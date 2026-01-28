జనవరి 28, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: బుధవారం
తిథి: దశమి సాయంత్రం 4:34 వరకు తర్వాత ఏకాదశి
నక్షత్రం: కృత్తిక ఉదయం 9.25 వరకు తర్వాత రోహిణి
యోగం: బ్రహ్మ రాత్రి 11:45 వరకు
కరణం: గరజి సాయంత్రం 4.34 వరకు వనిజ తెల్లవారుజామున 3:16 వరకు
అమృత కాలం: మధ్యాహ్నం 12.29 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:53 వరకు
వర్జ్యం: రాత్రి 12.09 నుంచి రాత్రి 1:37 వరకు
దుర్ముహుర్తం: మధ్యాహ్నం 12:06 నుంచి మధ్యాహ్నం 12:51 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 12.29 నుంచి మధ్యాహ్నం 1.53 వరకు
యమగండం: ఉదయం 8.16 నుంచి ఉదయం 9.40 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం