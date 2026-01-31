Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 31 జనవరి 2026: నేడు ఆ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో దాపరికం లేకుండా చూసుకోవాలి, కెరీర్‌లో మార్పులు రావచ్చు!

    రాశి ఫలాలు 31 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 31 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jan 31, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 31 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. జనవరి 31, 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది, ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు వస్తాయో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 31 జనవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 31 జనవరి 2026

    మేష రాశి

    ఈ రోజు శక్తితో నిండిన రోజు. మీ కృషి పనిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సీనియర్లు కూడా దీనిని గమనిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో కాస్త సహనం అవసరం, ఎందుకంటే చిన్న విషయాలను వాదించవచ్చు. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, మీరు అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు.

    వృషభ రాశి

    ఈ రోజు వృషభ రాశి వారు సంబంధాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవడం అవసరం. ప్రేమ సంబంధాలలో అహం లేకుండా చూసుకోండి. కెరీర్ లో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అయితే మీరు వాటిని బాగా నిర్వర్తిస్తారు. డబ్బు విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి.

    మిథున రాశి

    ఈ రోజు సానుకూల రోజు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. ఒంటరి వ్యక్తుల జీవితంలో ఏదైనా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. మీ కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.

    కర్కాటక రాశి

    ఈ రోజు భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం అవసరం. సంబంధాలలో అపార్థాలు ఉండవచ్చు, వాటి గురించి ఓపెన్ గా మాట్లాడండి. కెరీర్ లో పని ఒత్తిడి ఉంటుంది. సీనియర్లు ప్రశ్నలను వెయ్యచ్చు. డబ్బు పరంగా ఒక పెద్ద నిర్ణయాన్ని వాయిదా వేస్తారు. మీ ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి.

    సింహ రాశి

    ఈ రోజు మీరు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. ప్రేమ జీవితంలో మీ భాగస్వామి నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ నాయకత్వం మీ కెరీర్ లో కనిపిస్తుంది. మీరు కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది, కానీ కోపాన్ని నివారించండి.

    కన్య రాశి

    ఈ రోజు కన్య రాశి వారికి బాధ్యతలతో నిండిన రోజు. ప్రేమ జీవితంలో సమయం కొరత ఉండవచ్చు. మీరు మీ కెరీర్ లో కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, అయితే ఫలితం బాగుంటుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. అలసట వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    తులా రాశి

    ఈ రోజు ఆలోచనాత్మకంగా నిర్ణయం తీసుకునే రోజు. సంబంధాలలో అధిక విమర్శలకు దూరంగా ఉండండి. పనిలో సహనం అవసరం. డబ్బు పరంగా రోజు మామూలుగా ఉంటుంది. ఉదర సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి

    ఈ రోజు ప్రజలు మీ ఆలోచనలను ఇష్టపడతారు. ప్రేమ జీవితంలో దాపరికం లేకుండా చూసుకోండి. కెరీర్ లో మార్పు వచ్చే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈ రోజు సంతులనం చేసే రోజు. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది మరియు సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. మీ కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మనస్సు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    మకర రాశి

    ఈ రోజు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. కానీ సందేహాలను నివారించండి. మీరు మీ కెరీర్ లో కొన్ని ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

    కుంభ రాశి

    ఈ రోజు మీ ముందు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఓపెన్ గా మాట్లాడితే సంబంధాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. కెరీర్ లో ప్రయాణించే అవకాశాలు ఉంటాయి. డబ్బు పరంగా ఈ రోజు బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది.

    మీన రాశి

    ఈ రోజు మీరు కాస్తంత మానసికంగా సున్నితంగా ఉండవచ్చు. మీ ప్రేమ జీవితంపై నమ్మకం ఉంచండి. కెరీర్ లో పని క్రమేపీ పురోగమిస్తుంది. డబ్బు విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. నిద్ర మరియు ఒత్తిడిపై శ్రద్ధ వహించండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 31 జనవరి 2026: నేడు ఆ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో దాపరికం లేకుండా చూసుకోవాలి, కెరీర్‌లో మార్పులు రావచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 31 జనవరి 2026: నేడు ఆ రాశి వారు ప్రేమ జీవితంలో దాపరికం లేకుండా చూసుకోవాలి, కెరీర్‌లో మార్పులు రావచ్చు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes