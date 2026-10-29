చాణక్య నీతి.. ఈ 3 మార్గాల్లో మీరు డబ్బులు సంపాదించడమే పేదరికానికి మూల కారణం!
డబ్బు సంపాదించడంలో నిజాయితీ ముఖ్యం. ఇతరులను మోసం చేసిన సంపదతో మీరు ఎప్పటికైనా సమస్యలు ఎదుర్కోవలసిందే. మూడు మార్గాల్లో డబ్బులు సంపాదిస్తే.. పేదరికాన్ని చూస్తారని చాణక్య నీతి చెబుతోంది.
చాణక్య నీతి జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా విశ్లేషించింది. రాజకీయాలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ, సామాజిక జీవితం, మానవ ప్రవర్తన గురించి లోతైన జ్ఞానాన్ని ఆచార్య చాణక్యుడు వెల్లడించాడు. ముఖ్యంగా సంపదను సంపాదించడం, దాని నిర్వహణ గురించి సమాచారం ఇచ్చాడు. తప్పుడు మార్గంలో సంపాదించిన డబ్బు ఒక వ్యక్తిని ధనవంతుడిని చేయకపోగా, అది అతడిని పేదరికం వైపు నెట్టివేస్తుంది. మూడు ప్రధాన మార్గాలలో సంపాదించిన డబ్బు ఎప్పటికీ శుభాన్ని తీసుకురాదు. ఆ మార్గాలు ఏంటో చూడండి.
అనైతిక, అవినీతి మార్గం
అనైతిక, అవినీతి మార్గాల ద్వారా సంపాదించిన సంపద ఎప్పటికీ శాశ్వతం కాదు. నైతిక విలువలను ఉల్లంఘించి, నియమాలను అతిక్రమించి పొందిన లంచాలు లేదా శ్రమ లేకుండా వచ్చిపడే నల్లధనం ఇంటి శాంతిని హరించివేస్తాయి. అటువంటి మార్గాల ద్వారా వచ్చే ధనానికి లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు ఉండవు. అది మొదట్లో శ్రేయస్సు అనే భ్రమను కలిగించినప్పటికీ, కాలక్రమేణా కుటుంబాన్ని తీవ్రమైన ఆర్థిక సంక్షోభంలోకి నెట్టివేస్తుంది. అనైతిక సంపదపై ఉన్న వ్యామోహాన్ని వదులుకోవడమే ప్రశాంతమైన జీవితానికి మొదటి మెట్టు.
మోసం లేదా దుర్వినియోగం
అబద్ధపు వాగ్దానాలు ఇచ్చి ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించి, వారి నమ్మకానికి ద్రోహం చేసి అమాయకుల నుండి తీసుకున్న డబ్బు ఒక వ్యక్తికి ఎన్నడూ సంతోషాన్ని తీసుకురాదు. మోసంతో సంపాదించిన డబ్బు ఎల్లప్పుడూ మానసిక ఆందోళన, భయాన్ని కలిగిస్తుంది. ఈ మోసం సమాజంలో బయటపడినప్పుడు, డబ్బు మాత్రమే కాకుండా ఆ వ్యక్తి గౌరవం, ఆత్మగౌరవం కూడా నాశనమవుతాయి. ఎవరికీ హాని చేయకుండా నిజాయితీగా పనిచేయడమే నిజమైన సంపద.
దొంగతనం ద్వారా సంపాదించిన డబ్బు
కష్టపడకుండా ఇతరుల ఆస్తిని దొంగిలించడం చాలా తప్పుడు విషయం. దొంగిలించిన డబ్బు ఎలాంటి ఆధ్యాత్మిక లేదా మానసిక సంతృప్తిని ఇవ్వదు. అలాంటి వారు సమాజంలో నేరస్థులుగా మారి శాశ్వతంగా గౌరవాన్ని కోల్పోతారు. దొంగతనం ద్వారా సంపాదించిన సంపద ఏ మాత్రం నిలవదు. అది ఒక్కసారి ఖర్చయిపోతే.. ఆ వ్యక్తి ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత దయనీయ స్థితికి చేరుకుని, దాని నుండి కోలుకోవడం అసాధ్యం అవుతుంది.
చాణక్యుని నీతి ప్రకారం.. జీవితంలో విజయం, డబ్బు ముఖ్యమైనవే అయినా ఆ డబ్బును మనం సంపాదించే విధానం మరింత ముఖ్యం. ధర్మం, నైతిక విలువలు, నిజాయితీ ఆధారంగా కష్టపడి సంపాదించిన సంపద మాత్రమే తరతరాలుగా నిలుస్తుంది. మీ భవిష్యత్ తరాలు బాగుంటాయి. ఇలా కాకుండా.. అన్యాయంగా సంపాదించిన డబ్బు స్వల్పకాలిక ఆనందాన్ని ఇవ్వవచ్చు, కానీ దీర్ఘకాలంలో అది వ్యక్తి మనశ్శాంతిని, కుటుంబ శాంతిని, సమాజంలో గౌరవాన్ని తగ్గిస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More