    ఏప్రిల్ 11 రాశిఫలాలు: శనిదేవుని కృపతో ఈ రాశుల వారికి రాజయోగం.. మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!

    గ్రహ గతులు, నక్షత్రాల సంచారం ఆధారంగా రాశిఫలాలను అంచనా వేస్తారు. ఏప్రిల్ 11, శనివారం నాడు శనిదేవుని ఆరాధన విశేష ఫలితాలను ఇస్తుంది. జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ రోజు కొందరికి అదృష్టం వరించనుండగా, మరికొందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉండబోతుందో వివరంగా చూద్దాం.

    Published on: Apr 11, 2026 4:01 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    ఈరోజు రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి (Aries)

    ఈరోజు వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. మనస్సు ప్రశాంతంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో స్వల్పంగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం సాయంత్రం వేళ వాకింగ్‌కు వెళ్లడం మంచిది.

    ఏప్రిల్ 11 రాశిఫలాలు: శనిదేవుని కృపతో ఈ రాశుల వారికి రాజయోగం

    వృషభ రాశి (Taurus)

    వైద్య ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నప్పటికీ, మీ స్వభావంలో కొంచెం చిరాకు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు పనిభారం పెరుగుతుంది. అయితే, కుటుంబ జీవితం మాత్రం సుఖమయంగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి (Gemini)

    తల్లి సహకారంతో ధన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనుకోని విధంగా డబ్బు చేతికి అందే అవకాశం ఉంది. ఈ రోజు నూనె పదార్ధాలకు దూరంగా ఉండటం మీ ఆరోగ్యానికి ఎంతో శ్రేయస్కరం.

    కర్కాటక రాశి (Cancer)

    శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచుకోండి. మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది కానీ విద్యకు సంబంధించిన పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవ్వచ్చు. వాహన మరమ్మతుల కోసం ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో ధార్మిక కార్యక్రమాలు జరిగే సూచనలు ఉన్నాయి.

    సింహ రాశి (Leo)

    నేడు సింహ రాశి వారు ఓపికగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. ఉద్యోగస్తులకు స్థానచలనం అయ్యే యోగం కనిపిస్తోంది.

    కన్య రాశి (Virgo)

    ఉద్యోగంలో పదోన్నతి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇంటికి అతిథుల రాక ఉంటుంది. ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. సోదరుల సహకారంతో కొత్త వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    తుల రాశి (Libra)

    జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం మిమ్మల్ని ఆందోళనకు గురిచేయవచ్చు. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మనస్సులో నిరాశ, అసంతృప్తి భావాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఉద్యోగంలో మీ హోదా, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.

    వృశ్చిక రాశి (Scorpio)

    వృశ్చిక రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం తారాస్థాయిలో ఉంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది కానీ దాంతో పాటు పనిభారం కూడా పెరుగుతుంది. కోపం ప్రదర్శించడం వల్ల నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. స్నేహితుల మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి.

    ధనస్సు రాశి (Sagittarius)

    కళలు లేదా సంగీతంపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీ భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోండి. దైవ కార్యాల్లో పాల్గొంటారు. తీపి పదార్థాల మీద మక్కువ పెరుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి, ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా కొద్దిగా వేధించవచ్చు.

    మకర రాశి (Capricorn)

    నేడు మకర రాశి వారి మాట తీరు చాలా మధురంగా ఉంటుంది. కుటుంబ అవసరాల కోసం ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆదాయం పెరిగే మార్గాలు ఉన్నాయి. వాహనాలు, కొత్త దుస్తుల కొనుగోలుపై ఆసక్తి చూపుతారు. కుటుంబ సభ్యుల పూర్తి మద్దతు మీకు లభిస్తుంది.

    కుంభ రాశి (Aquarius)

    విలాసాల కోసం అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు చేయకండి. కోపానికి దూరంగా ఉండటం చాలా అవసరం. వ్యాపారస్తులకు విదేశీ పర్యటనలు చేసే అవకాశం ఉంది. ప్రభుత్వ వర్గాల నుండి సహకారం లభిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టండి.

    మీన రాశి (Pisces)

    మీ భావాలను అదుపులో ఉంచుకోండి. మాటలో మాధుర్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. జీవిత భాగస్వామి మద్దతు మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది. ఆదాయం మెరుగుపడుతుంది, లాభదాయకమైన కొత్త అవకాశాలు మీ ముందుకు వస్తాయి.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

