Chanakya Niti: ఈ ముగ్గురు ఎక్కువకాలం నిలబడరని హెచ్చరించిన చాణక్య!
ఆచార్య చాణక్యుడు తన ప్రసిద్ధ శ్లోకంలో నదీ తీరంలోని చెట్లు, పరాధీనంగా జీవించే వ్యక్తులు, సమర్థులైన సలహాదారులు లేని పాలకులు ఎక్కువకాలం నిలవరని వివరించారు. నదీ తీరంలోని చెట్లు వరదల కారణంగా ఎప్పుడైనా కూలిపోయే ప్రమాదంలో ఉంటాయని ఆయన సూచించారు.
మహాపండితుడు, రాజనీతిజ్ఞుడు ఆచార్య చాణక్యుడు తన అనుభవజ్ఞానంతో సమాజంలోని లోతైన అంశాలను ఆవిష్కరించారు. ఆయన చెప్పిన ఒక శ్లోకం నేటి ఆధునిక కాలంలో కూడా అన్వయించుకోదగ్గదిగా ఉంది.
"నదీతీరే చ యే వృక్షాః పరగేహేషు కామినీ।
మంత్రిహీనాశ్చ రాజానః శీఘ్రం నశ్యంత్యసంశయమ్॥"
ఈ శ్లోకం అర్థం చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. నదీ తీరంలో పెరిగే చెట్లు, పరాయి ఇళ్లలో ఉండే స్త్రీలు, సరైన సలహాదారులు లేని పాలకులు.. వీరు త్వరగానే వినాశనానికి గురవుతారని చాణక్యుడు హెచ్చరిస్తున్నారు.
నదీ తీరంలో చెట్లు ఎందుకు ప్రమాదంలో ఉంటాయి?
నది గట్టున పెరిగే వృక్షాల పరిస్థితి ఎప్పుడూ అనిశ్చితంగా ఉంటుంది. వర్షాకాలంలో నది ఉప్పొంగినప్పుడు వచ్చే వరదలకు గట్టున ఉన్న మట్టి క్రమంగా కోతకు గురవుతుంది. దీనివల్ల ఆ చెట్ల వేర్లు బలహీనపడి, ఎప్పుడు పడిపోతాయో ఎవరికీ తెలియదు. అంటే, ప్రకృతి సిద్ధమైన విపత్తులు సంభవించినప్పుడు నదీ తీరంలోని చెట్లు మొట్టమొదటగా దెబ్బతింటాయి. ఇక్కడ చాణక్యుడు చెప్పిన అంతరార్థం ఏమిటంటే.. నిరంతరం అభద్రతతో కూడిన వాతావరణంలో ఉండే ఏ జీవి అయినా ఎక్కువ కాలం నిలబడలేదు.
పరాధీనతలో ఉన్నప్పుడు ఎదురయ్యే సవాళ్లు
"పరాయి ఇళ్లలో ఆశ్రయం పొందే స్త్రీలు త్వరగా వినాశనానికి గురవుతారు" అని చాణక్యుడు పేర్కొన్నారు. నాటి సామాజిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఆయన ఇలా చెప్పి ఉండవచ్చు. అప్పట్లో ఒక స్త్రీకి ఆమె స్వంత ఇల్లే రక్షణ కవచంలా ఉండేది. పరుల ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు వారి నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాల్సి రావడమే కాకుండా, సమాజంలో వారి గౌరవానికి భంగం కలిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండేది.
అయితే, నేటి ఆధునిక కాలంలో మహిళలు స్వతంత్రంగా, కార్యసాధకులుగా ఎదుగుతున్నారు. ఆర్థికంగా, సామాజికంగా బలోపేతమైన మహిళలు ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా తమను తాము రక్షించుకోగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు.
సలహాదారులు లేని పాలకుడి పరిస్థితి
రాజనీతిలో చాణక్యుడిని మించిన వారు లేరు. ఒక రాజ్యాన్ని పాలించే వ్యక్తికి 'మంత్రి' లేదా 'సలహాదారు' అనేవారు కళ్లు వంటి వారు. పాలకుడు ఒక్కడే తన ఇష్టానుసారం నిర్ణయాలు తీసుకుంటే, ఆ నిర్ణయాలు తప్పుదోవ పట్టే అవకాశం ఉంది. చుట్టూ సమర్థులైన, నిజాయితీ గల మంత్రులు లేని రాజ్యం ఎంత గొప్పదైనా సరే, అది పతనానికి గురికాక తప్పదు. నేటి కార్పొరేట్ ప్రపంచానికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది. సరైన సలహాలు ఇచ్చే కోర్ టీమ్ లేని ఏ వ్యాపార సామ్రాజ్యమైనా కాలక్రమేణా దెబ్బతింటుంది.
చాణక్యుడి సూత్రాలు కేవలం హెచ్చరికలు మాత్రమే కాదు, ఒక దార్శనికత. మనం ఉన్న స్థలం, మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు, మన చుట్టూ ఉండే వ్యక్తులు ఇవన్నీ మన గమనాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. పరిస్థితులను ముందుగానే అంచనా వేసి, సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడమే జీవితంలో విజయానికి మార్గం.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More