    డిసెంబర్ 19, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

    తేదీ డిసెంబర్ 19, 2025 శుక్రవారం నాటి పంచాంగం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. శుభ సమయం, వర్జ్యం, రాహు కాలం, దుర్ముహూర్తం వంటి వివరాలు చూడవచ్చు. హిందూ పంచాంగం ప్రకారం ఈరోజు తిథి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 19, 2025 3:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.

    తేదీ డిసెంబర్ 19, 2025 శుక్రవారం నాటి పంచాంగం

    శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు

    మాసం (నెల): మార్గశిర మాసం

    పక్షం: కృష్ణపక్షం

    వారం: శుక్రవారం

    తిథి: అమావాస్య ఉదయం 7:12 వరకు

    నక్షత్రం: జ్యేష్ఠ రాత్రి 10.42 వరకు తరవాత మూల

    యోగం: శూల మధ్యాహ్నం 3:41 వరకు

    కరణం: చతుష్పాద సాయంత్రం 6.06 వరకు నాగవ ఉదయం 7:12 వరకు

    అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 1:01 నుంచి మధ్యాహ్నం 2:48 వరకు

    వర్జ్యం: మధ్యాహ్నం 12.35 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.18 వరకు

    దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:56 నుంచి ఉదయం 9:39 వరకు

    రాహుకాలం: ఉదయం 10.51 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.13 వరకు

    యమగండం: మధ్యాహ్నం 2.57 నుంచి సాయంత్రం 4.19 వరకు

    పంచాంగం సమాప్తం

