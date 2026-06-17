Detailed Horoscope: ఈ 5 రాశుల వారికి అనూహ్య ధన లాభం, మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!
బుధవారం గణపతి దైవానికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. గ్రహాల గమనం ఆధారంగా ఈరోజు ఏ రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయి? ఆర్థిక, ఆరోగ్య మరియు కెరీర్ పరంగా ఏ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, జూన్ 17వ తేదీన గ్రహాల సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇవ్వనుంది. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి ఈరోజు అనూహ్యమైన ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. మరికొన్ని రాశుల వారు ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు కాస్త ఓపిక వహించడం మంచిది.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: ఈరోజు మీరు అందరితో స్వేచ్ఛగా మాట్లాడుతారు. స్నేహితుల సహాయం లభిస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే ఆత్రుత పెరుగుతుంది. ఏదైనా పెద్ద పనిని చేపట్టే ముందు ప్రణాళికాబద్ధంగా ఉండండి.
వృషభ రాశి: సృజనాత్మక ఆలోచనలతో రోజును గడుపుతారు. కళాత్మక పనుల పట్ల ఆసక్తి చూపిస్తారు. ప్రియమైన వారి నుండి ఊహించని శుభవార్తలు వింటారు.
మిథున రాశి: పెద్ద లక్ష్యాల వైపు అడుగులు వేస్తారు. కుటుంబంలో ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాటను వినండి.
కర్కాటక రాశి: స్నేహితులతో గడిపే సమయం మీకు ఎంతో సంతోషాన్నిస్తుంది. మీలో ఉత్సాహం రెట్టింపు అవుతుంది. మానసికంగా హాయిగా ఉంటారు.
సింహ రాశి: కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలనే మీ తపన మీకు మంచి గుర్తింపు తెస్తుంది. సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేస్తారు.
కన్య రాశి: ఇతరులకు సలహాలు ఇవ్వడంలో మీరు ముందుంటారు. మీరు చెప్పే మాటలకు విలువ పెరుగుతుంది. ప్రశాంతమైన సమయాన్ని గడపడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
తులా రాశి: సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మీ ప్రతిభ బయటపడుతుంది. ఎవరూ గమనించని విషయాలను మీరు పసిగట్టి పరిష్కారం చూపుతారు. ఓపికే మీకు శ్రీరామరక్ష.
వృశ్చిక రాశి: అనవసరమైన విషయాలకు దూరంగా ఉండండి. మీ వ్యక్తిగత సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కెరీర్ వృద్ధికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి: సానుకూల దృక్పథంతో ఉంటే ఏ పనైనా సులువుగా పూర్తవుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మంచిది.
మకర రాశి: రోజు ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. మీరు చేసే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలు పెద్ద విజయాలకు పునాది వేస్తాయి. ఆత్మీయుల నుండి ప్రశంసలు అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. అనుకోని ధన లాభం కలుగుతుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా వివేకంతో వ్యవహరించండి.
మీన రాశి: కార్యాలయంలో ఎదురయ్యే చిన్నపాటి అడ్డంకులను అధిగమిస్తారు. భాగస్వామితో సమయం గడపడం వల్ల బంధం బలపడుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More