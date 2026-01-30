జనవరి 30, 2026 తెలుగు పంచాంగం.. అమృత కాలం, దుర్ముహుర్తం

పంచాంగం ప్రకారం పంచాంగంలో 5 ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటాయి. అవి తిథి, వారం, నక్షత్రం, కరణం, యోగం. బవ తదితర కరణాలు 11 ఉంటాయి. తిథిలో సగభాగంగా వీటిని లెక్కిస్తారు. రెండు కరణాలు ఒక యోగం.
శ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, హేమంత ఋతువు
మాసం (నెల): మాఘ మాసం
పక్షం: కృష్ణపక్షం
వారం: శుక్రవారం
తిథి: ద్వాదశి ఉదయం 11:09 వరకు తర్వాత త్రయోదశి
నక్షత్రం: ఆరుద్ర తెల్లవారుజామున 3:26 వరకు తర్వాత పునర్వసు
యోగం: వైదృతి సాయంత్రం 4:50 వరకు
కరణం: భాలవ ఉదయం 11.09 వరకు కౌలవా రాత్రి 9:47 వరకు
అమృత కాలం: సాయంత్రం 6.18 నుంచి రాత్రి 7:46 వరకు
వర్జ్యం: మధ్యహ్నం 1.10 నుంచి మధ్యహ్నం 2:38 వరకు
దుర్ముహుర్తం: ఉదయం 9:07 నుంచి ఉదయం 9:52 వరకు మధ్యహ్నం 12:51 నుంచి మధ్యహ్నం 1:36 వరకు
రాహుకాలం: ఉదయం 11.05 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.29 వరకు
యమగండం: మధ్యాహ్నం 3.18 నుంచి సాయంత్రం 4.42 వరకు
పంచాంగం సమాప్తం