చాణక్య నీతి: జంతువుల నుండి నేర్చుకోవాల్సిన ఆ 20 సూత్రాలు.. పాటిస్తే విజయం మీదే!
ఆచార్య చాణక్యుడు తన 'నీతి శాస్త్రం'లో కేవలం రాజ్యతంత్రమే కాదు, సామాన్య మానవుడు సుఖంగా జీవించడానికి అవసరమైన ఎన్నో పాఠాలను బోధించారు. మనిషి తనను తాను మెరుగుపరుచుకోవడానికి సింహం, కుక్క, గాడిద వంటి జంతువుల నుండి కూడా కొన్ని లక్షణాలను నేర్చుకోవాలని ఆయన సూచించారు. అవేంటో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే కేవలం తెలివితేటలు ఉంటే సరిపోదు, పరిసరాల నుండి నిరంతరం నేర్చుకునే గుణం ఉండాలని చాణక్యుడు అంటారు. ఆయన ఒక శ్లోకంలో ఇలా పేర్కొన్నారు:
సింహాదేకం వకాదేకం శిక్షేచ్చత్వారి కుక్కుటాత్।
వాయసాత్పఞ్చ శిక్షేచ్చష్ట్ర శునస్త్రీణిగర్దభాత్ ॥
అంటే సింహం నుండి ఒకటి, కొంగ నుండి ఒకటి, కోడి నుండి నాలుగు, కాకి నుండి ఐదు, కుక్క నుండి ఆరు, గాడిద నుండి మూడు గుణాలను మనిషి నేర్చుకోవాలి.
1. సింహం నుండి నేర్చుకోవాల్సిన ఆ ఒక్కటి
సింహం ఏదైనా జంతువును వేటాడేటప్పుడు అది చిన్నదైనా, పెద్దదైనా తన పూర్తి శక్తిని ఉపయోగిస్తుంది.
పాఠం: మీరు చేసే పని చిన్నదా లేక పెద్దదా అన్నది ముఖ్యం కాదు, ఆ పనిని పూర్తి ఏకాగ్రతతో, పూర్తి శక్తి సామర్థ్యాలతో చేయాలి. అప్పుడే విజయం తథ్యం.
2. కొంగ నుండి నేర్చుకోవాల్సిన గుణం
కొంగ చేపల కోసం ఎంతసేపైనా కదలకుండా ఓపికగా ఎదురుచూస్తుంది.
పాఠం: ఒక తెలివైన వ్యక్తి తన ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. సరైన సమయం, స్థలం మరియు తన సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసి కార్యరంగంలోకి దిగాలి. ఓపిక (Patience) అనేది మనిషికి అతిపెద్ద ఆయుధం.
3. కోడి నుండి నేర్చుకోవాల్సిన 4 సూత్రాలు
కోడి నుండి ఈ నాలుగు విషయాలు నేర్చుకోవాలి:
సమయపాలన: తెల్లవారుజామునే నిద్రలేవడం.
పోరాట పటిమ: అవసరమైనప్పుడు ధైర్యంగా పోరాడటం.
కలిసి పంచుకోవడం: ఆహారాన్ని తనవారితో పంచుకుని తినడం.
స్వయంకృషి: తన ఆహారాన్ని తానే కష్టపడి సంపాదించుకోవడం.
4. కాకి నుండి నేర్చుకోవాల్సిన 5 లక్షణాలు
కాకి చాలా తెలివైన పక్షి. దాని నుండి నేర్చుకోవాల్సినవి:
రహస్యాల గోప్యత: వ్యక్తిగత విషయాలను రహస్యంగా ఉంచడం.
పొదుపు: కష్టకాలం కోసం ముందే ఆహారాన్ని లేదా వనరులను సమకూర్చుకోవడం.
అప్రమత్తత: ఎప్పుడూ అలర్ట్గా ఉండటం.
క్రియాశీలత: బద్ధకం లేకుండా పనిచేయడం.
అపనమ్మకం: ఎవరినీ గుడ్డిగా నమ్మకుండా ఉండటం.
5. కుక్క నుండి నేర్చుకోవాల్సిన 6 గుణాలు
కుక్కను అత్యంత విశ్వాసపాత్రమైన జంతువుగా భావిస్తారు.
సంతృప్తి: ఎక్కువ తినే సామర్థ్యం ఉన్నా, తక్కువ ఆహారం దొరికినా తృప్తి చెందడం.
మెలకువ: గాఢ నిద్రలో ఉన్నా చిన్న శబ్దం వినగానే వెంటనే మేల్కొనడం.
విశ్వాసం: తన యజమాని పట్ల కృతజ్ఞతతో ఉండటం.
శౌర్యం: భయం లేకుండా పోరాడటం.
చైతన్యం: ఎల్లప్పుడూ ఏదైనా పనికి సిద్ధంగా ఉండటం.
బుద్ధికుశలత: పరిసరాలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండటం.
6. గాడిద నుండి నేర్చుకోవాల్సిన 3 గుణాలు
గాడిదను చులకనగా చూస్తారు కానీ, దానిలోనూ అద్భుతమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి:
అంకితభావం: ఎంత అలసిపోయినా భారము మోయడం (పని పూర్తి చేయడం).
సహనం: చలి, ఎండ వంటి వాతావరణ మార్పులను పట్టించుకోకుండా పనిచేయడం.
స్థితప్రజ్ఞత: ఏ పరిస్థితి ఎదురైనా ఎప్పుడూ సంతృప్తిగా ఉండటం.
