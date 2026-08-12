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    బుధుడి నక్షత్ర మార్పుతో ఆగస్టు 16 నుంచి శుభఫలితాలు చూడనున్న 5 రాశులు

    బుధుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచార సమయంలో బుధుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా ఏ ఐదు రాశుల వారికి అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.

    Published on: Aug 12, 2026, 19:56:08 IST
    By Anand Sai, Hyderabad
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    బుధుడు 2026 ఆగస్టు 16వ తేదీన తెల్లవారుజామున 2.19 గంటలకు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ కాలంలో బుధుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఆశ్లేష నక్షత్రం కూడా కర్కాటక రాశిలోనే ఉంది. ఈ నక్షత్రానికి అధిపతి బుధుడే. అందువల్ల ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడానికి బుధుడికి ఒక ప్రత్యేకమైన, ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. బుధుడు మేధస్సు, వాక్చాతుర్యం, వ్యాపారం, రచన, తర్కం మరియు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యానికి ప్రతీక. ఈ కాలంలో కొన్ని రాశులకు చెందిన వారికి ఈ బుధ సంచారం ప్రత్యేకంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల గురించి తెలుసుకోండి.

    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు
    ఆగస్టు అదృష్ట రాశులు

    వృషభ రాశి

    బుధుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ రాశికి చెందిన వారి వాక్చాతుర్యంపై ప్రధాన ప్రభావం కనిపిస్తుంది. ఈ కాలంలో ఏ సమయంలో ఏ ఆలోచనలను వ్యక్తపరచాలో తెలుసుకోవడం మీకు మరింత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం చేసేవారికి పనికి సంబంధించి మరింత శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. రచన, మీడియా, డిజిటల్ వర్క్, మార్కెటింగ్ సంబంధిత పనులు చేసే వృషభ రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి

    బుధుడు మిథున రాశికి అధిపతి. కర్కాటక రాశిలో బుధ సంచారం మీ ధనం, సంపద, వాక్చాతుర్య రంగాలను ఉత్తేజపరుస్తుంది. బుధుడు తన స్వంత నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు, దాని ప్రభావం మరింత స్పష్టంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి కొత్త ప్రణాళికలు వేసుకుంటారు. ఇంట్లో ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి ఒక ముఖ్యమైన చర్చ జరుగుతుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి సంప్రదింపుల ద్వారా అధిక లాభం పొందేందుకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలం ముఖ్యంగా రచన, ప్రసంగం, కన్సల్టింగ్, వ్యాపారం మొదలైన పనులు చేసే వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ మాటతీరుకు ప్రాముఖ్యత పెరిగి, మీరు మరింత శక్తివంతులు అవుతారు. సరైన సమయంలో సరైన మాటలను ఉపయోగించడం మంచిది. అందువల్ల కుటుంబ, వ్యాపార విషయాలలో ఎలాంటి తొందరపాటుకు దిగవద్దు, లేకపోతే సమస్యలు మరింత పెరగవచ్చు.

    కన్యా రాశి

    ఆశ్లేష నక్షత్రం కూడా బుధుడికి సంబంధించినదే. ఈ కాలంలో బుధ సంచారం కన్యారాశి వారికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. కర్కాటక రాశిలో బుధ సంచారం కన్యారాశి వారి లాభ స్థానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. అందువల్ల ఈ కాలంలో ఆదాయం, సంబంధాలు, మీరు చాలా కాలంగా చేస్తున్న ప్రయత్నాల పరంగా మంచి ఫలితాలు పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. ఇలాంటి పనులు చేసే వారికి ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడేందుకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో పాత పరిచయాల వల్ల మీకు గొప్ప ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఏదైనా సంస్థతో లేదా పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పరచుకోవడం భవిష్యత్తులో ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బుధ సంచారం వల్ల కన్యారాశి వారికి చాలా బలమైన స్థానం లభిస్తుంది.

    తులా రాశి

    తులారాశి వారికి కర్కాటక రాశిలో సంచరించనున్న బుధుడు మీ జాతకంలోని కర్మ స్థానాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడు. అందువల్ల, బుధుడు ఆశ్లేష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీరు ప్రేమ జీవితం, వృత్తి రంగంలో అనేక మార్పులను అనుభవిస్తారు. పనిలో కొన్ని ముఖ్యమైన బాధ్యతలను నిర్వహించడానికి మీకు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరుకు ఆకర్షితులై, ప్రభావితమవుతారు. చాలా కాలంగా ఉద్యోగం మారాలని ప్రణాళిక వేసుకుంటున్న వారికి కొన్ని పరిచయాలు, పాత స్నేహితుల ద్వారా కొత్త అవకాశాలు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం చేసేవారు ఈ కాలంలో వ్యాపార సంబంధిత చర్చల ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. వారు భాగస్వామ్య సంబంధిత పత్రాలను సరిగ్గా చదవడం ద్వారా కూడా ప్రయోజనం పొందవచ్చు.

    మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి కర్కాటక రాశిలో సంచరించనున్న బుధుడు మీ జాతకంలోని ఐదో భావాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడు. ఈ బుధ సంచారం విద్య, తెలివితేటలు, సృజనాత్మకత, ప్రేమ సంబంధాలు, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలను చురుకుగా ఉంచుతుంది. ఈ రాశికి చెందిన విద్యార్థులకు ఆలోచనలను అర్థం చేసుకునే మంచి సామర్థ్యం ఉంటుంది. పరిశోధన, విశ్లేషణకు సంబంధించిన పనులు చేసే వారికి ఈ కాలంలో మంచి ఫలితాలు సాధించడానికి ప్రత్యేకంగా గొప్ప సహాయం లభిస్తుంది. రచన, మీడియా, కళ, సృజనాత్మక రంగాలలో పనిచేసే వారికి ఈ సమయంలో కొత్త ఆలోచనల విషయంలో చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. వృత్తి సంబంధిత విషయాలలో బుధ గ్రహ ప్రభావం మరింత పెరుగుతుంది.

    • Anand Sai
      ABOUT THE AUTHOR
      Anand Sai

      ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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    Home/Rasi Phalalu/బుధుడి నక్షత్ర మార్పుతో ఆగస్టు 16 నుంచి శుభఫలితాలు చూడనున్న 5 రాశులు
    Home/Rasi Phalalu/బుధుడి నక్షత్ర మార్పుతో ఆగస్టు 16 నుంచి శుభఫలితాలు చూడనున్న 5 రాశులు
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