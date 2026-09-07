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రాబోయే 90 రోజులు ఈ రాశులవారికి లక్కీ టైమ్.. వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే!

కేతువు సంచారంలో మార్పు ప్రభావం 12 రాశుల వారికి చెందిన ప్రజల జీవితాలపై కనిపిస్తుంది. కేతువు సంచారంలో మార్పు కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి చెందిన ప్రజల జీవితాలలో ఒక పెద్ద మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Published on: Sep 7, 2026, 17:52:53 IST
By Anand Sai, Hyderabad
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కేతువు సింహరాశిలో సంచరిస్తోంది. కేతువు తన సొంత నక్షత్రంలో కూడా సంచరిస్తోంది. కేతువు ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి విధిని మార్చే శక్తిని కలిగి ఉంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ సంవత్సరం కేతువు డిసెంబర్ 5, 2026 వరకు తన సొంత నక్షత్రమైన మాఘ నక్షత్రంలో సంచరిస్తుంది. కేతువు తన సొంత నక్షత్రంలో సంచరించడంతో కొన్ని రాశుల వారికి చెందిన ప్రజల అదృష్ట రోజులు ప్రారంభమవుతాయి. కేతువు మాఘ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడం కొన్ని రాశుల వారికి ఎన్నో శుభవార్తలను తీసుకువస్తుంది. కేతువు డిసెంబర్ 5 వరకు మాఘ నక్షత్రంలో సంచరిస్తుంది. కేతువు ఈ మార్పు కారణంగా ఆరు రాశుల వారికి చాలా శుభ సమయం లభిస్తుంది.

కేతువు సంచారంతో అదృష్టం
కేతువు సంచారంతో అదృష్టం

కర్కాటక రాశి

రాబోయే 90 రోజుల పాటు కేతు గ్రహం మాఘ నక్షత్రంలో సంచరించనున్నందున కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి అనేక శుభ ఫలితాలు, మంచి సమయాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశి వారికి గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్టలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కేతువు అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలంలో మీకు విజయం లభించే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో కర్కాటక రాశి వారికి జీవితంలో మంచి ఉత్సాహం ఉంటుంది.

మేష రాశి

రాబోయే 90 రోజుల పాటు కేతువు మాఘ నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ఈ కాలంలో మేష రాశి వారికి అపారమైన లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఏర్పడే యోగం మేష రాశి వారికి మంచి అవకాశాలను తెస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ కాలంలో మీ సంపద, ఆస్తులలో గణనీయమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా మేష రాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలంలో వృత్తి సంబంధిత రంగంలో పదోన్నతి పొందడానికి అనేక కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు మరింత ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును పొందుతారు.

ధనుస్సు రాశి

ఈ సమయంలో కేతువు నక్షత్రం మారి 90 రోజుల పాటు మాఘ నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి గరిష్ట ప్రయోజనాలు, లాభాలు చేకూరుతాయి. కేతువు ప్రత్యేక అనుగ్రహం వల్ల ధనుస్సు రాశి వారికి వారి కోర్టు సంబంధిత కేసులన్నింటి నుండి ఉపశమనం లభించి మరింత శాంతి లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో ధనుస్సు రాశి వారికి చాలా శుభ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ధనుస్సు రాశి వారికి ఆత్మవిశ్వాసం కూడా అధికంగా ఉంటుంది.

సింహ రాశి

రాబోయే 90 రోజుల పాటు ఛాయా గ్రహమైన కేతువు మాఘ నక్షత్రంలో సంచరించనున్నందున సింహరాశిలో జన్మించిన వారికి ఈ కాలం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో సింహరాశిలో జన్మించిన విద్యార్థులు తమ చదువుపై మరింత దృష్టి పెట్టగలుగుతారు. అందువల్ల ఈ సమయంలో మీరు మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు. సింహరాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ కాలంలో మీ జీవితంలోని అన్ని రకాల ఒత్తిళ్లు తగ్గే అవకాశం కూడా ఉంది.

మీన రాశి

కేతువు నక్షత్రం మారడం వల్ల మీన రాశి వారికి చాలా అనుకూల ఫలితాలు లభిస్తాయి. రాబోయే 30 రోజులు కేతువు మాఘ నక్షత్రంలో సంచరించడం వల్ల మీకు అపారమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మీన రాశికి చెందిన వ్యాపారస్తులు తమ పనిలో ప్రశంసలు పొందుతారు. అలాగే కేతువు అనుగ్రహం వల్ల ఈ కాలం ప్రేమ జీవితానికి చాలా బాగుంటుంది.

వృశ్చిక రాశి

ఛాయా గ్రహమైన కేతువు 90 రోజుల పాటు మాఘ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నందున వృశ్చిక రాశి వారికి ఎన్నో శుభ ఫలితాలను తెచ్చిపెట్టే యోగం లభిస్తుంది. అందువల్ల ఈ కాలం మీకు చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన వారు కేతువు అనుగ్రహం వల్ల ప్రతి పనిని ఎంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అందువల్ల ఈ సందర్భం మీకు మరింత ఆనందాన్ని, శ్రేయస్సును అందిస్తుంది.

  • Anand Sai
    ABOUT THE AUTHOR
    Anand Sai

    ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్‌టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్‌గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్‌లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్‌ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్‌లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్‌కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ డెస్క్‌లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్‌సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్‌ టీమ్‌లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్‌ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్‌స్టైల్, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, స్పోర్ట్స్‌ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్‌సైట్స్ లాంచ్ టీమ్‌లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్‌స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More

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Home/Rasi Phalalu/రాబోయే 90 రోజులు ఈ రాశులవారికి లక్కీ టైమ్.. వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే!
Home/Rasi Phalalu/రాబోయే 90 రోజులు ఈ రాశులవారికి లక్కీ టైమ్.. వీరికి పట్టిందల్లా బంగారమే!
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