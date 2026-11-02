ధన త్రయోదశి 2026: నవంబర్ 6న ఈ 4 పరిహారాలు చేస్తే ఇంట్లో ధనలక్ష్మి కొలువై ఉంటుందట!
హిందూ సంప్రదాయంలో దీపావళి ఐదు రోజుల వేడుకలు ధన త్రయోదశితో ప్రారంభమవుతాయి. ఈ పర్వదినాన్ని సంపద, ఐశ్వర్యం, సుఖసంతోషాలకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఈ రోజున ధన్వంతరి, కుబేరుడు, వినాయకుడు, మహాలక్ష్మిని ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు.
హిందూ సనాతన ధర్మంలో దీపావళి ఐదు రోజుల వేడుకలకు ధనతేరస్తో ఘనంగా తెరలేస్తుంది. ఈ పర్వదినాన్ని సుఖ-సమృద్ధికి, అపారమైన వైభవానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. ఆయుర్వేద దేవుడైన ధన్వంతరితో పాటు సంపదకు అధిపతి అయిన కుబేరుడు, విఘ్నేశ్వర స్వామి, మహాలక్ష్మిని ఈ రోజు ప్రత్యేకంగా ఆరాధిస్తారు.
ధన త్రయోదశి నాడు పూజలు చేయడంతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పరిహారాలు ఆచరిస్తే జీవితంలో ఆర్థిక కొరత అనేదే తలెత్తదు. ఇవి ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తిని, అక్షయ సంపదను ఆహ్వానిస్తాయి. మరి ఈసార ధనతేరస్ ఎప్పుడొచ్చింది? ఎలాంటి నివారణోపాయాలు పాటించాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ధనత్రయోదశి ఎప్పుడు వచ్చింది? ముహూర్తం విశేషాలు
పంచాంగం ప్రకారం, ప్రతి ఏటా ఆశ్వయుజ మాసం కృష్ణ పక్ష త్రయోదశి తిథి నాడు ధన త్రయోదశి పర్వదినాన్ని జరుపుకుంటారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 6న ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభమయ్యే త్రయోదశి తిథి, నవంబర్ 7 ఉదయం 10:47 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది.
ధన త్రయోదశి పూజను ప్రధానంగా సాయంత్రం ప్రదోష కాలంలో నిర్వహించడం ఆనవాయితీ. నవంబర్ 7వ తేదీ ఉదయానికే తిథి ముగిసిపోతున్నందున, ఈ ఏడాది నవంబర్ 6, 2026 (శుక్రవారం) నాడే ధన త్రయోదశి పండుగను జరుపుకోవాలని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఆర్థిక వృద్ధిని తెచ్చే 4 ముఖ్యమైన పరిహారాలు
1. సూర్యాస్తమయం తర్వాత 13 దీపాలు వెలిగించడం:
సాంప్రదాయాల ప్రకారం, ఆ రోజున సూర్యాస్తమయం అయ్యాక సరిగ్గా 13 దీపాలను వెలిగించి, వాటి వద్ద 13 గవ్వలను ఉంచాలి. ఇందులో మొదటి దీపాన్ని మృత్యుదేవత యమరాజ ప్రసన్నత కోసం ఇంటి దక్షిణ దిశలో ఉంచడం ప్రత్యేకత. అర్ధరాత్రి వేళ ఈ గవ్వలను ఇంట్లోని ఏదైనా శుభ్రమైన మూలన భద్రపరిస్తే ధన సంబంధిత సమస్యలు ఇట్టే తొలగిపోతాయి.
2. వీటిని ఇలా ఉంచండి:
పూజా సమయంలో ఎంతో పవిత్రమైన ఈ మూటను సిద్ధం చేసుకోవాలి. ఒక ఎర్రటి వస్త్రంలో ఏడు గవ్వలు, మూడు గోమతి చక్రాలు, పసుపు కొమ్ము, అక్షతలు, ఒక రూపాయి కాసు కట్టి పూజించాలి. పూజ ముగిసిన తర్వాత దీనిని మీ లాకర్ లేదా డబ్బు దాచుకునే స్థలంలో ఉంచితే ఏడాది పొడవునా సిరుల కొరత ఉండదు.
3. కుబేర యంత్ర ప్రతిష్టాపన:
కుబేరుడి అనుగ్రహం కోసం ధనతేరస్ రోజున ఉత్తర దిశలో కుబేర యంత్రాన్ని ప్రతిష్టించడం చాలా మంచిది. ప్రతిష్టించే సమయంలో 'ఓం యక్షాయ కుబేరాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని భక్తిశ్రద్ధలతో జపించడం ద్వారా సిరులు వర్షిస్తాయని జ్యోతిష్యులు సూచిస్తున్నారు.
4. కర్పూరం, లవంగాల పరిహారం:
లాకర్లు, పూజా గదిని శుభ్రం చేసిన తర్వాత కర్పూరంలో కొద్దిగా లవంగాలు వేసి వెలిగించడం వల్ల ఇంట్లోని ప్రతికూల శక్తి పూర్తిగా నశించిపోతుంది. ఇది ఇంట్లో సుఖసంతోమలతో పాటు అద్భుతమైన సానుకూల వాతావరణాన్ని, సిరుల ప్రవాహాన్ని తీసుకొస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More