Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం మీ ఆలోచనలకు పదును పెట్టండి

    ధనుస్సు రాశి వారికి జనవరి 11 నుంచి 17 వరకు శక్తివంతంగా సాగనుంది. సృజనాత్మకత, కొత్త పరిచయాలు, ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో ఈ వారం పురోగతి సాధిస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించడం, భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం శుభ ఫలితాలనిస్తుంది.

    Published on: Jan 11, 2026 7:58 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి చక్రంలో తొమ్మిదో రాశి అయిన ధనుస్సు రాశికి అధిపతి గురువు (బృహస్పతి). ఈ వారం (జనవరి 11 - 17, 2026) ధనుస్సు రాశి జాతకులకు కొత్త ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని మోసుకొస్తోంది. మీ మనసులో మెదిలే కొత్త ఆలోచనలు కార్యరూపం దాల్చడానికి ఇది సరైన సమయం. అసలు ఈ వారం మీ కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, ప్రేమ, ఆరోగ్య విషయాల్లో గ్రహాల స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయో వివరణాత్మక విశ్లేషణ ఇక్కడ ఉంది.

    ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు
    ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు

    ధనుస్సు రాశి ప్రేమ - బంధాలు: మనసు విప్పి మాట్లాడుకోండి

    ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీ భాగస్వామితో గడిపే ప్రతి క్షణం మధురంగా సాగుతుంది. "మీ మనసులోని భావాలను స్పష్టంగా, ప్రేమగా వ్యక్తపరచండి. అలాగే అవతలి వారి మాటలకు కూడా అంతే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి" అని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీరు ఒంటరిగా ఉన్నట్లయితే, ఈ వారం కొత్త స్నేహాలు చిగురించే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నవారు తమ భాగస్వామితో కలిసి బయటకు వెళ్లడం లేదా చిన్న చిన్న సర్ప్రైజ్‌లు ప్లాన్ చేయడం వల్ల బంధం మరింత బలపడుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి కెరీర్: సృజనాత్మకతకు పెద్దపీట

    వృత్తిపరంగా ధనుస్సు రాశి వారు తమ వినూత్న ఆలోచనలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆఫీసులో మీ క్రియేటివిటీని ప్రదర్శించడానికి వెనుకాడకండి. సహోద్యోగులతో చర్చలు జరిపేటప్పుడు వారి అభిప్రాయాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోండి. ఏదైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తొందరపడకుండా, సాధకబాధకాలు ఆలోచించి అడుగు వేయడం మంచిది. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోవడం ఈ వారం మీకు కలిసి వస్తుంది. చిన్న చిన్న విజయాలను కూడా ఆస్వాదించడం నేర్చుకోండి, అది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.

    ధనుస్సు రాశి ఆర్థికం: పొదుపు - ఖర్చుల మధ్య సమతుల్యం

    ఆర్థిక పరంగా ఈ వారం మీకు అనుకూలంగానే ఉంది. అయితే, ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవడం ముఖ్యం. "అనవసర వస్తువులపై ఖర్చు పెట్టకుండా, భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం చిన్న చిన్న లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోండి" అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అదనపు ఆదాయం కోసం చూస్తున్న వారికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి. అయితే, ఈ వారం ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడం అంత మంచిది కాదు. రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండే పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం కొంత మొత్తాన్ని పక్కన పెట్టడం మర్చిపోకండి.

    ధనుస్సు రాశి ఆరోగ్యం: క్రమశిక్షణ తప్పనిసరి

    మీ ఆరోగ్యం విషయంలో ఈ వారం అశ్రద్ధ వద్దు. సరైన సమయానికి నిద్రపోవడం, పోషకాహారం తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా సీజనల్ పండ్లు, కూరగాయలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి. ఉదయాన్నే చిన్నపాటి వాకింగ్ లేదా వ్యాయామం చేయడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ధ్యానం చేయడం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను పొందవచ్చు. ఒకవేళ శరీరంలో చిన్నపాటి నొప్పులు అనిపించినా, వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ఉత్తమం.

    ఈ వారం మీరు చేసే పనుల్లో క్రమశిక్షణ, సృజనాత్మకత తోడైతే అద్భుతమైన ఫలితాలను అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆర్థిక విషయాల గురించి చర్చించడం వల్ల మీకు స్పష్టత వస్తుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం మీ ఆలోచనలకు పదును పెట్టండి
    News/Rasi Phalalu/ధనుస్సు రాశి వార ఫలాలు: ఈ వారం మీ ఆలోచనలకు పదును పెట్టండి
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes