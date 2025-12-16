డిసెంబర్ 16, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): మార్గశిర మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: మంగళవారం
తిథి: ద్వాదశి రాత్రి 11:57 వరకు తరవాత త్రయోదశి
నక్షత్రం: స్వాతి మధ్యాహ్నం 2.03 వరకు తరవాత విశాఖ
యోగం: అతిగండ మధ్యాహ్నం 1:20 వరకు
కరణం: కౌలవా ఉదయం 10.38 వరకు తైతుల రాత్రి 11:57 వరకు
అమృత కాలం: లేదు
వర్జ్యం: రాత్రి 8.27 నుంచి రాత్రి 10.15 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:54 నుంచి ఉదయం 9:38 వరకు రాత్రి 10:53 నుంచి రాత్రి 11:45 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 2.56 నుంచి సాయంత్రం 4.18 వరకు
యమగండం: ఉదయం 9.27 నుంచి ఉదయం 10.49 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం