జనవరి 29, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: గురువారం
తిథి: ఏకాదశి మధ్యాహ్నం 1:54 వరకు తర్వాత ద్వాదశి
నక్షత్రం: రోహిణి ఉదయం 7.30 వరకు తర్వాత మృగశిర
యోగం: ఇంద్ర రాత్రి 8:18 వరకు
కరణం: విష్టి మధ్యాహ్నం 1.54 వరకు బవ రాత్రి 12:32 వరకు
అమృత కాలం: రాత్రి 9.25 నుంచి రాత్రి 10:53 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యహ్నం 12.38 నుంచి మధ్యహ్నం 2:06 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 10:36 నుంచి ఉదయం 11:21 వరకు మధ్యహ్నం 3:06 నుంచి మధ్యహ్నం 3:51 వరకు
రాహుకాలం: మధ్యాహ్నం 1.53 నుంచి మధ్యాహ్నం 3.17 వరకు
యమగండం: ఉదయం 6.52 నుంచి ఉదయం 8.16 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం