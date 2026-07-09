చాణక్య నీతి: చేతిలో ఉన్న దాన్ని వదిలి దురాశపడితే చివరికి మిగిలేది శూన్యమే!
ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన నీతి సూత్రాలు నేటికీ జీవితానికి మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయి. చేతిలో ఉన్న స్థిరమైన అవకాశాన్ని వదిలి అనిశ్చితమైన లాభాల కోసం పరుగులు తీస్తే చివరకు రెండూ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉందని ఆయన హెచ్చరించారు.
జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని కోరుకునే వారు ఎప్పుడూ ఒక విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. చేతిలో ఉన్నదాన్ని వదిలేసి, అందని ద్రాక్ష కోసం పరుగులు తీస్తే చివరకు మిగిలేది శూన్యమే. ఆచార్య చాణక్యుడు చెప్పిన ఈ నీతి సూత్రం నేటి ఆధునిక కాలానికి కూడా ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
చేతిలోని దాన్ని వదులుకుంటే ఏమవుతుంది?
మహా పండితుడు, రాజనీతిజ్ఞుడు ఆచార్య చాణక్యుడు తన 'నీతి శాస్త్రం'లో మానవ జీవితంలోని లోతైన రహస్యాలను వివరించారు. ఆయన చెప్పిన విషయాలను పాటించడం వల్ల సామాన్యుడు కూడా అసాధారణ విజయాలు సాధించగలడు. ముఖ్యంగా సంపద, కెరీర్ విషయంలో ఆయన అందించిన హెచ్చరిక అక్షర సత్యం.
చాణక్యుడు ఒక శ్లోకంలో ఇలా పేర్కొన్నారు:
"యో ధ్రువాణి పరిత్యజ్య అధ్రువం పరిషేవతే।
ధ్రువాణి తస్య నశ్యంతి చాధ్రువం నష్టమేవ చ॥"
దీని అర్థం ఏంటంటే.. ఏ వ్యక్తి అయితే చేతిలో ఉన్న సురక్షితమైన దాన్ని వదిలేసి, అనిశ్చితమైన దాని కోసం పరుగులు తీస్తాడో, అతడు ఉన్నదాన్ని కూడా కోల్పోతాడు. చివరికి అటు అందని ఫలం, ఇటు చేతిలోని ఆస్తి రెండూ లేక కష్టాల పాలవుతాడు. మన తెలుగులో "అర్థాశకు పోయి ఉన్నది పోగొట్టుకున్నట్టు" అన్న సామెత ఈ పరిస్థితికి సరిగ్గా సరిపోతుంది.
ఆశ ఎంత వరకు ఉండాలి?
ప్రతి మనిషికి ఆశ ఉండటం సహజం, కానీ అది దురాశగా మారినప్పుడే అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. మనిషి తన వద్ద ఉన్న వనరులను, సంపదను పక్కన పెట్టి, ఎక్కడో లభించే ఊహాజనిత లాభాల కోసం రిస్క్ తీసుకుంటాడు. ఇలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒక్క క్షణం ఆలోచించడం అవసరం. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం మీ భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేస్తుందనే విషయాన్ని మర్చిపోవద్దు.
తెలివైన నిర్ణయాలు ఎలా తీసుకోవాలి?
ఏదైనా కొత్త పనిని ప్రారంభించే ముందు లేదా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు లాభనష్టాలను అంచనా వేసుకోండి.
రిస్క్ మేనేజ్మెంట్: ఉన్నదాన్ని పణంగా పెట్టి అసాధ్యమైన దాని కోసం ప్రయత్నించడం వివేకం అనిపించుకోదు.
సంతృప్తి: ఉన్నదానిని కాపాడుకుంటూనే, క్రమపద్ధతిలో వృద్ధి సాధించడం ఉత్తమ మార్గం.
దూరదృష్టి: చాణక్యుడి ప్రకారం, ఎవరైతే దీర్ఘకాలిక ఫలితాల గురించి ఆలోచిస్తారో వారే విజేతలుగా నిలుస్తారు.
సంపదైనా, ఉద్యోగమైనా లేదా వ్యాపారమైనా... తొందరపాటు నిర్ణయాలు ఎప్పుడూ నష్టాలనే మిగులుస్తాయి. ఎందుకంటే, లోభం మనిషి ఆలోచనా శక్తిని కప్పేస్తుంది. కాబట్టి, ప్రస్తుత పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని, సురక్షితమైన మార్గాలను ఎంచుకోవడమే జీవితానికి శ్రీరామరక్ష.
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- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More