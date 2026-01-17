జనవరి 17, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): పుష్య మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శనివారం
తిథి: చతుర్దశి రాత్రి 12:02 వరకు తర్వాత అమావాస్య
నక్షత్రం: మూల ఉదయం 8.05 వరకు తర్వాత పూర్వాషాఢ
యోగం: వ్యాఘాతా రాత్రి 9:10 వరకు
కరణం: విష్టి ఉదయం 11.14 వరకు శకుని రాత్రి 12:02 వరకు
అమృత కాలం: తెల్లవారుజామున 5:05 నుంచి ఉదయం 6:49 వరకు
వర్జ్యం: ఉదయం 6.25 నుంచి ఉదయం 8:11 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 8:22 నుంచి ఉదయం 9:06 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 9.39 నుంచి ఉదయం 11.03 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 1.49 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.12 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం