా ప్రతి శనివారం రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించడం, శనికి సంబంధించిన వస్తువులను దానం చేయడం ఉత్తమం. మీ దైనందిన కర్మల్లో పవిత్రతను పాటించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు రెట్టింపు అవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More