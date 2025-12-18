డిసెంబర్ 18, 2025 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, దక్షిణాయణం, శరత్ ఋతువు
మాసం (నెల): మార్గశిర మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: చతుర్దశి తెల్లవారుజామున 4:58 వరకు తరవాత అమావాస్య
నక్షత్రం: అనురాధ రాత్రి 7.58 వరకు తరవాత
యోగం: ధృతి మధ్యాహ్నం 3:01 వరకు
కరణం: విష్టి మధ్యాహ్నం 3.46 వరకు శకుని తెల్లవారుజామున 4:58 వరకు
అమృత కాలం: ఉదయం 8:25 నుంచి ఉదయం 10:13 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 2.20 నుంచి తెల్లవారుజామున 4.07 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:23 నుంచి ఉదయం 11:06 వరకు మధ్యాహ్నం 2:46 నుంచి మధ్యాహ్నం 3:29 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.34 నుంచి మధ్యాహ్నం 2.57 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.43 నుంచి ఉదయం 8.06 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం