డిసెంబర్ 17, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): మార్గశిర మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: త్రయోదశి రాత్రి 2:32 వరకు తరవాత చతుర్దశి
నక్షత్రం: విశాఖ సాయంత్రం 5.04 వరకు తరవాత అనురాధ
యోగం: సుకర్మ మధ్యాహ్నం 2:13 వరకు
కరణం: గరజి మధ్యాహ్నం 1.15 వరకు వనిజ రాత్రి 2:32 వరకు
అమృత కాలం: లేదు
వర్జ్యం: రాత్రి 9.40 నుంచి రాత్రి 11.28 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 11:40 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:34 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.12 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.34 వరకు
యమగండం: ఉదయం 8.05 నుంచి ఉదయం 9.27 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం