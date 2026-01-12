నేటి రాశిఫలాలు: ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది.. జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది వీరే
12 జనవరి 2026, సోమవారం నాటి ద్వాదశ రాశిఫలాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. గ్రహాల స్థితిగతుల ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు మీ జాతకం ఎలా ఉందో, ఏయే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఈ కథనంలో వివరంగా తెలుసుకోండి.
గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితి ఆధారంగా మన దైనందిన జీవితం ప్రభావితమవుతుంది. 12 జనవరి 2026, సోమవారం నాడు గ్రహాల పరిస్థితిని గమనిస్తే.. గురుడు మిథున రాశిలో, కేతువు సింహ రాశిలో, చంద్రుడు తులా రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు, కుజుడు ధనుస్సు రాశిలో ఉండగా.. రాహువు కుంభంలో, శని మీన రాశిలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో 12 రాశుల వారికి ఈ రోజు ఎలా ఉండబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మేష రాశి (Aries)
ఈ రోజు మీకు ఎంతో ఉత్సాహంగా, ఆనందంగా గడుస్తుంది. ముఖ్యంగా జీవిత భాగస్వామితో గడిపే సమయం మధుర జ్ఞాపకాలను మిగులుస్తుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. రోజంతా కొత్త రంగులు అద్దుకున్నట్లుగా, ఒక సెలవు దినంలా హాయిగా గడిచిపోతుంది. 'కాళికా దేవిని దర్శించుకోవడం లేదా స్మరించుకోవడం మీకు మరిన్ని శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది' అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
వృషభ రాశి (Taurus)
ఈ రోజు మీకు కొంచెం మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలోనూ, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ చిన్నపాటి చికాకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారపరంగా పర్వాలేదనిపించినా, మానసికంగా కొంత ఒత్తిడికి గురవుతారు. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. అమ్మవారిని ప్రార్థించడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
మిథున రాశి (Gemini)
విద్యార్థులకు, కళాకారులకు, ముఖ్యంగా రచయితలు, సినీ రంగానికి చెందిన వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం.. ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ సానుకూలత కనిపిస్తోంది. అయితే, నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు భావోద్వేగాలకు లోనుకావద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. 'అతిగా స్పందించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది' అని వారు పేర్కొన్నారు. తెలుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మీకు శుభకరం.
కర్కాటక రాశి (Cancer)
ఇంట్లో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు లేదా గృహ కలహాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. అయితే తల్లిగారి మద్దతు మీకు పూర్తి స్థాయిలో ఉంటుంది. భూమి, వాహనాలు లేదా ఆస్తుల కొనుగోలుకు సంబంధించిన చర్చలు ఫలిస్తాయి. ప్రేమ, సంతాన విషయాల్లో మధ్యస్థ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
సింహ రాశి (Leo)
మీ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభించే రోజు ఇది. చేసే పనుల్లో పరాక్రమం ప్రదర్శిస్తారు. ఉపాధి రంగంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఆత్మీయుల సహకారం అందుతుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం.. అన్ని విభాగాల్లోనూ మీరు విజయం సాధిస్తారు. కాళికా దేవిని స్మరించుకోవడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
కన్యా రాశి (Virgo)
ఆర్థికంగా ఈ రోజు మీకు కలిసొస్తుంది. ధన ఆదాయం పెరగడంతో పాటు కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అయితే, జూదం, బెట్టింగులు లేదా లాటరీలకు ఈ రోజు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. పొరపాటున కూడా అడ్డదార్లలో డబ్బు సంపాదించాలని చూస్తే ధన నష్టం తప్పదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శని దేవుడిని ప్రార్థించడం శుభప్రదం.
తులా రాశి (Libra)
మీలో కొత్త ఉత్సాహం, సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రేమ, వ్యాపార విషయాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మీకు మేలు జరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio)
ఈ రోజు మీ మనసు కొంత ఆందోళనగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అనవసరమైన భయాలు, బెంగ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఖర్చులు కూడా అదుపు తప్పుతాయి. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారం బాగున్నప్పటికీ, మానసిక ప్రశాంతత కోసం పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోండి.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి జాతకుల ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడతాయి. ప్రయాణాలకు అవకాశం ఉంది, ఈ ప్రయాణాలు మీకు లాభసాటిగా మారతాయి. మనసు ఎంతో ప్రసన్నంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపారం.. ఇలా అన్నింటా మీకు తిరుగుండదు. ఎరుపు రంగు వస్తువును మీ వద్ద ఉంచుకోండి.
మకర రాశి (Capricorn)
ప్రస్తుతం మీకు అంత అనుకూలమైన సమయం కాకపోయినా, ఈ రోజు మాత్రం కొంత ఉపశమనం లభిస్తుంది. ప్రభుత్వ పరమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో లాభాలు ఉంటాయి. తండ్రిగారి మద్దతు మీకు కొండంత అండగా నిలుస్తుంది. అయితే, ప్రేమ మరియు సంతాన విషయాల్లో కొంత జాగ్రత్త అవసరం.
కుంభ రాశి (Aquarius)
అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలు లాభిస్తాయి. ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఇది మంచి సమయం. ఆకుపచ్చ రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల మరిన్ని శుభాలు కలుగుతాయి.
మీన రాశి (Pisces)
పరిస్థితులు మీకు కాస్త ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి, కాబట్టి ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ముఖ్యంగా ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వద్దు. ప్రేమ, సంతాన విషయాల్లో కూడా ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. వ్యాపారం మాత్రం యధావిధిగా సాగుతుంది. తెలుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా ప్రతికూలతలను తగ్గించుకోవచ్చు.